Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 29

Новый комментарий
 
Alexandr Bryzgalov:

в баксах да 0.6 в рублях 0.8

http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml


Главное в гривнах 0%
 
Alexey Busygin:
Главное в гривнах 0%
не стал на этом заострять внимание)
 
Vasiliy Sokolov:

Вывожу через WM себе на банковскую карту. Сама карта прикреплена в WM Keeper. Очень удобно. Комиссия за вывод на банковскую карту(рублевый) составляет 1.3%. Вывод в течении 6-12 часов. +SMS-уведомление что деньги пришли на карту. Меняю WMZ на WMR прямо на WM-бирже. - Прозрачные конкуретные курсы. Никаких левых курсов от банков.

Обсуждать карточки с годовым обслуживанием 35$ и комиссией ATM, когда есть бесплатные аналоги?  - вопрос, зачем? 

з.ы. Имхо, придумать что-то лучше чем WM наверное невозможно. Ну где Вы найдете централизованный пункт обмена на основе аукциона участников? - Да за одно только это надо пользоваться WM.

Я вывожу на Визу за 30 р. с транзакции, карта прикреплена к WM. Вывод происходит мгновенно. Меняю баксы-рубли и наоборот на разных площадках, где курс лучше. На WM-бирже обычно не самый вкусный.
 
Alexey Volchanskiy:
Я вывожу на Визу за 30 р. с транзакции, карта прикреплена к WM. Вывод происходит мгновенно. Меняю баксы-рубли и наоборот на разных площадках, где курс лучше. На WM-бирже обычно не самый вкусный.
Так надо выждать пока не станет вкусным
 
Alexey Volchanskiy:
Я вывожу на Визу за 30 р. с транзакции, карта прикреплена к WM. Вывод происходит мгновенно. Меняю баксы-рубли и наоборот на разных площадках, где курс лучше. На WM-бирже обычно не самый вкусный.
Банковская карта - партнер WM?
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вывод средст из mql5 на webmoney".
 
Alexey Busygin:
Перевод MQ и перевод на карту.
Это уже 1.6%. Где 1.3%?

Или перевод на карту делается без обычной комиссии 0.8%? 
 

Курс обмена PayPal или как отжать деньги у пользователя.  

Курс на 25.12.2015 

PayPal  1 Доллар США = 67,85 Российский рубль 

ЦБ РФ  1 Доллар США  69,5165 / 70,2690 Российский рубль 

На 500  Доллар США Сумма отжатых денег =   (69,5165-67,85) * 500  или  34758,25 - 33925,00 =  833,25 Российских рубля

Сумма отжатых денег = 833,25 Российских рубля + комиссия 2% = 10 Доллар США = ~ 695/678  . (Как с куста)

При чем  PayPal категорически отказывается переводить Доллар США на валютные счета в банке, то есть принудительно конвертируют полученную валюту в рубли.

Итого потеря при получении 500  Доллар США на руки в рублях 833,25 Российских рубля + 695/678 = 1511,25 Российских рубля 

Что составляет  4,35 %

 
На самом деле, потери еще больше. Вы в расчетах используете курс ЦБ, но это штука такая... Абстрактная. Реально купить доллары по этому курсу вы не сможете. Правильнее посчитать, сколько реально можно купить долларов в местном обменнике (пусть и самом выгодном) на те рубли, которые вы получите на руки после вывода с MQL через пейпал этих 500 долларов. Вот разница между этими суммами и покажет реальные потери. Они в районе 6-7%.
 
Renat Fatkhullin:

Сейчас мы завершаем полную интеграцию системы ePayments, а затем откроем возможность заказа дебетных карт прямо из своего профиля.

Any updates on this please
1...2223242526272829303132333435
Новый комментарий