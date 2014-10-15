Предлагаю обсудить создание инструмента для сайта mql5.com - страница 2

Новый комментарий
 
Scriptong:

Такой информер устроит?


Если да, то этого брокера, думаю, без труда найдете. 

Это как раз брокер А, про которого я говорил.
 
marketeer:

Как так быстро? Это было несколько лет назад. Имею право забыть. Сейчас у меня нет желания продолжать и освежать в памяти это исследование для вас.


Просто когда Вы писали свой первый ответ - я понял что таких брокеров (ДЦ) полно. А сайт mql5.com имеет уникальную возможность анализа всех позиций всех брокеров и ДЦ, чего нет ни у кого. Я надеялся, что Вы дадите мне ссылку на крупного брокера, данные которых более или менее отражают часть правды.

Извените за то, что не смог удержать себя (потолок сильно затронул мои бессонные ночи).

С уважением,   

 
marketeer:
Это как раз брокер А, про которого я говорил.

Да, и такие информеры есть не только у брокеров. К примеру, на "Фабрике Форекс" есть достаточно детализированный информер по разным символам: http://www.forexfactory.com/trades.php#tradesPositions-sort=instruments&tradesPositions-sortOrder=asc&tradesPositions-details=0

 

 

Еще можно сделать, что то типа статуса на сайте. К примеру у меня доминирует позиция buy,  я ставлю что я за быков, Sell что я за медведей, не торгую то нейтрал.

 
Scriptong:

Да, и такие информеры есть не только у брокеров. К примеру, на "Фабрике Форекс" есть достаточно детализированный информер по разным символам: http://www.forexfactory.com/trades.php#tradesPositions-sort=instruments&tradesPositions-sortOrder=asc&tradesPositions-details=0

 

Да, и пожалуй, самый информативный - с распределением объемов по цене - у брокера "О".
 
Scriptong:

Да, и такие информеры есть не только у брокеров. К примеру, на "Фабрике Форекс" есть достаточно детализированный информер по разным символам: http://www.forexfactory.com/trades.php#tradesPositions-sort=instruments&tradesPositions-sortOrder=asc&tradesPositions-details=0

 

Спасибо огромное. 

Что скажете на счет идеи по теме? 

 

С уважением, 

 
marketeer:
Да, и пожалуй, самый информативный - с распределением объемов по цене - у брокера "О".

 Брокер "О" - название схожее на название животного или есть еще и другие?

 

С уважением, 

 
izzatilla:

статистика отрытых позиций по всем валютным парам, индексам и тп. То есть будет отображаться общее количество открытых позиций сколько на шорт, сколько на лонг,  а также в объемах. Можно также по отложенным ордерам отдельно отобразить.


Я лично поддерживаю брокеров, и против такой статистики.

 
Alexey:

Я лично поддерживаю брокеров, и против такой статистики.

У Вас уже есть налаженная система которая работает и приносить прибыл, хотя наверно Вы бы были только за, если у Вас был инструмент, который повысил бы скорость закрытия Ваших сделок с прибылю за всевозможно короткие срок. Также оповещала о том, что вы можете присоедиться к тольпе. И другой стороны,  что делать тем у которых нет работоспособной прибылной системы. По моему убеждению и опыту - это именно то (покрайней мере для меня), что может давать реальные не запазывающие и показывающие общий тренд сигналы.

С уважением,  

 
izzatilla:

Что скажете на счет идеи по теме? 

Ничего не скажу. Это направление не исследовал, т. к. его невозможно проверить в тестере. Проверка такой стратегии возможна только в режиме реального времени, а лишнего времени, как известно, ни у кого нет.

1234567
Новый комментарий