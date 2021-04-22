Трейдер должен быть жадным? - страница 20
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Так вроде бы Константин написал инструкции, как добиться этого качества простыми упражнениями с баночкой из под клея..
Так это клей так повлиял, понятно, спасибо)
Так это клей так повлиял, понятно, спасибо)
Не за что. Но вы опять не поняли. Не клей, а баночка из под клея и упражнения с ней. Странно вы воспринимаете прочитанное. Поэтому, наверное, у вас не получится)
Но попробуйте, потом расскажете.
Человек за неделю сделал 98 процентов прибыльных сделок, сделал почти 300 сделок при этом, и из 5 сделал 25 тысяч. Хоть на демо, хоть не на демо. Такой результат торговли лично меня впечатляет.
Понял!!! Вам нужно сообщить, как интуитивно определять тренд, чтоб в понедельник Вы сели за терминал и поперли депозит в гору!!! А ключ от квартиры где деньги лежат нужен в придачу? Вот сообщите, когда Вам говорят покажите правую руку, как Вы ухитряетесь без вычислений сразу ее найти и показать? ведь когда-то Вы были ребенком и у Вас нужное знание отсутствовало!!!
Так вот, сделайте тренажер, потренируйтесь. А когда депозит попрет вверх, расскажете всем остальным как это делать. Чтоб они сразу, как Вы хотите сейчас, так же сумели. Или пойдите в хоккейные тренеры и расскажите своей команде, куда надо ехать. Чтоб они без тренировок всех побеждали.
Короче - интуитивное и подсознательное определение тренда достигается тренировкой с жонглированием и еще нужны упражнения на терминале. Вот когда освоите жонглирование, тогда скажу. Или поищите в моих сообщениях, где-то писал...
Не за что. Но вы опять не поняли. Не клей, а баночка из под клея и упражнения с ней. Странно вы воспринимаете прочитанное. Поэтому, наверное, у вас не получится)
Но попробуйте, потом расскажете.
Человек за неделю сделал 98 процентов прибыльных сделок, сделал почти 300 сделок при этом, и из 5 сделал 25 тысяч. Хоть на демо, хоть не на демо. Такой результат торговли лично меня впечатляет.
Николай, спасибо за поддержку... Здорово Вы его... Я всегда завидовал людям, которые умеют так четко формулировать свою мысль. Предлагаю сотрудничество. Я уже старый, пора думать о преемниках. Был у меня один на примете, но он был на 1 год старше меня. Он успешно торговал и регулярно отстегивал мне мзду, т.е. делился. Три месяца назад он звонит мне и просит приехать и показать, как включать компьютер. С тех пор мзда иссякла. А так хорошо было!!! Вот жду, исполнится в этом году 80 лет и к пенсии прибавят 5000. Сам то я на реале боюсь торговать... Да еще центробанк мешает мне реальный счет пополнить. Интуицию-то я только неделю назад развил...
Спасибо за щедрое предложение! Но я пожалуй посижу на заборе. Уже клей купил, завтра начну тренироваться.
Желаю удачи
У меня перспектива исчезла. Выбрасываю компьютер и ... Что бы еще сделать?
Желаю удачи
У меня перспектива исчезла. Выбрасываю компьютер и ... Что бы еще сделать?
Автоматизировать не получается?
Не за что. Но вы опять не поняли. Не клей, а баночка из под клея и упражнения с ней. Странно вы воспринимаете прочитанное. Поэтому, наверное, у вас не получится)
Но попробуйте, потом расскажете.
Человек за неделю сделал 98 процентов прибыльных сделок, сделал почти 300 сделок при этом, и из 5 сделал 25 тысяч. Хоть на демо, хоть не на демо. Такой результат торговли лично меня впечатляет.
Просто времени и желания не было читать всю тему, но теперь понятно. на заборе места остались)?
Понял!!! Вам нужно сообщить, как интуитивно определять тренд, чтоб в понедельник Вы сели за терминал и поперли депозит в гору!!! А ключ от квартиры где деньги лежат нужен в придачу? Вот сообщите, когда Вам говорят покажите правую руку, как Вы ухитряетесь без вычислений сразу ее найти и показать? ведь когда-то Вы были ребенком и у Вас нужное знание отсутствовало!!!
Так вот, сделайте тренажер, потренируйтесь. А когда депозит попрет вверх, расскажете всем остальным как это делать. Чтоб они сразу, как Вы хотите сейчас, так же сумели. Или пойдите в хоккейные тренеры и расскажите своей команде, куда надо ехать. Чтоб они без тренировок всех побеждали.
Короче - интуитивное и подсознательное определение тренда достигается тренировкой с жонглированием и еще нужны упражнения на терминале. Вот когда освоите жонглирование, тогда скажу. Или поищите в моих сообщениях, где-то писал...
Константин, не горячитесь, я не обижаюсь a желаю Вам здоровья ведь скоро 80 и прибавка к пенсии.
Просто было любопытно посмотреть как демо миллионеры зарабатывают жанглируя банками из под клея, Вы бы ролик бы сняли )
Спасибо за щедрое предложение! Но я пожалуй посижу на заборе. Уже клей купил, завтра начну тренироваться.
А кокой клей купили? думаю тоже купить - кокой лучше резиновый или пва ?
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