Трейдер должен быть жадным? - страница 9
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Индикаторов нужно три или более 1. предупреждающий о возможной добыче 2. разрешающий брать добычу так как условия подходят 3. Подтверждающий наступление выгодного момента Когда все три (или четыре ?) условия выполнены - наши воины бросаются на врага!
Может так случиться, что когда выполнены все 3 условия, брать уже нечего.
из-за одного предполагаемого случая стоит ли разводить панику?
из-за одного предполагаемого случая стоит ли разводить панику?
Нет, конечно. Если это не тот самый случай, который приводит к сливу депозита.
;)
Если совершать сделки случайным образом - будет медленный и долгий слив из-за спреда, почти равновесие. Использование индикаторов (индюков) сдвигает равновесие в лучшую сторону. Робот будет приносить постоянную прибыль, прерываемую редкими, но упитанными лосями. Индюки, благодаря своей организованности, победят глупых лосей. Например такое достижение за три для в сравнении безиндюшными потугами 4 недель: Видите разницу? 102% за три дня с индюками это красивый график слева - это в среднем 15% в день. И всего 23% за 4 недели без индюков это кривой график справа в среднем в 50 раз меньше за день да еще большая часть времени в красной просадке. Какой график предпочтет инвестор?
Если совершать сделки случайным образом - будет медленный и долгий слив из-за спреда, почти равновесие. Использование индикаторов (индюков) сдвигает равновесие в лучшую сторону. Робот будет приносить постоянную прибыль, прерываемую редкими, но упитанными лосями. Индюки, благодаря своей организованности, победят глупых лосей. Например такое достижение за три для в сравнении безиндюшными потугами 4 недель:
Видите разницу? 30% за три дня с индюками это красивый график слева и всего 23% за 4 недели без индюков это кривой график справа в среднем в 10 раз меньше за день да еще большая часть времени в красной просадке. Какой график предпочтет инвестр?
Тот что справа.
Какой дурак будет вкладывать деньги в статистику демо-счета да еще и всего лишь за полтора дня....
Если трейдер не рискнул личными 100 баксами, то кто ему будет доверять
Если совершать сделки случайным образом - будет медленный и долгий слив из-за спреда, почти равновесие. Использование индикаторов (индюков) сдвигает равновесие в лучшую сторону. Робот будет приносить постоянную прибыль, прерываемую редкими, но упитанными лосями. Индюки, благодаря своей организованности, победят глупых лосей. Например такое достижение за три для в сравнении безиндюшными потугами 4 недель:
Не понял, как отсутствие трех (или даже четырёх?) индикаторов делает торговлю случайной, а их наличие - неслучайной.
Торговлю делает неслучайной: фундаментальный анализ, понимание механизма ценообразования, инсайдерская информация. Если ничего из этого нет, то торговля по индикаторам остаётся случайной.
Главное в нашем деле не слить и это уже показатель - 4 недели счёт продержался это уже показатель, а три дня это ещё не показатель - за один день можно всё слить.
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Вы же подняли почти до 10 000 из 5 000 - но как быстро Вы их слили 5 000 - ещё такой рывок и слив обеспечен.
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думаю - это неплохой результат.
думаю - это неплохой результат.
Ну и чего хорошего? 86% за 4 недели!!! а потом громко слил? я показал умение сливать и снова наливать
3 дня, 4 недели - это всё ни о чём.
3 месяца - тоже.
Год - очень мало, два - хоть что-то, 3-4 года - показатель.