Трейдер должен быть жадным? - страница 23
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как надоест вести пустую дискуссию - прекратите... Впрочем оба хороши а у Вас на демо было 99% прибыльных сделок? получено с помощью СТРЕЖОНФОР - знал, куда пойдет тренд. Интересно?установил робота на VPS - пусть пудрит мозги слить такую сумму ему вряд ли удастся
За 7 рабочих дней = полторы недели увеличил депо в 8,5 раз. Хватит тратить время на бесполезную ручную торговлю
Торговать надо на М1 по тренду после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР
За 7 рабочих дней = полторы недели увеличил депо в 8,5 раз. Хватит
Красиво от мазался ))) ))) ))
За 7 рабочих дней = полторы недели увеличил депо в 8,5 раз. Хватит
Видел статистику. Слив был сегодня на лоях.
Картинка сейчас должно быть сильно другая)
была цель показать что после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР можно руками хорошо поднять депозит. Теперь демонстрирую, что простейший робот по примитивной стратегии может поднять бабло
Робот в довольно жестких условиях: VPS где PING=7 мс начальный депозит 1000 лот=0,01 плечо=100 рост будет медленным но верным Будет и большая просадка!!!
была цель показать что после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР можно руками хорошо поднять депозит. Теперь демонстрирую, что простейший робот по примитивной стратегии может поднять бабло
Робот в довольно жестких условиях: VPS где PING=7 мс начальный депозит 1000 лот=0,01 плечо=100
Я очень сильно устал горбатиться на заводе.
Хочется поднять немыслимое бабло по-легкому.
Друже, расскажи - чё там за СТРЕЖОНФОР? Только не торопись, пожалуйста - опиши всё до мельчайших подробностей прям здесь в ветке.
Я очень сильно устал горбатиться на заводе.
Хочется поднять немыслимое бабло по-легкому.
Друже, расскажи - чё там за СТРЕЖОНФОР? Только не торопись, пожалуйста - опиши всё до мельчайших подробностей прям здесь в ветке.
была цель показать что после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР можно руками хорошо поднять депозит. Теперь демонстрирую, что простейший робот по примитивной стратегии может поднять бабло
Робот в довольно жестких условиях: VPS где PING=7 мс начальный депозит 1000 лот=0,01 плечо=100 рост будет медленным но верным Будет и большая просадка!!!
НЕТ.
"Поднять депозит" означает "увеличить реальные деньги и вывести их. Все остальное - это в лучшем случае "топтание на месте". А чаще - самообман. Никакого "подъема депозита" и близко нет.
Быстро хотите? Без труда будешь без рыбки у пруда. Любишь кататься, люби и саночки возить. Торговля - это изнурительный труд. Интересует СТРЕЖОНФОР? Посмотрите мой профиль...
Посмотрел. Забористо :))) А меня трудно удивить - давно тут сижу:)))