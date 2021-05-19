ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 7
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На весь форум - 2-4 профессиональных трейдера (бывших, в-основном).
Мне просто интересно, как программисты могут искать трейдерский грааль не понимая, каким именно он должен быть? Мне кажется, парни, вы, когда и если его (грааль) найдете, повертите в руках и выбросите, как полную фигню. :)
Один из примеров обкатки грааля..
Ложки не существует? )
рынок запрограммирован либо это один из парадоксов интерпретаций Эверетта.
PS - чем больше копаешь, тем сильнее затягивает и не знаешь есть ли где то конец.
Фотошоп.
Сбитые летчики?
Похоже, что так. Баскаков, например, похоже - имеет опыт профессиональной торговли, но опыт отрицательный.
Один из примеров обкатки грааля..
Ложки не существует? )
Выложите такую картинку не на неделю назад а на неделю вперёд и в следующие выходные мы её обсудим, ладно?
Похоже, что так. Баскаков, например, похоже - имеет опыт профессиональной торговли, но опыт отрицательный.
Выложите такую картинку не на неделю назад а на неделю вперёд и в следующие выходные мы её обсудим, ладно?
Эх такие банальные реакций покажи, фотошоп.. как же скучно стало среди новичков
тут вообще есть нормальные трейдеры со стажем 20 лет?
чувствую что лет 15 назад также общались раньше на форумах ниче не изменился все тот же поле
Эх такие банальные реакций покажи, фотошоп.. как же скучно стало среди новичков
тут вообще есть нормальные трейдеры со стажем 20 лет?
чувствую что лет 15 назад также общались раньше на форумах ниче не изменился все тот же поле
я заметил, что не куму не интересно - каждый считает себя умнее другого.
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тут надо по-другому - если есть желание поделится с людьми своими наблюдениями то делишься и не обращаешь внимание на ботов.
- те кто хочет понять, он прочтёт оценит и поблагодарит.
тут вообще есть нормальные трейдеры со стажем 20 лет
Такие не на форумах сидят, а на стакане... Ну или в шизлонге - но таких многократ меньше первых.
Один из примеров обкатки грааля..
Ложки не существует? )
рынок запрограммирован либо это один из парадоксов интерпретаций Эверетта.
PS - чем больше копаешь, тем сильнее затягивает и не знаешь есть ли где то конец.
Ну это же скрин из истории. А можно нам такой же прогноз на пару тройку дней? Да хотя бы стрелок 10, а то они у тебя и по высоте и по датам подогнаны. Слишком мутно всё это. Конечно и верить хочется и на 99,9% это скам.