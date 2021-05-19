ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 7

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Алексей Тарабанов:

На весь форум - 2-4 профессиональных трейдера (бывших, в-основном). 

Мне просто интересно, как программисты могут искать трейдерский грааль не понимая, каким именно он должен быть? Мне кажется, парни, вы, когда и если его (грааль) найдете, повертите в руках и выбросите, как полную фигню. :)

 
Marat Zeidaliyev:

Один из примеров обкатки грааля..

Ложки не существует? )

рынок запрограммирован либо это один из парадоксов интерпретаций Эверетта.

PS - чем больше копаешь, тем сильнее затягивает и не знаешь есть ли где то конец.

Фотошоп


Фотошоп.

 
Dmi3:

Сбитые летчики?

Похоже, что так. Баскаков, например, похоже - имеет опыт профессиональной торговли, но опыт отрицательный. 

 
Marat Zeidaliyev:

Один из примеров обкатки грааля..

Ложки не существует? )

Выложите такую картинку не на неделю назад а на неделю вперёд и в следующие выходные мы её обсудим, ладно?

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Похоже, что так. Баскаков, например, похоже - имеет опыт профессиональной торговли, но опыт отрицательный. 

Конечно отрицательный, завел 900 вывел 11000. Ничего положительного
 
VVT:

Выложите такую картинку не на неделю назад а на неделю вперёд и в следующие выходные мы её обсудим, ладно?

Во во. На неделю назад такие скрины каждый здесь нарисует. Даже по интереснее. 
 

Эх такие банальные реакций покажи, фотошоп.. как же скучно стало среди новичков

тут вообще есть нормальные трейдеры со стажем 20 лет?

чувствую что лет 15 назад также общались раньше на форумах ниче не изменился все тот же поле

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

Эх такие банальные реакций покажи, фотошоп.. как же скучно стало среди новичков

тут вообще есть нормальные трейдеры со стажем 20 лет?

чувствую что лет 15 назад также общались раньше на форумах ниче не изменился все тот же поле

я заметил, что не куму не интересно - каждый считает себя умнее другого. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

тут надо по-другому - если есть желание поделится с людьми своими наблюдениями то делишься и не обращаешь внимание на ботов.

- те кто хочет понять, он прочтёт оценит и поблагодарит.

 
Marat Zeidaliyev:

тут вообще есть нормальные трейдеры со стажем 20 лет


Такие не на форумах сидят, а на стакане... Ну или в шизлонге - но таких многократ меньше первых.

 
Marat Zeidaliyev:

Один из примеров обкатки грааля..

Ложки не существует? )

рынок запрограммирован либо это один из парадоксов интерпретаций Эверетта.

PS - чем больше копаешь, тем сильнее затягивает и не знаешь есть ли где то конец.

Ну это же скрин из истории. А можно нам такой же прогноз на пару тройку дней? Да хотя бы стрелок 10, а то они у тебя и по высоте и по датам подогнаны. Слишком мутно всё это. Конечно и верить хочется и на 99,9% это скам.

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