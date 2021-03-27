А прибыль на форексе есть??? - страница 5
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Очень хочется узреть на форексе безудержную прибыль...
Не сплю ни днем ни ночью - все время думаю о прибыли.
На заводе меня уже начали ругать за то, что я очень много думаю и практически не работаю...
Помогите, люди добрые! Расскажите - как получать из терминала прибыль легко и надежно? Очень прошу вас.
правильно ругают. На заводе надо гайку крутить, а не размечтать мечтательно
Иногда нужен хороший случай, чтобы срубить куш, самая прибыльная моя короткая сделка по паре USD RUB, торгуйте на Н1-это единственный вариант для торговли, лично мое мнение. PS не торгуйте на паре юсд руб)
Очень хочется узреть на форексе безудержную прибыль...
Не сплю ни днем ни ночью - все время думаю о прибыли.
На заводе меня уже начали ругать за то, что я очень много думаю и практически не работаю...
Помогите, люди добрые! Расскажите - как получать из терминала прибыль легко и надежно? Очень прошу вас.
Доброго времени суток, Alexander_K!
Скорее всего так:
(см. вложение)
P.S. По крайней мере, мне отозвалось, то, что там написано.. Пока pain у меня)
Насчет форекса не уверен, но сам трейдинг, скорее всего, может приносить прибыль. Именно трейдинг активный. Но мне пока рано говорить об этом наверняка.
P.P.S. Ранее писал уже, повторюсь: те, кто зарабатывает, стебут в основном (не факт, но походу почти всегда).
Поэтому, самим нужно во всё вникать и делать свои выводы и вырабатывать свои подходы к получению прибыли. Если уж никуда не деться от этой сферы))
Очень хочется узреть на форексе безудержную прибыль...
Не сплю ни днем ни ночью - все время думаю о прибыли.
На заводе меня уже начали ругать за то, что я очень много думаю и практически не работаю...
Помогите, люди добрые! Расскажите - как получать из терминала прибыль легко и надежно? Очень прошу вас.
Продать терминал :)
Доброго времени суток, Alexander_K!
P.P.S. Ранее писал уже, повторюсь: те, кто зарабатывает, стебут в основном (не факт, но походу почти всегда).
Поэтому, самим нужно во всё вникать и делать свои выводы и вырабатывать свои подходы к получению прибыли. Если уж никуда не деться от этой сферы))
ну а как иначе? вот только представь, что ты нашел грааль. ночами не спал, штрудировал графики тик за тиком, на заводе все мысли были в переосознании тех выводов, которые убивают депозит одной ошибкой. принимая за должные граали ошибочные слил несколько реальных баксов заработанных на заводе. в итоге пришло озорение и понимание. и уже с облегчением на душе ты начинаешь зарабатывать и уходишь с завода. и тут появляется человек, который ни одного доллара еще не слил, не провел ни одной бессоной ночи анализируя тики, но просит тебя поделиться твоим граалем. не на путь истинный направить, а дать прибыльную стратегию. вот как ты это расценишь? - думаю, так же, как если он попросит у тебя просто ДЕНЕГ. мол ты же их без напряга зарабатываешь...
ПЫСЫ. за годы анализа я понял, что то, что работает у одного - может не работать у тысячи, и то что работает у тысячи - может не работать у кого-то одного.
Очень хочется узреть на форексе безудержную прибыль...
Не сплю ни днем ни ночью - все время думаю о прибыли.
На заводе меня уже начали ругать за то, что я очень много думаю и практически не работаю...
Помогите, люди добрые! Расскажите - как получать из терминала прибыль легко и надежно? Очень прошу вас.
Как найти приьыльную стратегию. Ну вы даете. Есть простой способ. Возьмите любую стратегию и увеличте риски на сделку в 100 раз. Та стратегия которая продержится дольше та и есть прибыльная. А остальные в мусор. А лучше даже раз в 200 увеличти риски. 99,99999 стратегий и дня не продержатся. Или по простому, что бы проверить стратегию, рабочий лот должен превышать средства в 2-5 раз. Это при тестировании на прочность. Остальное мусор.
По такой методе - ВСЕ стратегии мусор. И торговать вобще нельзя.
Если по теме, то, конечно же, на форекс прибыль есть есть. Пока курсы меняются. Вот если бы они стали постоянными - не было бы. Однако поставленный в теме вопрос почему-то все восприняли как совсем другой: как ее извлечь.
Переиначу вопрос темы по-другому: где на форексе есть прибыль? Здесь уже можно сказать кое-что более определенное - на колебаниях размахом в 2 спреда сосредоточена максимальная прибыль. Ранее я уже выкладывал здесь этот вывод
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, но закономерность, лежащая в основе оценок (закон квадратного корня, ЗКК) не была обоснована теоретически. Ссылался на свой и чужой опыт (Коридоры Кати Савкиной из 1-го "Б"), теперь есть возможность подвести под ЗКК теоретическую базу. Опять-таки по информации, связанной со школьниками. Здесь https://www.lektorium.tv/lecture/13174 можно посмотреть лекцию известного математика* для школьников, где ЗКК выводится непосредственно из правила 50/50 без каких-либо дополнительных ограничений.
Тем самым дается объяснение удивительной широте применимости ЗКК в самых различных областях, включая развитие океанических хребтов.
*Станислав Смирнов - лауреат самой престижной в мире математической премии Фильдса 2010 года
PS. Не удержусь, приведу доказательство. Почти бросание монетки. На каждом шаге курс (50/50) либо растет на 1, либо снижается на 1. Его значение на n шаге, Kn=K0+dK1+dK2+dK3+..+dKn, отличается от начального K0 на величину cуммы dKi. Матожидание смещения [Kn-K0] равно нулю, как сумма матожиданий каждого из dKi, которые с вероятностью 50% независимо от других dKi равны +1 или -1, то есть имеют нулевое матожидание. Считаем матожидание квадрата смещения [(Kn-K0)^2] =[(dK1+dK2 +dK3+..+dKn)^2] = [dK1^2+2*dK1*dK2+dK2^2+...]. В эту сумму входят квадраты dKi^2 и их попарные произведения. Матожидание каждого попарного произведения равно нулю. Остаются квадраты, ровно n штук. Матожидание [(Kn-K0)^2] =n, то есть за n шагов курс смещается на величину, модуль которой пропорционален корню из n. Это и есть ЗКК. То есть применительно к форекс, где |Kn-K0| характеризует прибыль или убыток, прибыль от сделки пропорциональна корню квадратному из времени (или числа тиков, или другой единицы измерения числа шагов). Естественно, в лишь среднем, для большого числа сделок.