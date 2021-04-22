Трейдер должен быть жадным? - страница 2

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denis.ereminОн говорит про прошлые сигналы. 

Да, да!!! и я интересуюсь, куда WebGopnik дел свои прошлые сигналы.  А еще писал: Посмотрел High Profit - ну, неплохо так. Я тоже так могу.  и где это могу?

 
webgopnik:
Тем более. А где остальные счета? Слились?

ничего нового

стандарт почти для всех один

 
Konstantin Erin:

Да, да!!! и я интересуюсь, куда WebGopnik дел свои прошлые сигналы.  А еще писал: Посмотрел High Profit - ну, неплохо так. Я тоже так могу.  и где это могу?

Ты только спокойно, не волнуйся

 
denis.ereminТы только спокойно, не волнуйся

Да, да!!!  Достаточно того что ты волнуешься. Стоп, а чего ты волнуешься?      у гопника   за месяц  6%

 
Konstantin Erin:

Да, да!!!  Достаточно того что ты волнуешься. Стоп, а чего ты волнуешься?

    это за день   а у гопника   за месяц  6%

весь день без ЛОСЕЙ !!!

Волнуюсь, потому что 5 часов с пересиживанием. 

 
denis.eremin:    Волнуюсь, потому что 5 часов с пересиживанием. 

Все!!!   Включаю жадность и буду сливать. Разбегайтесь...

        Впрочем, весь день без ЛОСЕЙ !!!

WebGopnik !!! Вы где???

 
Konstantin Erin:

Все!!!   Включаю жадность и буду сливать. Разбегайтесь...

        Впрочем, весь день без ЛОСЕЙ !!!

WebGopnik !!! Вы где???

Ну, неплохо-неплохо. Будет интересно посмотреть через месяц-два, какая доходность будет.
 

webgopnik:    Ну, неплохо-неплохо. Будет интересно посмотреть через месяц-два, какая доходность будет

Вы попробуйте без лосей!!!  Слабо?  Вот дождусь как Вы наберете 70% и опять обгоню...  Главная Ваша ошибка вот в чем:  Ср. время удержания: 11 часов а у меня всего 1 час - схватил и деру и потому у меня скорость прироста депозита в 11 раз больше. Мой график - это экспонента, лотность и скорость пропорциональна средствам. Ордер на всю катушку, т.е. на весь депозит и без лосей

 
Konstantin Erin:

Вы попробуйте без лосей!!!  Слабо?  Вот дождусь как Вы наберете 70% и опять обгоню...  Главная Ваша ошибка вот в чем:  Ср. время удержания: 11 часов а у меня всего 1 час - схватил и деру и потому у меня скорость прироста депозита в 11 раз больше. Мой график - это экспонента, лотность и скорость пропорциональна средствам. Ордер на всю катушку, т.е. на весь депозит и без лосей

Это высокорисковая стратегия, я же торгую средне и малорисково

 
webgopnikЭто высокорисковая стратегия, я же торгую средне и малорисково

Судя по тому, как Ваш график вверх-вниз - у Вас бестолково-рисковая стратегия, основанная на жадности. а вот у меня без лосей - и где де тут риск. Это расчет, продуманность, ... А еще посмотрите на индикатор надежности: у меня 1/5  а у Вас 0/5

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