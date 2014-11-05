Сколько пунктов зарабатывает в день прибылный советник, а успешный трейдер - страница 14
Trend is your friend. - автора не помню:)
Про остальное - это дело спорное. А если человек просто боится грандиозного обогащения или просто не готов к великим делам, то что делать - не обращать внимания.
С уважением,
можно так же сказать что число 23 в рулетке это ваш френд если вы на него поставили, в этом столько же мудрости сколько и во фразе "Trend is your friend"
С Уважением ; -)
одна из множества пустых, бессмысленных, но красивых фраз про торговлю...........
Уважаемый nowi
Я готов Вам объяснить, показать и доказать, что в "Trend is your friend" есть большое учение как не нужно вести себя по отношению рынка.
Но данный вопрос не относиться к данной теме форума. Если у Вас есть желание стучитесь в скайп или в ЛС.
С уважением,
уважаемый izzatilla
у меня к вам другое предложение, зачем же шифроватся в ЛС ? создайте новую тему, посвященную теме тренда. можете даже так её и назвать "Trend is your friend" и вместе всем сообществом обсудим эту тему.
познакомите меня и всех желающих с большим учением...
С уважением,
Открыл тему по адресу https://www.mql5.com/ru/forum/37016 , Добро пожаловать!
С уважением,
Уважаемые участники форума,
По моему личному опыту на данное время имею следующие цифры касательно заработка успешного трейдера в пунктах:
1. Если работать только одной парой в день можно заработать около 100 пунктов, при этом вожможно забирать целое движение, или/и по несколько раз заходить как на покупку так и на продажу.
2. Если работать с 15-28 парами, то минимальный диапазон заработков будет колеблятся от 200 до 1000 пунктов в день. При этом, трейдеру с одной стороны сложно все отслеживать, но сдугой стороны одни убытки обычно покрываются другими прибылями.
Эти цифры не категоричные, а ориентировочные.
Если у других участников нет коментарии/замечания или предложения по дальнейщему обсуждению текущей темы, то считаю, что тему можно закрыть.
С уважением,
IzaTrade
Насколько стабильно Вы считаете возможным набирать 100 пунктов в день по EURUSD ? Можно ли длительный период - год ? Какая просадка ?
Есть ли ПАММ-счет, который делал бы такое ?
Для справки (о просадках): Сорос писал, что за 20 лет его макс. просадка была 23%, в тоже время, если на Альпари выбрать ПАММ-счета со сроком жизни более года и просадкой меньше 20%
мы получим 12 счетов (при чем 5 из них от одного автора ), медиана их годовой доходности 14%.
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/#type=rating&layout=grid&page=1&columnSet=custom&columns%5B%5D=returnOverall%7CreturnYear%7CreturnHalfYear%7CreturnQuarterYear%7CreturnMonth%7CreturnDay%7Cage%7CvolatilityOverall%7CmaxDrawdownOverall&filters%5B%5D=maxDrawdownOverall%2Cle%2C20%7Cage%2Cge%2C360&sort%5B%5D=returnYear%7Cdesc
Насколько стабильно Вы считаете возможно набирать 100 пунктов по EURUSD ? Можно ли длительный период - год ? Какая просадка ?
Есть ли ПАММ-счет который делал бы такое ?
1. В свое время общался одним трейдером по кличке "Bandit" работающего в своих личных интересах и интересах крупного Американского брокера. Его целью была поддержка клиентов брокера, обеспечение сигналами на открытие/закрытие ордеров. Он торговал только евро фьючерсы /6e - движение немного отличается от EUR/USD. Ориентировочные 100 пунктов были получены от него. Не знаю как тут в наших странах но там успешный трейдер не должен превышать просадку в 10%.
2. Пока нет, но цели ясны.
Спасибо за ответ !
"получены " от него - что значит ? Вы видели его сделки, его счет ? За какой период, хотя бы год ? Какие объемы сделок ? 100 пипсов в день - порядка 1% от цены в EURUSD 1.2-1.4 - то есть при объеме скажем 1М, получаем 10К в день - 200К в месяц... Для серьезной конторы 1М это не объем...
Вы сами писали, что сделали 586 пипсов за день, я правильно понял ? А какой средний результат по истории несколько месяцев ? год ? больше ?
Какие просадки ? (Я подредактировал предыдущий пост - привел статистику ПАММ счетов с Альпари - она не утешительна).
Уважаемый,
Этот трейдер торговал сам и все свои сделки писал на чате, то есть до открытия позиции он писал покупка при касании цены Х, минимум два ордера, доходило и до четырех, уровень стоп лоса, и тейк профита на каждую из сделок, если два ордера то обозначал TP1, TP2 и так далее. Потом кто то заходил вместе с ним а кто то просто наблюдал - что и делал я. И практически 80-90% сделок были успешными и доходили до TP2. При этом, как я тогда понял он торговал на маленьких таймфреймах, стоп лосы доходили до 4-8 пунктов (тиков) а тейк профиты минимум 2 раза больше. Время от времени я спрашивал его сколько пунктов он заработал за тот день и получал ответы от 75-80 до 100-120 пунктов. При этом он не сообщал о размерах сделок. По отслеживанию его сигналов у меня не были ни малейшего сомнения о тех пунктах, которые он зарабатывал. Я не знаю он писал правду или нет, но он торговал более 20 лет. Ниже приведу пример что он писал:
6e short 3017 stop 3022 target 3001
this means
1.) I am short the market at 3017
2.) I have a stop at 3022 to buy my short back (risk is 5 ticks)
3.) I have a stop at 3001 to buy my short back (Expect to make 21 ticks)
Sometimes I have
2nd target 2980 which means I have
4.) I have a stop at 3022 to buy my short back (risk is 5 ticks)
5.) I have a stop at 2980 to buy my short back (Expect to make 42 ticks)
HOPE THIS HELPS
00:21 bandit: Izzat: When I show a 2nd target I am trading two contracts
Также по моей просьбе дал структуру своей тетради
На счет торговли: да если торговать теми парами из 28 валютных пар, по которым есть сигналы то можно заработать от 200 до 1000 пунктов в день. А какая нагрузка будет на депозит решать самому трейдеру. У меня за два месяца рост депозита составил 80% при просадке не более 20%, а потом потерял эти 80%. Сделал выводы: 1. Уменьшить объемы сделок по каждой паре. 2. Фиксировать прибыл не жадничая, возможностей на рынке хватают.
Еще раз, спасибо за инфу, интересно, конечно... Успехов вам, когда откроете ПАММ счет, дайте знать:)