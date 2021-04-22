Трейдер должен быть жадным? - страница 4

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denis.eremin:

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зачем? - Вы же смеётесь над ребятами - я и Вам предлагаю, показать своё умение. (что бы и мы над Вами посмеялись)

 
denis.eremin:

Любой дурак сможет.

Это легко - открываешь 100 счетов, торгуешь разнонаправленные сделки или разные ТС, выбираешь один счет, самый успешный, публикуешь статистику и пишешь что все..., а ты дАртаньян

Открываете 128 счетов на 64 покупка, на 64 продажа. 64 ушли в минус, 64 без лосей в плюсе
   остается 64 счета  на 32 покупка, на 32 продажа. 32 ушли в минус, 32 без лосей в плюсе
   остается 32 счета  на 16 покупка, на 16 продажа. 16 ушли в минус, 16 без лосей в плюсе
   остается 16 счетов на  8 покупка, на  8 продажа.  8 ушли в минус,   8 без лосей в плюсе
   остается  8 счетов на  4 покупка, на  4 продажа.  4 ушли в минус,   4 без лосей в плюсе
   остается  4 счета   на  2 покупка, на  2 продажа.  2 ушли в минус,   2 без лосей в плюсе
   остается  2 счета   на  1 покупка, на  1 продажа.  1 ушел в минус,   1 без лосей в плюсе
   остается  1 счет
У меня 21 сделка была без лосей
Для того, чтобы Вашим методом такое продемонстрировать, надо открыть более 2 миллионов счетов - даже дураку трудно такое осилить......

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Konstantin Erin:

Открываете 128 счетов 

Технически это затратно - Это нужно 128 терминалов . Нужен супер компьютер 

 
Konstantin Erin:

Открываете 128 счетов на 64 покупка, на 64 продажа. 64 ушли в минус, 64 без лосей в плюсе
   остается 64 счета  на 32 покупка, на 32 продажа. 32 ушли в минус, 32 без лосей в плюсе
   остается 32 счета  на 16 покупка, на 16 продажа. 16 ушли в минус, 16 без лосей в плюсе
   остается 16 счетов на  8 покупка, на  8 продажа.  8 ушли в минус,   8 без лосей в плюсе
   остается  8 счетов на  4 покупка, на  4 продажа.  4 ушли в минус,   4 без лосей в плюсе
   остается  4 счета   на  2 покупка, на  2 продажа.  2 ушли в минус,   2 без лосей в плюсе
   остается  2 счета   на  1 покупка, на  1 продажа.  1 ушел в минус,   1 без лосей в плюсе
   остается  1 счет
У меня 21 сделка была без лосей
Для того, чтобы Вашим методом такое продемонстрировать, надо открыть более 2 миллионов счетов - даже дураку трудно такое осилить......

У тебя же не было удвоения?

Если удвоения не было, то достаточно всего 2 счёта.

 
SanAlex:

Технически это затратно - Это нужно 128 терминалов . Нужен супер компьютер 

Нет. Нужна голова на плечах.

 
Konstantin Erin:

Открываете 128 счетов на 64 покупка, на 64 продажа. 64 ушли в минус, 64 без лосей в плюсе
   остается 64 счета  на 32 покупка, на 32 продажа. 32 ушли в минус, 32 без лосей в плюсе
   остается 32 счета  на 16 покупка, на 16 продажа. 16 ушли в минус, 16 без лосей в плюсе
   остается 16 счетов на  8 покупка, на  8 продажа.  8 ушли в минус,   8 без лосей в плюсе
   остается  8 счетов на  4 покупка, на  4 продажа.  4 ушли в минус,   4 без лосей в плюсе
   остается  4 счета   на  2 покупка, на  2 продажа.  2 ушли в минус,   2 без лосей в плюсе
   остается  2 счета   на  1 покупка, на  1 продажа.  1 ушел в минус,   1 без лосей в плюсе
   остается  1 счет
У меня 21 сделка была без лосей
Для того, чтобы Вашим методом такое продемонстрировать, надо открыть более 2 миллионов счетов - даже дураку трудно такое осилить......

Ну, схема расписана как для дураков - пересиживанием можно справится и меньшим количеством

 
SanAlex:

Технически это затратно - Это нужно 128 терминалов . Нужен супер компьютер 

Никаких суперкомпьютеров не надо - не выдумывай

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denis.eremin:

Никаких суперкомпьютеров не надо - не выдумывай

для каждого Сигнала - нужен отдельный терминал.

 
SanAlex:

для каждого Сигнала - нужен отдельный терминал.

Не бери в голову - просто поверь

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denis.eremin:

Не бери в голову - просто поверь

у меня размножено так ! и если их вместе запустить в работу - комп начинает глючить.(и это только 6 терминалов)

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