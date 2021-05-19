ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 11
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на мт5 возможно на мт4 не знаю
100 процентов вверх пойдет.
куда она ещё может ? только верх сегодня, до точки(1833.03) - от туда может опять отскочить
на мт5 возможно на мт4 не знаю
Вы очень не внимательны! Ещё раз повторяю - попробуйте установить значок, обозначающий смещение графика так, чтобы он был посередине графика, а не с боку, как у Вас на скриншоте!
С уважением, Владимир.
Вы очень не внимательны! Ещё раз повторяю - попробуйте установить значок, обозначающий смещение графика так, чтобы он был посередине графика, а не с боку, как у Вас на скриншоте!
С уважением, Владимир.
да! это всё понятно - и стрелочки в ручную выставлены.
- я вообще картинкам не верю!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
я если картинку выставляю - только в реальном времени, можно сразу всё проверить
Вы очень не внимательны! Ещё раз повторяю - попробуйте установить значок, обозначающий смещение графика так, чтобы он был посередине графика, а не с боку, как у Вас на скриншоте!
С уважением, Владимир.
Так устроит?
Так устроит?
Устроит! Научите, как это сделали! Только у меня терминал MT5 и так не получается сделать.
С уважением, Владимир.
Устроит! Научите, как это сделали! Только у меня терминал MT5 и так не получается сделать.
С уважением, Владимир.
автопрокрутку - можно отключить - получается. я и сам не знал
Устроит! Научите, как это сделали! Только у меня терминал MT5 и так не получается сделать.
С уважением, Владимир.
МТ5 не использую.
автопрокрутку - можно отключить - получается. я и сам не знал
Вот за это спасибо! Получилось. А то сомнения терзали по поводу картинки, размещенной топикстартером.
С уважением, Владимир.
Вот за это спасибо! Получилось. А то сомнения терзали по поводу картинки, размещенной топикстартером.
С уважением, Владимир.