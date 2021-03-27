А прибыль на форексе есть??? - страница 4
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Надёжность системы, собранной из ненадёжных деталей, многократно ухудшается.
Тем не менее, бустинг иногда работает. Иногда важен и способ соединения деталей - из атомов углерода состоит и мягкий графит, и твёрдый алмаз.
только есть небольшая неувязка. задача оптимизации портфеля систем обычно решается для набора в котором каждая система изначально прибыльная с целью максимизации фактора восстановления.
для портфеля в котором нет прибыльных систем задача не имеет смысла.
первое предложение упрощенно и идеализировано. Вернее оптимизация портфеля имеет смысл только когда есть прибыльные системы.
Рассматривать набор ТС лиги как портфель для оптимизации без предварительного исследования как то не правильно.
По мне это набор сырых данных, которые сложно структурировать и исследовать. Но если интуитивно получается не сливать, то можно предположить что существуют правила выбора для прибыльного портфеля.
Пару лет искал по инету советники, которые хоть как нить могли давать прибыль. Не нашел. Мартингейл по понятным причинам не в счет. Прочел не меньше сотни статей про топовые стратегии с винрейтом около 100%.
А вот на H4 прибыль больше
Нужна внутридневная торговля. Лучше всего на М1
Точно. Почти все потерял за полгода. И уже восемь лет наверстываю потерянное, удалось ни разу не слить, но и не вывел ни копейки...
Пару лет искал по инету советники, которые хоть как нить могли давать прибыль. Не нашел. Мартингейл по понятным причинам не в счет. Прочел не меньше сотни статей про топовые стратегии с винрейтом около 100%.
Не понимаю людей которые ищут сложные пути)
Зайдите в топ-сигналов,выберите лучший и купите стратегию.Если желаете переключаться между стратегиями, купите несколько.Любой топ вам продаст свою стратегию потому как то что сегодня работает, уже устарело и завтра работать не будет, и завтра это уже невозможно продать! Зачем выдумывать велосипед?Там же есть и ответ есть ли стратегии приносящие прибыль на долгосроке)
На примере Жоржа.
Он ищет сакральный способ переключения между стратегиями, который вознесет его депозит до небес и которого не существует, т.к. см. выше.
Фишка в том что с нормальными ТС любая адекватная система переключения будет работать хорошо (плюс\минус), и наоборот.
Поправочка.
Я ищу способ переключения между нормальными стратегиями, которые оттестированы на истории, и имеют хорошую демо-историю. Согласись, вероятность того, что система еще некоторое время будет работать в прибыль выше, если она имеет хорошую демо-историю, и "плохой" ее никак назвать нельзя.
Зайдите в топ-сигналов,выберите лучший и купите стратегию.Если желаете переключаться между стратегиями, купите несколько.Любой топ вам продаст свою стратегию потому как то что сегодня работает, уже устарело и завтра работать не будет, и завтра это уже невозможно продать! Зачем выдумывать велосипед?Там же есть и ответ есть ли стратегии приносящие прибыль на долгосроке)
А-ха-ха.
Зачем выбирать и пользоваться тем, что не будет работать?
Там же есть и ответ есть ли стратегии приносящие прибыль на долгосроке)
"Там" нет и не будет такого ответа в принципе. :))))
Поправочка.
Я ищу способ переключения между нормальными стратегиями, которые оттестированы на истории, и имеют хорошую демо-историю. Согласись, вероятность того, что система еще некоторое время будет работать в прибыль выше, если она имеет хорошую демо-историю, и "плохой" ее никак назвать нельзя. Мой вам советКак
Как найти приьыльную стратегию. Ну вы даете. Есть простой способ. Возьмите любую стратегию и увеличте риски на сделку в 100 раз. Та стратегия которая продержится дольше та и есть прибыльная. А остальные в мусор. А лучше даже раз в 200 увеличти риски. 99,99999 стратегий и дня не продержатся. Или по простому, что бы проверить стратегию, рабочий лот должен превышать средства в 2-5 раз. Это при тестировании на прочность. Остальное мусор.
Очень хочется узреть на форексе безудержную прибыль...
Не сплю ни днем ни ночью - все время думаю о прибыли.
На заводе меня уже начали ругать за то, что я очень много думаю и практически не работаю...
Помогите, люди добрые! Расскажите - как получать из терминала прибыль легко и надежно? Очень прошу вас.