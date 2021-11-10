Эксперимент - страница 133
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лично бы я тебе сказал к какому**** тебе обращаться.
А что мешает? Что-то хотите сказать, а и того сделать не можете? Странно это... может наркоман... ? )
А что мешает? Что-то хотите сказать, а и того сделать не можете? Странно это... может наркоман... ? )
вы в начале своей полемики держались корана, а по дальше стали сильно грубее. пожалуй я останусь пока при своем акк. но вы держитесь)
вы в начале своей полемики держались корана, а по дальше стали сильно грубее. пожалуй я останусь пока при своем акк. но вы держитесь)
Корана? Вы в своём уме вообще? ) Я Коран отродясь в руках не держал.
Корана? Вы в своём уме вообще? ) Я Коран отродясь в руках не держал.
прочитай его.
прочитай его.
У меня нет такой духовной потребности.
У меня нет такой духовной потребности.
значит ты просто дурак.
значит ты просто дурак.
Вы считаете дураками всех, кто не собирается читать Коран, или у Вас лично ко мне неприязнь?
Если первое - то дурак как раз Вы )
Может Вам к братьям поехать? Там машинки есть.
Вы считаете дураками всех, кто не собирается читать Коран, или у Вас лично ко мне неприязнь?
Если первое - то дурак как раз Вы )
скорее первое, по причине самого первого поста на счет вас.
и коран я не читаю.
только давно определенные правила.
скорее первое, по причине самого первого поста на счет вас.
Тогда мне жаль, не хотел этот вывод делать, но Вы - дурак ) Сократ мне друг, как говорится, но не сказать дураку, что он - дурак, - не могу.
спасибо, вы показали кто вы друг Юсуфу.