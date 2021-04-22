Трейдер должен быть жадным? - страница 23

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Konstantin Erin:

 как надоест вести пустую дискуссию - прекратите...  Впрочем оба хороши    а у Вас на демо было 99% прибыльных сделок?  получено с помощью СТРЕЖОНФОР - знал, куда пойдет тренд.  Интересно?

установил робота на VPS - пусть пудрит мозги       слить такую сумму ему вряд ли удастся
Куда дели сигнал? Слились?
 
webgopnik:   Куда дели сигнал? Слились?

За 7 рабочих дней = полторы недели увеличил депо в 8,5 раз. Хватит тратить время на бесполезную ручную торговлю

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вывод: торговля - это работа.  работать надо целый день.  продавец в магазине, таксист, рабочий за станком, бухгалтер, учитель - все работают всю неделю.

Торговать надо на М1 по тренду после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР

 
Konstantin Erin:

За 7 рабочих дней = полторы недели увеличил депо в 8,5 раз. Хватит


Красиво от мазался ))) ))) ))

 
Konstantin Erin:

За 7 рабочих дней = полторы недели увеличил депо в 8,5 раз. Хватит


Видел статистику. Слив был сегодня на лоях. 

Картинка сейчас должно быть сильно другая)

 
Vitali KadelКрасиво от мазался ))) ))) ))

была цель показать что после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР можно руками хорошо поднять депозит. Теперь демонстрирую, что простейший робот по примитивной стратегии может поднять бабло

Робот в довольно жестких условиях: VPS где PING=7 мс   начальный депозит 1000   лот=0,01   плечо=100   рост будет медленным но верным   Будет и большая просадка!!!

 
Konstantin Erin:

была цель показать что после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР можно руками хорошо поднять депозит. Теперь демонстрирую, что простейший робот по примитивной стратегии может поднять бабло

Робот в довольно жестких условиях: VPS где PING=7 мс   начальный депозит 1000   лот=0,01   плечо=100

Я очень сильно устал горбатиться на заводе.

Хочется поднять немыслимое бабло по-легкому.

Друже, расскажи - чё там за СТРЕЖОНФОР? Только не торопись, пожалуйста - опиши всё до мельчайших подробностей прям здесь в ветке.

 
Alexander_K2:

Я очень сильно устал горбатиться на заводе.

Хочется поднять немыслимое бабло по-легкому.

Друже, расскажи - чё там за СТРЕЖОНФОР? Только не торопись, пожалуйста - опиши всё до мельчайших подробностей прям здесь в ветке.

Быстро хотите? Без труда будешь без рыбки у пруда. Любишь кататься, люби и саночки возить. Торговля - это изнурительный труд. Интересует СТРЕЖОНФОР? Посмотрите мой профиль...
 
Konstantin Erin:

была цель показать что после тренировки с помощью СТРЕЖОНФОР можно руками хорошо поднять депозит. Теперь демонстрирую, что простейший робот по примитивной стратегии может поднять бабло

Робот в довольно жестких условиях: VPS где PING=7 мс   начальный депозит 1000   лот=0,01   плечо=100   рост будет медленным но верным   Будет и большая просадка!!!

НЕТ. 

"Поднять депозит" означает "увеличить реальные деньги и вывести их. Все остальное - это в лучшем случае "топтание на месте". А чаще - самообман. Никакого "подъема депозита" и близко нет. 

 
Konstantin Erin:
Быстро хотите? Без труда будешь без рыбки у пруда. Любишь кататься, люби и саночки возить. Торговля - это изнурительный труд. Интересует СТРЕЖОНФОР? Посмотрите мой профиль...

Посмотрел.  Забористо :)))   А меня трудно удивить - давно тут сижу:)))

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