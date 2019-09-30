Хотите ли дебитные карты от нашего сервиса для оплаты, снятий заработанного в банкоматах и тд? - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЫ: посмотрел Ваш сигнал, начинать на ECN с плечом 1:300 и депо $10 - это круто! Вы авантюрист по натуре? ))
Та не (Хотя ... все возможно), стремлюсь сделать сов который начнет с 10тки и выйдет на тысячи. А не начнет с тысячи и будет рубить по десятке (не хочу таким торговать принципиально, бесит меня это).
Тему могу создать, вот только поделится мне пока нечем - все не как не сяду за мануал 5рки. Так побаловался пару раз с ней и было немного некомфортно и долго, просто я привык к 4ке. И быстрого перехода для себя я пока не представляю. Это минимум месяц на приколы с ордерной системой.
Возможно сяду учится после рождения ребеныша, в конце Мая рожать планируем :)
ЗЫ. Я тоже много видел Ваших сообщений на форуме, и все не как не возьму в толк почему Вас нет на местном Фрилансе и в Маркете. Вы вроде специалист в своей сфере, с опытом. И пишите иногда очень даже интересные вещи.
Так заведите тему, а мы все подхватим.
Завел https://www.mql5.com/ru/forum/77334
Правильно ли я понимаю, что стал доступен вывод средств с помощью банковского перевода? Или просто раньше не замечал?
Где можно узнать подробности про комиссии и прочее?
Правильно ли я понимаю, что стал доступен вывод средств с помощью банковского перевода? Или просто раньше не замечал?
Где можно узнать подробности про комиссии и прочее?
это только если сумма у Вас будет больше 2500 месных тугриков ...
Омг... тогда облом... Указали бы хоть на сайте.
Уже давно задавал вопрос суппорту:
А что это за пункт такой: Для ввода и вывода средств с помощью банковского перевода, необходимо принять условия Договора-оферты?
Мне ответили:
Это для использования в будущем. Вывода все еще нет.
Уже давно задавал вопрос суппорту:
Мне ответили:
С ВМ кто выводил последние дни? Работает вывод? Интересует вывод на ЯД и на ДЦ.
Сегодня ночью отправил вывод на банковский счёт. Днём пришло сообщение, что деньги отправлены. Теперь ждём-с. Обычно сутки-двое (но тут сказать точно ничего не могу по поводу "обычно" - недавно вынужденно так выводить начал, до этого все выводы на Альфа-клик были моментальными)
На ДЦ вывод из ВМ проходит быстро - минутка, и уже на счёте. В Робофорекс так пополнял три раза за последний месяц.
На ЯД не могу с ВМ перевести - требуют совпадения документов, а на ЯД чтобы сканы паспорта отправить - быстрее до Марса пешком дойдёшь...