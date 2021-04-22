Трейдер должен быть жадным? - страница 6

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Konstantin Erin:

Для этого надо подобрать три индикатора...

А почему именно три?

 
Konstantin Erin:

так я и говорю: надо торговать роботом. У него нервы крепкие. Для этого надо подобрать три индикатора...

Роботы сливают

 
SanAlex:

Вы вообще когда не будь устанавливали терминал? У Вас вообще есть какой не будь счёт - хотя бы демо?

ёклмн....

Тебе показали схему, как можно продемонстрировать ИДЕАЛЬНЫЙ демо-счет БЕЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК И БЕЗ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ.

Это просто самая простая схема - что бы ты понял, как разводят лохов.

Открой у одного брокера 20 демо-счетов (пусть не 100, что бы ты не запутался).

В 9:00 утра по паре EURUSD 10 счетов открываешь ордер в Buy, 10 Sell. В 18:00 все ордера закрываешь. У тебя 10 счетов будут в +, а 10 в -. Минусовые отбрасываешь, на плюсовых в 9:00 утра открываешь снова по той же паре 5 в Buy, 5 в Sell. И так далее. Пока не останется 1 счет без убыточных сделок.

НЕ НАДО ДЕРЖАТЬ РАБОТАЮЩИЙ ТЕРМИНАЛ - НЕТ СОВЕТНИКОВ И РОБОТОВ. Не надо думать. Все тупо.

Вот со статистикой этого одного счета бегаешь по веткам и кричишь, что все тупые, а ты дАртаньян.

 
SanAlex:


Добавь сюда какую то стратегию и пересиживание - понадобится меньше счетов.

[Удален]  
denis.eremin:

Добавь сюда какую то стратегию и пересиживание - понадобится меньше счетов.

Когда транслируется Сигнал - нет возможности надурить других. Вы просто откройте для себя демо и зарегистрируйте Сигнал - и Вы поймёте о чём я.

 
SanAlex:

Когда транслируется Сигнал - нет возможности надурить других. Вы просто откройте для себя демо и зарегистрируйте Сигнал - и Вы поймёте о чём я.

Никто не понял о чем ты.

 
SanAlex:

Когда транслируется Сигнал - нет возможности надурить других. Вы просто откройте для себя демо и зарегистрируйте Сигнал - и Вы поймёте о чём я.



Нижняя галочка для чего?


[Удален]  
PapaYozh:



Нижняя галочка для чего?


Это будет личный Ваш - который не демонстрируется для всех

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вы имеете ввиду - что и тут можно надурить? Вполне может быть!

 
SanAlex:

Это будет личный Ваш - который не демонстрируется для всех

Это был риторический вопрос. Он не требовал ответа. Его цель - показать Вам, что не надо ничего  никуда транслировать, но можно периодически выкладывать картинки с самого удачного сигнала .

[Удален]  
PapaYozh:

Это был риторический вопрос. Он не требовал ответа. Его цель - показать Вам, что не надо ничего  никуда транслировать, но можно периодически выкладывать картинки с самого удачного сигнала .

Нет, там вся История Выскочит и будет всё видно. Нет возможности хорошего результата продемонстрировать если Вы совершите удачные и убыточные они отобразятся  

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