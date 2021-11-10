Эксперимент - страница 133

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Fast235:

лично бы я тебе сказал к какому**** тебе обращаться.

А что мешает? Что-то хотите сказать, а и того сделать не можете? Странно это... может наркоман... ? )

 
Mikhael1983:

А что мешает? Что-то хотите сказать, а и того сделать не можете? Странно это... может наркоман... ? )

вы в  начале своей полемики держались корана, а по дальше стали сильно грубее. пожалуй я останусь пока при своем акк. но вы держитесь)

 
Fast235:

вы в  начале своей полемики держались корана, а по дальше стали сильно грубее. пожалуй я останусь пока при своем акк. но вы держитесь)

Корана? Вы в своём уме вообще? ) Я Коран отродясь в руках не держал.

 
Mikhael1983:

Корана? Вы в своём уме вообще? ) Я Коран отродясь в руках не держал.

прочитай его.

 
Fast235:

прочитай его.

У меня нет такой духовной потребности.

 
Mikhael1983:

У меня нет такой духовной потребности.

значит ты просто дурак.

 
Fast235:

значит ты просто дурак.

Вы считаете дураками всех, кто не собирается читать Коран, или у Вас лично ко мне неприязнь?

Если первое - то дурак как раз Вы )

Может Вам к братьям поехать? Там машинки есть.


 
Mikhael1983:

Вы считаете дураками всех, кто не собирается читать Коран, или у Вас лично ко мне неприязнь?

Если первое - то дурак как раз Вы )

скорее первое, по причине самого первого поста на счет вас.

и коран я не читаю.

только давно определенные правила.

 
Fast235:

скорее первое, по причине самого первого поста на счет вас.

Тогда мне жаль, не хотел этот вывод делать, но Вы - дурак ) Сократ мне друг, как говорится, но не сказать дураку, что он - дурак, - не могу.
 
Mikhael1983:
Тогда мне жаль, не хотел этот вывод делать, но Вы - дурак ) Сократ мне друг, как говорится, но не сказать дураку, что он - дурак, - не могу.

спасибо, вы показали кто вы друг Юсуфу.

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