Трейдер должен быть жадным? - страница 5

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SanAlex:

у меня размножено так ! и если их вместе запустить в работу - комп начинает глючить.(и это только 6 терминалов)

 

А зачем тебе их все вместе запускать в работу?

[Удален]  
denis.eremin:

А зачем тебе их все вместе запускать в работу?

а как же - каждый счёт работает со своими средствами со своим брокером.

 
SanAlex:

а как же - каждый счёт работает со своими средствами со своим брокером.

Какие средства? Какой брокер?

Ты сто демо-счетов не можешь открыть у одного брокера?

Тебя ж просили - прочитай все снова

 
SanAlex:

а как же - каждый счёт работает со своими средствами со своим брокером.

Счет вообще не работает.

Это советник работает, если он есть.

Само по себе наличие счета никак не понуждает иметь постоянное подключение к нему.

[Удален]  
denis.eremin:

Какие средства? Какой брокер?

Ты сто демо-счетов не можешь открыть у одного брокера?

Тебя ж просили - прочитай все снова

Да же если я открою демо счета у одного брокера - каждый счёт индивидуальный.  

 
SanAlex:

Да же если я открою демо счета у одного брокера - каждый счёт индивидуальный.  

Что такое счет "индивидуальный"?

 
Konstantin Erin:

Судя по тому, как Ваш график вверх-вниз - у Вас бестолково-рисковая стратегия, основанная на жадности. а вот у меня без лосей - и где де тут риск. Это расчет, продуманность, ... А еще посмотрите на индикатор надежности: у меня 1/5  а у Вас 0/5

Как раз не на жадности, а страхе. Если бы я был жадным. то делал бы гораздо больше.

А я ссусь и не даю прибыли расти, отсюда недобор прибыли.

 
webgopnik:
Как раз не на жадности, а страхе. Если бы я был жадным. то делал бы гораздо больше.

Чего ты с ним споришь? Просто вытащи с терминала статистику за тот период, когда ты разогнал с 50000 до 145000 и покажи ее ему. 

[Удален]  
denis.eremin:

Что такое счет "индивидуальный"?

Вы вообще когда не будь устанавливали терминал? У Вас вообще есть какой не будь счёт - хотя бы демо?

Снимок3

 
webgopnik:   А я ссусь и не даю прибыли расти, отсюда недобор прибыли.

так я и говорю: надо торговать роботом. У него нервы крепкие. Для этого надо подобрать три индикатора...

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