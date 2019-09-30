Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 32

Alexey Volchanskiy:

ЗЫ: посмотрел Ваш сигнал, начинать на ECN с плечом 1:300 и депо $10 - это круто! Вы авантюрист по натуре? ))

Та не (Хотя ... все возможно), стремлюсь сделать сов который начнет с 10тки и выйдет на тысячи. А не начнет с тысячи и будет рубить по десятке (не хочу таким торговать принципиально, бесит меня это).

Тему могу создать, вот только поделится мне пока нечем - все не как не сяду за мануал 5рки. Так побаловался пару раз с ней и было немного некомфортно и долго, просто я привык к 4ке. И быстрого перехода для себя я пока не представляю. Это минимум месяц на приколы с ордерной системой. 

Возможно сяду учится после рождения ребеныша, в конце Мая рожать планируем :)

ЗЫ. Я тоже много видел Ваших сообщений на форуме, и все не как не возьму в толк почему Вас нет на местном Фрилансе и в Маркете. Вы вроде специалист в своей сфере, с опытом. И пишите иногда очень даже интересные вещи.

 
Alexey Volchanskiy:

Так заведите тему, а мы все подхватим. 

Завел https://www.mql5.com/ru/forum/77334 

Правильно ли я понимаю, что стал доступен вывод средств с помощью банковского перевода? Или просто раньше не замечал?

 

Где можно узнать подробности про комиссии и прочее?

 
Alexey Kozitsyn:

Правильно ли я понимаю, что стал доступен вывод средств с помощью банковского перевода? Или просто раньше не замечал?

 

Где можно узнать подробности про комиссии и прочее?

это только если сумма у Вас будет больше 2500 месных тугриков ...
Vladimir Pastushak:
это только если сумма у Вас будет больше 2500 месных тугриков ...
Омг... тогда облом... Указали бы хоть на сайте.
 
Alexey Kozitsyn:
Омг... тогда облом... Указали бы хоть на сайте.

Уже давно задавал вопрос суппорту:

А что это за пункт такой: Для ввода и вывода средств с помощью банковского перевода, необходимо принять условия Договора-оферты?

 Мне ответили:

Это для использования в будущем. Вывода все еще нет. 

Stanislav Korotky:

Уже давно задавал вопрос суппорту:

 Мне ответили:

Понятно, спасибо, буду знать.
 
С ВМ кто выводил последние дни? Работает вывод? Интересует вывод на ЯД и на ДЦ.
 
Alexandr Murzin:
С ВМ кто выводил последние дни? Работает вывод? Интересует вывод на ЯД и на ДЦ.

Сегодня ночью отправил вывод на банковский счёт. Днём пришло сообщение, что деньги отправлены. Теперь ждём-с. Обычно сутки-двое (но тут сказать точно ничего не могу по поводу "обычно" - недавно вынужденно  так выводить начал, до этого все выводы на Альфа-клик были моментальными)

На ДЦ вывод из ВМ проходит быстро - минутка, и уже на счёте. В Робофорекс так пополнял три раза за последний месяц.

На ЯД не могу с ВМ перевести - требуют совпадения документов, а на ЯД чтобы сканы паспорта отправить - быстрее до Марса пешком дойдёшь...

 
Я на ЯД давно верифицировался, не помню, вроде проблем не было. На ЯД уже вторую карту получил всего за 250 руб. с доставкой и 3-летним бесплатным обслуживанием. Но никак здесь не хотят ЯД подключить. А через ДЦ много не навыводешь, могут засанкционировать.
