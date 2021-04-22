Трейдер должен быть жадным? - страница 9

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PapaYozhА почему именно три?

Индикаторов нужно три или более  1. предупреждающий о возможной добыче   2. разрешающий брать добычу так как условия подходят   3. Подтверждающий наступление выгодного момента    Когда все три (или четыре ?)  условия выполнены - наши воины бросаются на врага!

 

Может так случиться, что когда выполнены все 3 условия, брать уже нечего.

 
PapaYozh: Может так случиться, что когда выполнены все 3 условия, брать уже нечего.

из-за одного предполагаемого случая стоит ли разводить панику?

 
Konstantin Erin:

из-за одного предполагаемого случая стоит ли разводить панику?

Нет, конечно. Если это не тот самый случай, который приводит к сливу депозита.

;)

 
PapaYozhМожет так случиться, что когда выполнены все 3 условия, брать уже нечего.

Если совершать сделки случайным образом - будет медленный и долгий слив из-за спреда, почти равновесие. Использование индикаторов (индюков) сдвигает равновесие в лучшую сторону. Робот будет приносить постоянную прибыль, прерываемую редкими, но упитанными лосями. Индюки, благодаря своей организованности, победят глупых лосей. Например такое достижение за три для в сравнении безиндюшными потугами 4 недель:   Видите разницу? 102% за три дня с индюками это красивый график слева - это в среднем 15% в день. И всего 23% за 4 недели без индюков это кривой график справа в среднем в 50 раз меньше за день да еще большая часть времени в красной просадке. Какой график предпочтет инвестор?

 
Konstantin Erin:

Если совершать сделки случайным образом - будет медленный и долгий слив из-за спреда, почти равновесие. Использование индикаторов (индюков) сдвигает равновесие в лучшую сторону. Робот будет приносить постоянную прибыль, прерываемую редкими, но упитанными лосями. Индюки, благодаря своей организованности, победят глупых лосей. Например такое достижение за три для в сравнении безиндюшными потугами 4 недель:

    

Видите разницу? 30% за три дня с индюками это красивый график слева и всего 23% за 4 недели без индюков это кривой график справа в среднем в 10 раз меньше за день да еще большая часть времени в красной просадке. Какой график предпочтет инвестр?

Тот что справа.

Какой дурак будет вкладывать деньги в статистику демо-счета да еще и всего лишь за полтора дня....

Если трейдер не рискнул личными 100 баксами, то кто ему будет доверять

 
Konstantin Erin:

Если совершать сделки случайным образом - будет медленный и долгий слив из-за спреда, почти равновесие. Использование индикаторов (индюков) сдвигает равновесие в лучшую сторону. Робот будет приносить постоянную прибыль, прерываемую редкими, но упитанными лосями. Индюки, благодаря своей организованности, победят глупых лосей. Например такое достижение за три для в сравнении безиндюшными потугами 4 недель:

Не понял, как отсутствие трех (или даже четырёх?) индикаторов делает торговлю случайной, а их наличие - неслучайной.

Торговлю делает неслучайной: фундаментальный анализ, понимание механизма ценообразования, инсайдерская информация. Если ничего из этого нет, то торговля по индикаторам остаётся случайной.

[Удален]  
Konstantin Erin:за три дня ---  за 4 недели 

Главное в нашем деле не слить и это уже показатель - 4 недели счёт продержался это уже показатель, а три дня это ещё не показатель - за один день можно всё слить.

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Вы же подняли почти до 10 000 из 5 000 - но как быстро Вы их слили 5 000 - ещё такой рывок и слив обеспечен.

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думаю - это неплохой результат.

Снимок3

 
SanAlexГлавное в нашем деле не слить и это уже показатель - 4 недели счёт продержался это уже показатель, а три дня это ещё не показатель - за один день можно всё слить.Вы же подняли почти до 10 000 из 5 000 - но как быстро Вы их слили 5 000 - ещё такой рывок и слив обеспечен.

думаю - это неплохой результат.

Ну и чего хорошего? 86% за 4 недели!!! а потом громко слил? я показал умение сливать и снова наливать

 

3 дня, 4 недели - это всё ни о чём.

3 месяца - тоже.

Год - очень мало, два - хоть что-то, 3-4 года - показатель.

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