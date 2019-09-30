Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 25
Хром.
Предположил, что запрет именно на уровне политики страны, потому что с германского впс сайт запросто открылся.
Может глючит просто
Та не, это в чемто другом дело. Попробуйте ctr+F5 или куки почистить, может отпустит.
У меня из Хрома, Яндекса, и даже с Эксплоера все работает.
ЗЫ. Я из Украины, на данный момент во Львове и все везде ОК!
Может, провайдер режет. ХЗ
Все стандартные Ctrl+F5 и т.п. пробовал, не помогает. Но, поскольку, это не важно, дальше не копался.
Замечательно... только сайт не открывается из Украины )
И тарифы не самые привлекательные:
2,6% - гарантированно, даже при оплате в магазине. А при снятии в банкомате получатся все 3,6%, т.к. у нас больше $300 не снимешь...
Но в общем достаточно лояльно.
Вывод через вебмани вообще бесплатый.
Вывод из MQL5 на Вебмани не бесплатный.
Для начала стандартная комиссия за переводы между кошельками 0.8%.
Дальше из самого Вебмани в банковскую систему: http://www.webmoney.ru/rus/inout/withdraw.shtml
Я же написал, за счёт чего он бесплатный. За счёт выгодного курса обмена на внутреннем обменнике, он всё компенсирует.
Ну, давайте полный расклад напишу. Допустим, нужно вывести 100 долларов.
1. Выводим на вебмани с комиссией 0.8%. Получаем 100 / 1,008 = 99,20 WMZ.
2. Обмениваем WMZ на WMR на внутренней бирже. Для этого:
2.1 Оплачиваем заявку - комиссия 0.8%, остаётся 99.20 / 1.008 = 98.41 WMZ.
2.2 Обениваем WMZ на WMR. Текущие бид/аск на wm.exchanger.ru - 72.1031/72.2550. Можно просто купить WMR по биду, но лучше выставить лимитный ордер на уровне аска, по 72,2550. По личному опыту, такой ордер срабатывает в течение максимум 10-15 минут. После обмена получаем 98,41 * 72,2550 = 7110,61 WMR.
3. Выводим деньги на свой счёт банковским переводом. Подчёркиваю: не прямым переводом на привязанную карту (это стоит 2%), а именно банковским переводом, он стоит стандартные 0.8% плюс 15 рублей. Итого, получаем на счёт 7110,61 / 1,008 - 15 = 7039,18 руб.
4. Если нужны именно доллары, смотрим цены в местных обменниках. Я из Новосибирска, наши курсы на данный момент вот:
Берём наши рубли и идём покупать доллары по 71.20. Получаем 7039,18 / 71,20 = $98.86. А изначально с этого сайта выводили $100. Потери на всё про всё - 1.14%. Ну, не бесплатно, но очень недорого. И при этом никаких проблем с фин. контролем, плюс в обменнике дадут справку, если она нужна.
И с гривнами расклад примерно такой же.
в 2.1 ошибка?
....
2.2 Обениваем WMZ на WMR. Текущие бид/аск на wm.exchanger.ru - 72.1031/72.2550. Можно просто купить WMR по биду, но лучше выставить лимитный ордер на уровне аска, по 72,2550. По личному опыту, такой ордер срабатывает в течение максимум 10-15 минут. После обмена получаем 99,41 * 72,2550 = 7182,87 WMR.
....