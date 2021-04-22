Трейдер должен быть жадным? - страница 5
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у меня размножено так ! и если их вместе запустить в работу - комп начинает глючить.(и это только 6 терминалов)
А зачем тебе их все вместе запускать в работу?
А зачем тебе их все вместе запускать в работу?
а как же - каждый счёт работает со своими средствами со своим брокером.
а как же - каждый счёт работает со своими средствами со своим брокером.
Какие средства? Какой брокер?
Ты сто демо-счетов не можешь открыть у одного брокера?
Тебя ж просили - прочитай все снова
а как же - каждый счёт работает со своими средствами со своим брокером.
Счет вообще не работает.
Это советник работает, если он есть.
Само по себе наличие счета никак не понуждает иметь постоянное подключение к нему.
Какие средства? Какой брокер?
Ты сто демо-счетов не можешь открыть у одного брокера?
Тебя ж просили - прочитай все снова
Да же если я открою демо счета у одного брокера - каждый счёт индивидуальный.
Да же если я открою демо счета у одного брокера - каждый счёт индивидуальный.
Что такое счет "индивидуальный"?
Судя по тому, как Ваш график вверх-вниз - у Вас бестолково-рисковая стратегия, основанная на жадности. а вот у меня без лосей - и где де тут риск. Это расчет, продуманность, ... А еще посмотрите на индикатор надежности: у меня 1/5 а у Вас 0/5
Как раз не на жадности, а страхе. Если бы я был жадным. то делал бы гораздо больше.
А я ссусь и не даю прибыли расти, отсюда недобор прибыли.
Как раз не на жадности, а страхе. Если бы я был жадным. то делал бы гораздо больше.
Чего ты с ним споришь? Просто вытащи с терминала статистику за тот период, когда ты разогнал с 50000 до 145000 и покажи ее ему.
Что такое счет "индивидуальный"?
Вы вообще когда не будь устанавливали терминал? У Вас вообще есть какой не будь счёт - хотя бы демо?
так я и говорю: надо торговать роботом. У него нервы крепкие. Для этого надо подобрать три индикатора...