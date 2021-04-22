Трейдер должен быть жадным? - страница 2
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Да, да!!! и я интересуюсь, куда WebGopnik дел свои прошлые сигналы. А еще писал: Посмотрел High Profit - ну, неплохо так. Я тоже так могу. и где это могу?
Тем более. А где остальные счета? Слились?
ничего нового
стандарт почти для всех один
Да, да!!! и я интересуюсь, куда WebGopnik дел свои прошлые сигналы. А еще писал: Посмотрел High Profit - ну, неплохо так. Я тоже так могу. и где это могу?
Ты только спокойно, не волнуйся
Да, да!!! Достаточно того что ты волнуешься. Стоп, а чего ты волнуешься? у гопника за месяц 6%
Да, да!!! Достаточно того что ты волнуешься. Стоп, а чего ты волнуешься?
это за день а у гопника за месяц 6%
весь день без ЛОСЕЙ !!!
Волнуюсь, потому что 5 часов с пересиживанием.
Все!!! Включаю жадность и буду сливать. Разбегайтесь...
Впрочем, весь день без ЛОСЕЙ !!!
WebGopnik !!! Вы где???
Все!!! Включаю жадность и буду сливать. Разбегайтесь...
Впрочем, весь день без ЛОСЕЙ !!!
WebGopnik !!! Вы где???
webgopnik: Ну, неплохо-неплохо. Будет интересно посмотреть через месяц-два, какая доходность будет
Вы попробуйте без лосей!!! Слабо? Вот дождусь как Вы наберете 70% и опять обгоню... Главная Ваша ошибка вот в чем: Ср. время удержания: 11 часов а у меня всего 1 час - схватил и деру и потому у меня скорость прироста депозита в 11 раз больше. Мой график - это экспонента, лотность и скорость пропорциональна средствам. Ордер на всю катушку, т.е. на весь депозит и без лосей
Вы попробуйте без лосей!!! Слабо? Вот дождусь как Вы наберете 70% и опять обгоню... Главная Ваша ошибка вот в чем: Ср. время удержания: 11 часов а у меня всего 1 час - схватил и деру и потому у меня скорость прироста депозита в 11 раз больше. Мой график - это экспонента, лотность и скорость пропорциональна средствам. Ордер на всю катушку, т.е. на весь депозит и без лосей
Это высокорисковая стратегия, я же торгую средне и малорисково
Судя по тому, как Ваш график вверх-вниз - у Вас бестолково-рисковая стратегия, основанная на жадности. а вот у меня без лосей - и где де тут риск. Это расчет, продуманность, ... А еще посмотрите на индикатор надежности: у меня 1/5 а у Вас 0/5