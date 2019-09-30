Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 25

Новый комментарий
 
Andrey Khatimlianskii:

Хром.

Предположил, что запрет именно на уровне политики страны, потому что с германского впс сайт запросто открылся.

Может глючит просто
 
Andrey Khatimlianskii:

Хром.

Предположил, что запрет именно на уровне политики страны, потому что с германского впс сайт запросто открылся.

Alexey Busygin:
Может глючит просто

Та не, это в чемто другом дело. Попробуйте ctr+F5 или куки почистить, может отпустит.

У меня из Хрома, Яндекса, и  даже с Эксплоера все работает. 

ЗЫ. Я из Украины, на данный момент во Львове и все везде ОК!

 
Vladimir Gribachev:

Та не, это в чемто другом дело. Попробуйте ctr+F5 или куки почистить, может отпустит.

У меня из Хрома, Яндекса, и  даже с Эксплоера все работает. 

ЗЫ. Я из Украины, на данный момент во Львове и все везде ОК!

Может, провайдер режет. ХЗ

Все стандартные Ctrl+F5 и т.п. пробовал, не помогает. Но, поскольку, это не важно, дальше не копался. 

 
Andrey Khatimlianskii:

Может, провайдер режет. ХЗ

Все стандартные Ctrl+F5 и т.п. пробовал, не помогает. Но, поскольку, это не важно, дальше не копался. 

Может и провайдер они это дело любят.
 
Andrey Khatimlianskii:

Замечательно... только сайт не открывается из Украины )

И тарифы не самые привлекательные:

2,6% - гарантированно, даже при оплате в магазине. А при снятии в банкомате получатся все 3,6%, т.к. у нас больше $300 не снимешь...

Но в общем достаточно лояльно. 

Вывод через вебмани вообще бесплатый. Обмен WMZ на WMR или WMU производится на внутренней бирже (http://wm.exchanger.ru/), а там курс всегда чуть завышен, выгоден для продажи WMZ, он покрывает комиссии всей цепочки, включая вывод из вебмани на банковский счёт. И зачем вам этот епейменст с потерей аж трёх с половиной процентов, да ещё за карту платить?
 
Sergei Vladimirov:
Вывод через вебмани вообще бесплатый.

Вывод из MQL5 на Вебмани не бесплатный.

Для начала стандартная комиссия за переводы между кошельками 0.8%.

Дальше из самого Вебмани в банковскую систему: http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml


webmoney.ru / Ввод и вывод / Способы вывода
  • WebMoney Transfer
  • www.webmoney.ru
﻿ Способ выводаWMZ WMR WME WMB WMU WMK WMX WMG Банковская карта На карту, заказанную через сервис WebMoney Моментальный выпуск виртуальной карты Интернет-банкинг Возврат с хранения у Гаранта Денежный перевод Банковский перевод Обменные пункты и дилеры WebMoney Электронные деньги Наличные в офисе банка или партнера В наличные...
 
Renat Fatkhullin:

Вывод из MQL5 на Вебмани не бесплатный.

Для начала стандартная комиссия за переводы между кошельками 0.8%.

Дальше из самого Вебмани в банковскую систему: http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml


Дополню, что редко где можно в конце цепочки получить валюту ($) на руки, значит WMZ придётся еще и обменять на национальную валюту - а это ещё минус 0,08%.
 
Renat Fatkhullin:

Вывод из MQL5 на Вебмани не бесплатный.

Для начала стандартная комиссия за переводы между кошельками 0.8%.

Дальше из самого Вебмани в банковскую систему: http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml


Я же написал, за счёт чего он бесплатный. За счёт выгодного курса обмена на внутреннем обменнике, он всё компенсирует.

Ну, давайте полный расклад напишу. Допустим, нужно вывести 100 долларов.

1. Выводим на вебмани с комиссией 0.8%. Получаем 100 / 1,008 = 99,20 WMZ.

2. Обмениваем WMZ на WMR на внутренней бирже. Для этого:

2.1 Оплачиваем заявку - комиссия 0.8%, остаётся 99.20 / 1.008 = 98.41 WMZ.

2.2 Обениваем WMZ на WMR. Текущие бид/аск на wm.exchanger.ru - 72.1031/72.2550. Можно просто купить WMR по биду, но лучше выставить лимитный ордер на уровне аска, по 72,2550. По личному опыту, такой ордер срабатывает в течение максимум 10-15 минут. После обмена получаем 98,41 * 72,2550 = 7110,61 WMR.

3. Выводим деньги на свой счёт банковским переводом. Подчёркиваю: не прямым переводом на привязанную карту (это стоит 2%), а именно банковским переводом, он стоит стандартные 0.8% плюс 15 рублей. Итого, получаем на счёт 7110,61 / 1,008 - 15 =  7039,18 руб.

4. Если нужны именно доллары, смотрим цены в местных обменниках. Я из Новосибирска, наши курсы на данный момент вот:

 

Берём наши рубли и идём покупать доллары по 71.20. Получаем  7039,18 / 71,20 = $98.86. А изначально с этого сайта выводили $100. Потери на всё про всё - 1.14%. Ну, не бесплатно, но очень недорого. И при этом никаких проблем с фин. контролем, плюс в обменнике дадут справку, если она нужна.

И с гривнами расклад примерно такой же. 

 
Event:
в 2.1 ошибка?
Упс. Спасибо, поправил всю цепочку. В итоге получилось чуть хуже - около 1%, но всё равно это гораздо выгоднее всех других способов вывода. Особенно, если нужны рубли или гривны, а не доллары.
 
Sergei Vladimirov:
 

....

2.2 Обениваем WMZ на WMR. Текущие бид/аск на wm.exchanger.ru - 72.1031/72.2550. Можно просто купить WMR по биду, но лучше выставить лимитный ордер на уровне аска, по 72,2550. По личному опыту, такой ордер срабатывает в течение максимум 10-15 минут. После обмена получаем 99,41 * 72,2550 = 7182,87 WMR.

....

 Как это сделать?
1...181920212223242526272829303132...35
Новый комментарий