Трейдер должен быть жадным? - страница 6
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Для этого надо подобрать три индикатора...
А почему именно три?
так я и говорю: надо торговать роботом. У него нервы крепкие. Для этого надо подобрать три индикатора...
Роботы сливают
Вы вообще когда не будь устанавливали терминал? У Вас вообще есть какой не будь счёт - хотя бы демо?
ёклмн....
Тебе показали схему, как можно продемонстрировать ИДЕАЛЬНЫЙ демо-счет БЕЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК И БЕЗ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ.
Это просто самая простая схема - что бы ты понял, как разводят лохов.
Открой у одного брокера 20 демо-счетов (пусть не 100, что бы ты не запутался).
В 9:00 утра по паре EURUSD 10 счетов открываешь ордер в Buy, 10 Sell. В 18:00 все ордера закрываешь. У тебя 10 счетов будут в +, а 10 в -. Минусовые отбрасываешь, на плюсовых в 9:00 утра открываешь снова по той же паре 5 в Buy, 5 в Sell. И так далее. Пока не останется 1 счет без убыточных сделок.
НЕ НАДО ДЕРЖАТЬ РАБОТАЮЩИЙ ТЕРМИНАЛ - НЕТ СОВЕТНИКОВ И РОБОТОВ. Не надо думать. Все тупо.
Вот со статистикой этого одного счета бегаешь по веткам и кричишь, что все тупые, а ты дАртаньян.
Добавь сюда какую то стратегию и пересиживание - понадобится меньше счетов.
Добавь сюда какую то стратегию и пересиживание - понадобится меньше счетов.
Когда транслируется Сигнал - нет возможности надурить других. Вы просто откройте для себя демо и зарегистрируйте Сигнал - и Вы поймёте о чём я.
Когда транслируется Сигнал - нет возможности надурить других. Вы просто откройте для себя демо и зарегистрируйте Сигнал - и Вы поймёте о чём я.
Никто не понял о чем ты.
Когда транслируется Сигнал - нет возможности надурить других. Вы просто откройте для себя демо и зарегистрируйте Сигнал - и Вы поймёте о чём я.
Нижняя галочка для чего?
Нижняя галочка для чего?
Это будет личный Ваш - который не демонстрируется для всех
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Вы имеете ввиду - что и тут можно надурить? Вполне может быть!
Это будет личный Ваш - который не демонстрируется для всех
Это был риторический вопрос. Он не требовал ответа. Его цель - показать Вам, что не надо ничего никуда транслировать, но можно периодически выкладывать картинки с самого удачного сигнала .
Это был риторический вопрос. Он не требовал ответа. Его цель - показать Вам, что не надо ничего никуда транслировать, но можно периодически выкладывать картинки с самого удачного сигнала .
Нет, там вся История Выскочит и будет всё видно. Нет возможности хорошего результата продемонстрировать если Вы совершите удачные и убыточные они отобразятся