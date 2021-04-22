Трейдер должен быть жадным? - страница 3

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Konstantin Erin:

 а вот у меня без лосей - и где де тут риск. Это расчет, продуманность, ...

Просто, ты выращиваешь жирного лосика!

 
PapaYozh:   Просто, ты выращиваешь жирного лосика!

это будет лосяра, лосище, мега-лось... Но ведь перед этим я почти удвоил депозит!!!

 
Konstantin Erin:

это будет лосяра, лосище, мега-лось... Но ведь перед этим я почти удвоил депозит!!!

не депозит - демо-счет

 
denis.ereminне депозит - демо-счет

а какой график красивый! И весь в плюс... 1% в плюс!!! специально рассчитывал

[Удален]  
denis.eremin:

не депозит - демо-счет

А Вы бы смогли на демо, показать результат?  

 
SanAlex:

А Вы бы смогли на демо, показать результат?  

Любой дурак сможет.

Это легко - открываешь 100 счетов, торгуешь разнонаправленные сделки или разные ТС, выбираешь один счет, самый успешный, публикуешь статистику и пишешь что все..., а ты дАртаньян

[Удален]  
denis.eremin:

Любой дурак сможет.

Это легко - открываешь 100 счетов, торгуешь разнонаправленные сделки или разные ТС, выбираешь один счет, самый успешный, публикуешь статистику и пишешь что все..., а ты дАртаньян

Ну тут Вы не правы - Откройте хоть 100 и публикуйте как все публикуют сигнал. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

а мы будем заходить на Вашу страничку - и наблюдать за Вашими  успехами.

Снимок

 
SanAlex:

Ну тут Вы не правы - Откройте хоть 100 и публикуйте как все публикуют сигнал. 

И в чем смысл? На демо-счетах сигналы бесплатные

Просто ради того, что бы всем сказать про дАртеньяна?

[Удален]  
denis.eremin:

И в чем смысл? На демо-счетах сигналы бесплатные

Просто ради того, что бы всем сказать про дАртеньяна?

Можете открыть реальный счёт - и так же публиковать Сигнал - да ещё можете заработать от подписчиков.

 
SanAlex:

Можете открыть реальный счёт - и так же публиковать Сигнал - да ещё можете заработать от подписчиков.

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