sanyooooook:

почему-то у всех стоял вопрос как планируют привлекать трейдеров в сервис )))

ЗЫ: ах так я был прав, ах спасибо метаквотам за будущие реализации моих идей )

Да спасибо и им и Вам, жалько тогда меня не было на той теме. Хотя если был бы то наверно столько каши наварил бы - с теми знаниями. Ха-ха.
 
Scriptong:

Ничего не скажу. Это направление не исследовал, т. к. его невозможно проверить в тестере. Проверка такой стратегии возможна только в режиме реального времени, а лишнего времени, как известно, ни у кого нет.

Почему невозможно? Я как раз делал в свое время веб-сервис, который парсил информер указанного брокера, генерировал данные для индикатора, индикатор можно было на истории запустить ибо данные сохранены. Результаты не ахти. Проблема в том, что информер показывает общее настроение, на 95% состоящее из тех, кто сливает. Для успешной торговли нужно из этой массы сперва выделить 5% успешных, по ним сделать информер, а потом по нему торговать. То есть нужна более детальная аналитика.
 
Ну вот потому и невозможно, что нужна история сентимента. Таким образом, до получения первых достоверных результатов нужно ждать, как минимум, полгода (собрать историю за это время).
 
Вот для это же цели Я использую сентимент в инверсном варианте. Считаю все по 28 валютным парам. Конечно можно было бы и по больше - но пока отталкиваюсь из того что имею под рукой. Потом делаю анализ результатов расчетов см. ниже и определяю что сильнее а что слабее. Помогает.123
 
Под инверсным Я имею ввиду - допустим 80% трейдеров находяться в лонге  а 20% трейдеров в шорте. Что бы попасть в те 5% стабильно зарабатываемых трейдеров мы должны рассматривать точку входа только на шорт. Вот и сам здравый смысл применения моих расчетов.

 

С уважением,

 
Чтобы привлекать трейдеров, брокерам нужно смягчать условия работы на бирже. А не бонусами заманивать
 
стоял вопрос не привлечения трейдеров к брокерам, а привлечения трейдеров к новому сервису
 
Чтобы сервис был привлекательным у него должно быть много плюсов, а здесь я вижу только минусы. И главный минус, это безопасность. Пользователь открывает свои операции, а значит обязательно найдутся предприимчивые люди, которые этим пожелают воспользоваться, начиная от мошенников и заканчивая разными спец службами. И не у всех у них добрые намерения и не все они работают в рамках закона.
 
По моему пошил некоторые недопонимания. Для получения информации о трейдах будут использованы Сигналы. Обычно эти Сигналы используют только инвесторские пароли. И это абсолютно безопасно. А суммированием позиций будет осуществляться автоматически в каждые T минут.
