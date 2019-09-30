Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 29
в баксах да 0.6 в рублях 0.8
http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml
Главное в гривнах 0%
Вывожу через WM себе на банковскую карту. Сама карта прикреплена в WM Keeper. Очень удобно. Комиссия за вывод на банковскую карту(рублевый) составляет 1.3%. Вывод в течении 6-12 часов. +SMS-уведомление что деньги пришли на карту. Меняю WMZ на WMR прямо на WM-бирже. - Прозрачные конкуретные курсы. Никаких левых курсов от банков.
Обсуждать карточки с годовым обслуживанием 35$ и комиссией ATM, когда есть бесплатные аналоги? - вопрос, зачем?
з.ы. Имхо, придумать что-то лучше чем WM наверное невозможно. Ну где Вы найдете централизованный пункт обмена на основе аукциона участников? - Да за одно только это надо пользоваться WM.
Я вывожу на Визу за 30 р. с транзакции, карта прикреплена к WM. Вывод происходит мгновенно. Меняю баксы-рубли и наоборот на разных площадках, где курс лучше. На WM-бирже обычно не самый вкусный.
Перевод MQ и перевод на карту.
Курс обмена PayPal или как отжать деньги у пользователя.
Курс на 25.12.2015
PayPal 1 Доллар США = 67,85 Российский рубль
ЦБ РФ 1 Доллар США 69,5165 / 70,2690 Российский рубль
На 500 Доллар США Сумма отжатых денег = (69,5165-67,85) * 500 или 34758,25 - 33925,00 = 833,25 Российских рубля
Сумма отжатых денег = 833,25 Российских рубля + комиссия 2% = 10 Доллар США = ~ 695/678 . (Как с куста)
При чем PayPal категорически отказывается переводить Доллар США на валютные счета в банке, то есть принудительно конвертируют полученную валюту в рубли.
Итого потеря при получении 500 Доллар США на руки в рублях 833,25 Российских рубля + 695/678 = 1511,25 Российских рубля
Что составляет 4,35 %
Сейчас мы завершаем полную интеграцию системы ePayments, а затем откроем возможность заказа дебетных карт прямо из своего профиля.