Alexey:
Чтобы сервис был привлекательным у него должно быть много плюсов, а здесь я вижу только минусы. И главный минус, это безопасность. Пользователь открывает свои операции, а значит обязательно найдутся предприимчивые люди, которые этим пожелают воспользоваться, начиная от мошенников и заканчивая разными спец службами. И не у всех у них добрые намерения и не все они работают в рамках закона.

ты опоздал, за тобой следят, держись, мы не сможем тебе помочь )

ЗЫ: намерения не делятся на добрые и злые, они просто есть, а вот то что есть, человек придумал делить на доброе и злое.

 
Очень смешно! Радуйтесь, что за вами не следят, однако и для вас, все может поменяться в любой момент.
 
izzatilla:
По моему пошил некоторые недопонимания. Для получения информации о трейдах будут использованы Сигналы. Обычно эти Сигналы используют только инвесторские пароли. И это абсолютно безопасно. А суммированием позиций будет осуществляться автоматически в каждые T минут.
Может быть и не до понимание
 
Alexey:
Друзья давайте ожидать чего ни будь грандиозного и великолепного! Поверьте это намного полезнее и выгоднее!

Хоть это создание инструмента на mql5.com или другое в нашей жизни.

 

С уважением,

IzaTrade 

 
sanyooooook:

ЗЫ : Сергеев, привет!

Привет, с праздником!
 

Уважаемые, как пример расчетов предлагаю ознакомиться сентиментом лонгов и шортов, и полученными сигналами на 15 сентября 2014 года, сделанными на их основе. Полагаю это будет интересным. Особый привет критикам:)

 

 
izzatilla:

И что обозначают цифры в каждой из колонок? К чему относятся текстовые сигналы, коих аж три в строке? Может быть, один по валюте XXX, другой по YYY, а третий - общий знаменатель, но что к чему относится не понятно.
 
marketeer:
И что обозначают цифры в каждой из колонок? К чему относятся текстовые сигналы, коих аж три в строке? Может быть, один по валюте XXX, другой по YYY, а третий - общий знаменатель, но что к чему относится не понятно.
Вторая колонка как Вы уже догадались это те пары, которые Я анализирую каждый торговый день. Следующие две колонки это сентименты от двух больших брокеров. Отмечу что расчет делается по своей личной методике. Плюсовое значение показывает что большинство трейдеров нацелены на покупку, скорее всего рынок пойдет вниз, минусовое дает обратный сигнал соответственно. Следующие две колонки после желтой - это тот сигнал который вытекает по показателям 3 и 4 колонок. последние две колонки это суммирование сигналов и сила сигнала, берется максимально или минимальное значения. Хороший эффект даёт просмотр архива на предыдущие 3-7 дней. Так как по ним не сложно понять какая тенденция на рынке преобладает, соответственно и понимаем какой тренд преобладает на графиках по 28 валютным парам. Вот такие исследования и результаты. Надеюсь Я смог разъяснить. 
 

Уважаемые, как говориться берем топор и за дровами. 

Много чего было рассмотрено в этой теме, какие у Вас мнения/предложения/замечания - прошу сообщить.

Заранее благодарен.

  

 
izzatilla:



Полученный результат

Статистика открытых позиций которые будет показывать рыночное настроение, и будет служить для ориентации трейдеров. 

Ожидаемый результат

можно создавать прогнозы на основе полученных результатов. Так как брокеры это скрывают, а сайт mql5.com содержит по моему взгляду всю необходимую полную информацию, то такое прогнозы сделанные на основе их может быть достаточно достоверным. 


Приветствую,  инсайд получается при таком раскладе :)  только кто в плюсе останется - непонятно,если все всё будут видеть?
