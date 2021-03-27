А прибыль на форексе есть??? - страница 16

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webgopnik:

Да откуда у тебя 100тр? Ты же нищеброд.

100тр даже у меня есть...

Но, увы, они мне дороги, как память...  И всяким гопникам не предназначены.

 
webgopnikБыло +120% и +750%

Осталось очень мало      скоро сольет

 
Александр Князев:
Пару лет искал по инету советники, которые хоть как нить могли давать прибыль. Не нашел. Мартингейл по понятным причинам не в счет. Прочел не меньше сотни статей про топовые стратегии с винрейтом около 100%.

Никак в толк не возьму. Месяца 3 как я заморочился mql5 и написал штук 6 советников, и десяток другой модификаций к ним же.    Вопрос. А вы вообще встречали стратегии приносящие прибыль на долгосроке???

По моему личному опыту, я рассматриваю робота, как ассистента, а не как печатный станок и использую его как инструмент входа в рынок, а сопровождение и закрытие сделок осуществляю сам, исходя из рыночной ситуации, которая с каждым годом все более нервная и не предсказуемая.

 
webgopnikу меня отношение одинаковое, потому что разница только в том, что с реала можно выводить средства.

Отношение одинаковое - сливаете и тут и там

 
Konstantin Erin:

Отношение одинаковое - сливаете и тут и там

Отнюдь.

 

Очень сильно хочется получать гигантскую прибыль не пыжась, буквально-таки лёжа перед монитором в одних труселях.

Это - моя мечта и я делюсь ею с вами.

 
Alexander_K2:

Очень сильно хочется получать гигантскую прибыль не пыжась, буквально-таки лёжа перед монитором в одних труселях.

Это - моя мечта и я делюсь ею с вами.

Инвестируйте в успешного трейдера - будете получать прибыль влёгкую.  Если чо, на первое время бабки нужны, конечно - от 100 тыщ вложения.

 
webgopnik:

Инвестируйте в успешного трейдера - будете получать прибыль влёгкую.  Если чо, на первое время бабки нужны, конечно - от 100 тыщ вложения.

вы рейтинг себе поднимали тупыми опросами, какие 100 тыщ, получить тут хотите, заново в школу сперва 

 
webgopnik:

Инвестируйте в успешного трейдера - будете получать прибыль влёгкую.  Если чо, на первое время бабки нужны, конечно - от 100 тыщ вложения.

Можно пальцем его показать, этого успешного трейдера ? 

Это ты, что ли, "успешный" ??? 

 
Пять лет торгую. Где-то 3 года "доверял" советникам, конечно же сливал ровно столько раз сколь было у меня советников )) Причем "доверял" недешёвым советникам ) Минусом платных советников считаю  тем, что не знаешь по какому алгоритму он работает. Алгоритмом владеет только автор и, как правило, никогда его не раскроет )) Но несмотря на это считаю их - авторов и разработчиков достойным уважения. Если ты доверился советнику так это твои проблемы, а там как повезет. Возможно есть советники-граали (говорят, что в основном из серии нейро), но я как-то устал от них. В период авто-торговли, читал книжки на тему торговли на этом безумном рынке - форекс.
Сейчас торгую вручную и для анализа пользуюсь индикаторами из серии price action и объема. В основном стал выйигрывать чем проигрывать. В итоге мое мнение такое: хочешь выйигрывать - учись, осваивай стратегии сам по своему стилю торговли и никогда не забывай о стопах (лучше чтоб были невидимые) и MM так как нет идеальной стратегии ))
И парочку приложенных смешных картинок на тему форекс  ))
Файлы:
IMG_20210320_105307.jpg  330 kb
IMG_20210320_105251.jpg  242 kb
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