ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 11

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SanAlex:

на мт5 возможно на мт4 не знаю 


100 процентов вверх пойдет. 
[Удален]  
Ramiz Mavludov:
100 процентов вверх пойдет. 

куда она ещё может ? только верх сегодня, до точки(1833.03) - от туда может опять отскочить  

 
SanAlex:

на мт5 возможно на мт4 не знаю

Вы очень не внимательны! Ещё раз повторяю - попробуйте установить значок, обозначающий смещение графика так, чтобы он был посередине графика, а не с боку, как у Вас на скриншоте!

С уважением, Владимир.

[Удален]  
MrBrooklin:

Вы очень не внимательны! Ещё раз повторяю - попробуйте установить значок, обозначающий смещение графика так, чтобы он был посередине графика, а не с боку, как у Вас на скриншоте!

С уважением, Владимир.

да! это всё понятно - и стрелочки в ручную выставлены.

- я вообще картинкам не верю!  

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

я если картинку выставляю - только в реальном времени, можно сразу всё проверить

 
MrBrooklin:

Вы очень не внимательны! Ещё раз повторяю - попробуйте установить значок, обозначающий смещение графика так, чтобы он был посередине графика, а не с боку, как у Вас на скриншоте!

С уважением, Владимир.

Так устроит?


 
khorosh:

Так устроит?

Устроит! Научите, как это сделали! Только у меня терминал MT5 и так не получается сделать.

С уважением, Владимир.

[Удален]  
MrBrooklin:

Устроит! Научите, как это сделали! Только у меня терминал MT5 и так не получается сделать.

С уважением, Владимир.

автопрокрутку - можно отключить - получается. я и сам не знал 

 
MrBrooklin:

Устроит! Научите, как это сделали! Только у меня терминал MT5 и так не получается сделать.

С уважением, Владимир.

МТ5 не использую.

 
SanAlex:

автопрокрутку - можно отключить - получается. я и сам не знал 

Вот за это спасибо! Получилось. А то сомнения терзали по поводу картинки, размещенной топикстартером.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin:

Вот за это спасибо! Получилось. А то сомнения терзали по поводу картинки, размещенной топикстартером.

С уважением, Владимир.

Тоже на это намекал. Думал фотошоп. Забираю свои слова обратно.
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