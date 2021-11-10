Эксперимент - страница 137
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Вот это верно.
Принято.
а сигналы ты блин продаешь с демок ???
Зачем? Разве кто-то в здравом уме будет покупать сигнал с демки? Идиоты - да, может быть будут, но разве приятно зарабатывать на идиотах?
Зачем? Разве кто-то в здравом уме будет покупать сигнал с демки? Идиоты - да, может быть будут, но разве приятно зарабатывать на идиотах?
А чьи это такие крипто-сигналы успевали промелькивать на форуме до сносов? Ась ?
А чьи это такие крипто-сигналы успевали промелькивать на форуме до сносов? Ась ?
Как понять "крипто" и как понять "сносов"? В здравом ли Вы уме? Я никогда не продавал ни одного сигнала.
Было бы логично, если:
1. Индикатор даёт чёткие сигналы не подверженные сомнению ( а он иногда прыгает туда - сюда из за этого много лишних входов и естественно выходов)
2. Индикатор имеет два сигнальных состояния, а в ПНБ три варианта - когда линии выстраиваются в один ряд и когда P1 не равно P2 и P3 выбирает одно из двух положений.
Третья линия, называемая "линией трейдера" занимает сторону одной из линий. Так, что, по факту, всего линий 2, а когда все линии сливается в одну, то это означаес либо твердый СЕЛЛ, как в случае с золотом, сереьром, евро и других, либо твердый БАЙ.
Михайлов Юсуф Автоматович
Ладно, другие, почему Вы тоже, как хамелеон, не знаете на чьей Вы стороне? Один из злостных моих оппонентов дорвался до того, что, сумел меня забанить на форуме, до 2025 -го года, без ведома модераторов на одном из моих провайдеров. Благо, разобрались и помогли разбанить сами модератры. Велика сила ненависти!
Помню, когда давным-давно был студентом, мне очень понравился вывод из простейших соображений выражений для объёма шара в n-мерном пространстве (и площади поверхности сферы в n-мерном пространстве), простейшие соображения естественным образом привели к эйлеровым интегралам второго рода (гамма-функциям).
Возможно, поэтому мне столь понравилось фундаментальное уравнение Султонова: П + Н + Б = 1
Поэтому, как и во всех вопросах, природа взяла на вооружение тменно эти функции, как наиболее простые и надежные. Как говориться, сложно догадаться до простых вещей, тем более - понять их. Михаилу это удалось. Нужно попробовать подать заявку на открытие на выявление действующих закономерностей прирлды.
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Ладно, другие, почему Вы тоже, как хамелеон, не знаете на чьей Вы стороне? Один из злостных моих оппонентов дорвался до того, что, сумел меня забанить на форуме, до 2025 -го года, без ведома модераторов на одном из моих провайдеров. Благо, разобрались и помогли разбанить сами модератры. Велика сила ненависти!
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Благодарю. Ещё 7 желающих бы )