почему-то у всех стоял вопрос как планируют привлекать трейдеров в сервис )))
ЗЫ: ах так я был прав, ах спасибо метаквотам за будущие реализации моих идей )
Ничего не скажу. Это направление не исследовал, т. к. его невозможно проверить в тестере. Проверка такой стратегии возможна только в режиме реального времени, а лишнего времени, как известно, ни у кого нет.
Почему невозможно? Я как раз делал в свое время веб-сервис, который парсил информер указанного брокера, генерировал данные для индикатора, индикатор можно было на истории запустить ибо данные сохранены. Результаты не ахти. Проблема в том, что информер показывает общее настроение, на 95% состоящее из тех, кто сливает. Для успешной торговли нужно из этой массы сперва выделить 5% успешных, по ним сделать информер, а потом по нему торговать. То есть нужна более детальная аналитика.
Почему невозможно? Я как раз делал в свое время веб-сервис, который парсил информер указанного брокера, генерировал данные для индикатора, индикатор можно было на истории запустить ибо данные сохранены. Результаты не ахти. Проблема в том, что информер показывает общее настроение, на 95% состоящее из тех, кто сливает. Для успешной торговли нужно из этой массы сперва выделить 5% успешных, по ним сделать информер, а потом по нему торговать. То есть нужна более детальная аналитика.
Вот это уже какая-то, наверно, конструктивная и интересная информация пошла, но я, к сожалению, не знаю, что такое инверсный сентимент. На скрине видимо анализ изменений.
Под инверсным Я имею ввиду - допустим 80% трейдеров находяться в лонге а 20% трейдеров в шорте. Что бы попасть в те 5% стабильно зарабатываемых трейдеров мы должны рассматривать точку входа только на шорт. Вот и сам здравый смысл применения моих расчетов.
С уважением,
Чтобы привлекать трейдеров, брокерам нужно смягчать условия работы на бирже. А не бонусами заманивать
стоял вопрос не привлечения трейдеров к брокерам, а привлечения трейдеров к новому сервису
Чтобы сервис был привлекательным у него должно быть много плюсов, а здесь я вижу только минусы. И главный минус, это безопасность. Пользователь открывает свои операции, а значит обязательно найдутся предприимчивые люди, которые этим пожелают воспользоваться, начиная от мошенников и заканчивая разными спец службами. И не у всех у них добрые намерения и не все они работают в рамках закона.