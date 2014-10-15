Предлагаю обсудить создание инструмента для сайта mql5.com - страница 5
Чтобы сервис был привлекательным у него должно быть много плюсов, а здесь я вижу только минусы. И главный минус, это безопасность. Пользователь открывает свои операции, а значит обязательно найдутся предприимчивые люди, которые этим пожелают воспользоваться, начиная от мошенников и заканчивая разными спец службами. И не у всех у них добрые намерения и не все они работают в рамках закона.
ты опоздал, за тобой следят, держись, мы не сможем тебе помочь )
ЗЫ: намерения не делятся на добрые и злые, они просто есть, а вот то что есть, человек придумал делить на доброе и злое.
По моему пошил некоторые недопонимания. Для получения информации о трейдах будут использованы Сигналы. Обычно эти Сигналы используют только инвесторские пароли. И это абсолютно безопасно. А суммированием позиций будет осуществляться автоматически в каждые T минут.
Очень смешно! Радуйтесь, что за вами не следят, однако и для вас, все может поменяться в любой момент.
Друзья давайте ожидать чего ни будь грандиозного и великолепного! Поверьте это намного полезнее и выгоднее!
Хоть это создание инструмента на mql5.com или другое в нашей жизни.
С уважением,
IzaTrade
ЗЫ : Сергеев, привет!
Уважаемые, как пример расчетов предлагаю ознакомиться сентиментом лонгов и шортов, и полученными сигналами на 15 сентября 2014 года, сделанными на их основе. Полагаю это будет интересным. Особый привет критикам:)
И что обозначают цифры в каждой из колонок? К чему относятся текстовые сигналы, коих аж три в строке? Может быть, один по валюте XXX, другой по YYY, а третий - общий знаменатель, но что к чему относится не понятно.
Уважаемые, как говориться берем топор и за дровами.
Много чего было рассмотрено в этой теме, какие у Вас мнения/предложения/замечания - прошу сообщить.
Заранее благодарен.
Полученный результат
Статистика открытых позиций которые будет показывать рыночное настроение, и будет служить для ориентации трейдеров.
Ожидаемый результат
можно создавать прогнозы на основе полученных результатов. Так как брокеры это скрывают, а сайт mql5.com содержит по моему взгляду всю необходимую полную информацию, то такое прогнозы сделанные на основе их может быть достаточно достоверным.