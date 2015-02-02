Фрактальная теория - страница 6
Полагаться на одни фракталы не есть правильная торговля, потому что этот индикатор показывает лишь возможное дальнейшее движение, а именно возвращение рынка в ту же точку и дальнейшее продвижение по тренду. Стоит применять фильтры для данного индикатора
Истинно фрактальные индикаторы не имеют характерного временного масштаба, но всегда имеют предельный временной горизонт. Временной горизонт - это некая точка на RS-функции, отображенной в двойных логарифмических мастштабах. При этом горизонт включает в себя все более младшие, бесконечно дробные, масштабы времени (фрактальная вложенность).
К слову я тоже решил эту задачу через зиг-заг. Ведь зиг-заг насколько я понимаю, некий аналог или вернее инструмент рассчетов дробно-интегрированных рядов и f-распределений. Однако дальше и у меня дело не пошло:(
Я думаю, что зигзаги являются наиболее естественным "языком" для рынка. Парадоксально, но в некотором смысле это эквивалент сглаживания для "обычных" временных рядов. Ведь смысл сглаживания в отбрасывании несущественной информации. Но дело в том, что при этом отбрасываются экстремумы, а для ценовых рядов точные значения экстремумов как раз очень важны. Зигзаги же "сглаживают" именно так, как для ценовых рядов необходимо.
Так же органично зигзаги вписываются в концепцию мультифрактальности.
если вышеизложенное принять за реальность то придется согласиться с высокой значтмостью самого человека как элемента системы
Что значит "совершенно не придаётся"? Кем-то придаётся, а кем-то нет. Кто-то уже изобрёл велосипед, а кто-то ещё нет :)
Просто большинство путает автоторговлю с печатанием денег.
Сделал фрактальные графики из тиковых. Получается, что при уменьшении таймфрейма, растет детализация графика, если взять совсем грубы, то вплоть до прямой линии.
За основу взята группировка по пунктам ,когда цена совершила колебаний на N пунктов, бар закрывается. Получается пунктовый таймфрейм.