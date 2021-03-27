А прибыль на форексе есть??? - страница 16
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Да откуда у тебя 100тр? Ты же нищеброд.
100тр даже у меня есть...
Но, увы, они мне дороги, как память... И всяким гопникам не предназначены.
Осталось очень мало скоро сольет
Пару лет искал по инету советники, которые хоть как нить могли давать прибыль. Не нашел. Мартингейл по понятным причинам не в счет. Прочел не меньше сотни статей про топовые стратегии с винрейтом около 100%.
По моему личному опыту, я рассматриваю робота, как ассистента, а не как печатный станок и использую его как инструмент входа в рынок, а сопровождение и закрытие сделок осуществляю сам, исходя из рыночной ситуации, которая с каждым годом все более нервная и не предсказуемая.
Отношение одинаковое - сливаете и тут и там
Отношение одинаковое - сливаете и тут и там
Отнюдь.
Очень сильно хочется получать гигантскую прибыль не пыжась, буквально-таки лёжа перед монитором в одних труселях.
Это - моя мечта и я делюсь ею с вами.
Очень сильно хочется получать гигантскую прибыль не пыжась, буквально-таки лёжа перед монитором в одних труселях.
Это - моя мечта и я делюсь ею с вами.
Инвестируйте в успешного трейдера - будете получать прибыль влёгкую. Если чо, на первое время бабки нужны, конечно - от 100 тыщ вложения.
Инвестируйте в успешного трейдера - будете получать прибыль влёгкую. Если чо, на первое время бабки нужны, конечно - от 100 тыщ вложения.
вы рейтинг себе поднимали тупыми опросами, какие 100 тыщ, получить тут хотите, заново в школу сперва
Инвестируйте в успешного трейдера - будете получать прибыль влёгкую. Если чо, на первое время бабки нужны, конечно - от 100 тыщ вложения.
Можно пальцем его показать, этого успешного трейдера ?
Это ты, что ли, "успешный" ???