Трейдер должен быть жадным? - страница 3
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а вот у меня без лосей - и где де тут риск. Это расчет, продуманность, ...
Просто, ты выращиваешь жирного лосика!
это будет лосяра, лосище, мега-лось... Но ведь перед этим я почти удвоил депозит!!!
это будет лосяра, лосище, мега-лось... Но ведь перед этим я почти удвоил депозит!!!
не депозит - демо-счет
а какой график красивый! И весь в плюс... 1% в плюс!!! специально рассчитывал
не депозит - демо-счет
А Вы бы смогли на демо, показать результат?
А Вы бы смогли на демо, показать результат?
Любой дурак сможет.
Это легко - открываешь 100 счетов, торгуешь разнонаправленные сделки или разные ТС, выбираешь один счет, самый успешный, публикуешь статистику и пишешь что все..., а ты дАртаньян
Любой дурак сможет.
Это легко - открываешь 100 счетов, торгуешь разнонаправленные сделки или разные ТС, выбираешь один счет, самый успешный, публикуешь статистику и пишешь что все..., а ты дАртаньян
Ну тут Вы не правы - Откройте хоть 100 и публикуйте как все публикуют сигнал.
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а мы будем заходить на Вашу страничку - и наблюдать за Вашими успехами.
Ну тут Вы не правы - Откройте хоть 100 и публикуйте как все публикуют сигнал.
И в чем смысл? На демо-счетах сигналы бесплатные
Просто ради того, что бы всем сказать про дАртеньяна?
И в чем смысл? На демо-счетах сигналы бесплатные
Просто ради того, что бы всем сказать про дАртеньяна?
Можете открыть реальный счёт - и так же публиковать Сигнал - да ещё можете заработать от подписчиков.
Можете открыть реальный счёт - и так же публиковать Сигнал - да ещё можете заработать от подписчиков.
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