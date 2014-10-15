Предлагаю обсудить создание инструмента для сайта mql5.com
Как это брокеры скрывают? Этих виджетов с сентиментом у всех полно в свободном доступе. Толку от них никакого, потому что они сообщают "среднюю температуру по больнице".
Уважаемый,
спасибо, вы правы что они дают сентиментов в свободном доступе. Но что из себя представляются эти сентименти - они не дают реальную картину. Они отображают информацию о количестве позиций открытых в одном и в другом направлении. В моем предложении ключевым словом является объем. Так как одна позиция с большим объемом может быть равносильным 1000 мелким позициям.
А средняя температура по больнице была и остается в пределах установленной законодательством нормы, мерить ее бесполезно.
С уважением,
Уважаемый,
Гы, на большинстве виджетов, что я видел, показано и количество позиций, и объемы. Но суть мысли в другом - вы смотрите средний сентимент по рынку, то есть, по большей части, сентимент всей той толпы, которая проигрывает. Какой от него толк?
Отлично дайте хоть одну ссылку где они дают информацию по объемам. Я что то такое не видел.
А толк от всего есть, все зависит от желания и усердия. Посмотрите в моем профиле - полагаю вы найдете толк от прогнозов, которые сделаны на основе таких "бесполезных" сентиментов.
Заранее спасибо.
Не вижу в ваших прогнозах никакой привязке к сентиментам или вообще к технологии их построения - просто даны рекомендации с потолка.
Говорить о конкретных брокерах тут запрещено, но не увидеть виджетов хотя бы у пары основных - весьма странно (начать хотя бы с А). А вообще поиск вроде работал в свое время, когда я этой темой интересовался и даже удавалось находить страницы, куда энтузиасты запихивали с десяток подобных информеров от разных брокеров. Объем может у них был и не у всех, но хоть у некоторых.
Но в целом, я не против предложения. Давайте подождем ответа МК, если он последует.
Очень странно как вы быстро все забываете -и не можете хоть одну ссылку найти по объемам. Хоть в ЛС отправьте если тут не разрешается - конечно если вы адекватный человек.
Если я упоминаю в моих прогнозах о том что я использовал вышеупомянутые сентименты - то это не значить что мои прогнозы связаны с потолком. Спасибо за высокую оценку и доверие. Как говориться все исходят из своего уровня - те кто привык работать с потолком и мерить все потолками.
Уважайте свои труд и труд других, или идите лесом.
С уважением,
У нас есть большой расписанный проект аналитики для сайта. мы его начнем как сделаем единый вебтрейдинг для МТ4/5 платформ на mql5.com
Можно ознакомиться этим проектом.
Ваша работа по единому вебтрейдингу тоже впечетляет, хотя только что узнал об этом.
И еще раз хотел бы отметить, что я верю в прибылность (достоверность) прогнозов, которые будет сделаны на основе надлежащих расчетов. Такие прогнозы могут быть платными и приносить прибыл.
Есть некоторые брокеры, которые учредили специальные аналитические департаменты, которые или продают свою аналитику, сделанные на их основве, или предоставляют их только своим клиентам.
С уважением,
IzaTrade
Как так быстро? Это было несколько лет назад. Имею право забыть. Сейчас у меня нет желания продолжать и освежать в памяти это исследование для вас.
Если вы делаете прогнозы для галочки, а не для того, чтобы им доверяли, то продолжайте в том же духе. А нормальным потребителям прогнозов требуются некоторые обоснования. Оценка была ровно такая, какую прогноз, по моему мнению, заслужил.. А если вам не нравятся публичные оценки, то незачем публично свои прогнозы выставлять. По крайней мере, я сообщил, что по-момему в прогнозах не так, и у вас был шанс их улучшить, если б вы прислушались, но судя по всему вы здесь зарегистрировались, чтобы других посылать.
Уважаемые Форумчане,
Предлагаю вашему вниманию обсудить создание по моему личному мнению очень действенный инструмент для сайта MQL5.com на основе имеющихся у них данных и возможностей.
Предлагается создать раздел сайта с двумя подразделами, один раздел будет показывать статистику по реальным счетам-сигналам, которые зарегистрированы на сайте mql5.com, а другой тоже самое по демо сигналам.
в этих подразделах будет указаны следующие
статистика отрытых позиций по всем валютным парам, индексам и тп. То есть будет отображаться общее количество открытых позиций сколько на шорт, сколько на лонг, а также в объемах. Можно также по отложенным ордерам отдельно отобразить.
Полученный результат
Статистика открытых позиций которые будет показывать рыночное настроение, и будет служить для ориентации трейдеров. Для понимание их результатов посмотрите мой профиль https://www.mql5.com/ru/users/izzatilla и мои прогнозы в блоге https://www.mql5.com/ru/users/izzatilla/blog
Ожидаемый результат
можно создавать прогнозы на основе полученных результатов. Так как брокеры это скрывают, а сайт mql5.com содержит по моему взгляду всю необходимую полную информацию, то такое прогнозы сделанные на основе их может быть достаточно достоверным. При желании можно все это создать на платной основе, я готовь взяться и сотрудничать по данному проекту. Полагаю что усилия в данном направление дадут свои плоды.
В приложении приведен пример расчетов на основе вышеуказанных данных. Там прогноз на 11 сентября, но сами расчеты ведутся около месяца.
С уважением,
IzaTrade