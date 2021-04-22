Трейдер должен быть жадным? - страница 4
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зачем? - Вы же смеётесь над ребятами - я и Вам предлагаю, показать своё умение. (что бы и мы над Вами посмеялись)
Любой дурак сможет.
Это легко - открываешь 100 счетов, торгуешь разнонаправленные сделки или разные ТС, выбираешь один счет, самый успешный, публикуешь статистику и пишешь что все..., а ты дАртаньян
Открываете 128 счетов на 64 покупка, на 64 продажа. 64 ушли в минус, 64 без лосей в плюсе
остается 64 счета на 32 покупка, на 32 продажа. 32 ушли в минус, 32 без лосей в плюсе
остается 32 счета на 16 покупка, на 16 продажа. 16 ушли в минус, 16 без лосей в плюсе
остается 16 счетов на 8 покупка, на 8 продажа. 8 ушли в минус, 8 без лосей в плюсе
остается 8 счетов на 4 покупка, на 4 продажа. 4 ушли в минус, 4 без лосей в плюсе
остается 4 счета на 2 покупка, на 2 продажа. 2 ушли в минус, 2 без лосей в плюсе
остается 2 счета на 1 покупка, на 1 продажа. 1 ушел в минус, 1 без лосей в плюсе
остается 1 счет
У меня 21 сделка была без лосей
Для того, чтобы Вашим методом такое продемонстрировать, надо открыть более 2 миллионов счетов - даже дураку трудно такое осилить......
Открываете 128 счетов
Технически это затратно - Это нужно 128 терминалов . Нужен супер компьютер
Открываете 128 счетов на 64 покупка, на 64 продажа. 64 ушли в минус, 64 без лосей в плюсе
остается 64 счета на 32 покупка, на 32 продажа. 32 ушли в минус, 32 без лосей в плюсе
остается 32 счета на 16 покупка, на 16 продажа. 16 ушли в минус, 16 без лосей в плюсе
остается 16 счетов на 8 покупка, на 8 продажа. 8 ушли в минус, 8 без лосей в плюсе
остается 8 счетов на 4 покупка, на 4 продажа. 4 ушли в минус, 4 без лосей в плюсе
остается 4 счета на 2 покупка, на 2 продажа. 2 ушли в минус, 2 без лосей в плюсе
остается 2 счета на 1 покупка, на 1 продажа. 1 ушел в минус, 1 без лосей в плюсе
остается 1 счет
У меня 21 сделка была без лосей
Для того, чтобы Вашим методом такое продемонстрировать, надо открыть более 2 миллионов счетов - даже дураку трудно такое осилить......
У тебя же не было удвоения?
Если удвоения не было, то достаточно всего 2 счёта.
Технически это затратно - Это нужно 128 терминалов . Нужен супер компьютер
Нет. Нужна голова на плечах.
Открываете 128 счетов на 64 покупка, на 64 продажа. 64 ушли в минус, 64 без лосей в плюсе
остается 64 счета на 32 покупка, на 32 продажа. 32 ушли в минус, 32 без лосей в плюсе
остается 32 счета на 16 покупка, на 16 продажа. 16 ушли в минус, 16 без лосей в плюсе
остается 16 счетов на 8 покупка, на 8 продажа. 8 ушли в минус, 8 без лосей в плюсе
остается 8 счетов на 4 покупка, на 4 продажа. 4 ушли в минус, 4 без лосей в плюсе
остается 4 счета на 2 покупка, на 2 продажа. 2 ушли в минус, 2 без лосей в плюсе
остается 2 счета на 1 покупка, на 1 продажа. 1 ушел в минус, 1 без лосей в плюсе
остается 1 счет
У меня 21 сделка была без лосей
Для того, чтобы Вашим методом такое продемонстрировать, надо открыть более 2 миллионов счетов - даже дураку трудно такое осилить......
Ну, схема расписана как для дураков - пересиживанием можно справится и меньшим количеством
Технически это затратно - Это нужно 128 терминалов . Нужен супер компьютер
Никаких суперкомпьютеров не надо - не выдумывай
Никаких суперкомпьютеров не надо - не выдумывай
для каждого Сигнала - нужен отдельный терминал.
для каждого Сигнала - нужен отдельный терминал.
Не бери в голову - просто поверь
Не бери в голову - просто поверь
у меня размножено так ! и если их вместе запустить в работу - комп начинает глючить.(и это только 6 терминалов)