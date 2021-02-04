Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 8
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А формулировать нечего, - все просто - Теханализ - это попытки сформировать будущую цену из прошлого!
БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Теханализ дает ОЦЕНКУ ТЕКУЩЕМУ состоянию рынка... И все...
Все остальные моменты - это игра Вашего разума!
Пример:
Вы купили лотерейный билет - это ТЕКУЩЕЕ состояние реальности...
Что будет дальше: выигрывает этот билет или нет - никому не известно...
Но текущее состояние рынка Трейдер может оценить ОЧЕНЬ ТОЧНО..., и как распорядится этой информацией Трейдер - опыт и творчество самого Трейдера...
БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Не понятно у кого :)
Нет, Юра, тебя сложно с кем-то перепутать. Мало кто устраивает клоунаду с таким же апломбом
Основы ТА в одной картинке :
изображена Цена, Волны Эллиота, Фигуры Гана, Средняя, Тиковый объём
и каждый день это повторяется с нюансами :-) Когда рынок "жидкий" (нет крупных деятелей и шикарных новостей) соответствие в точности
Основы ТА в одной картинке :
изображена Цена, Волны Эллиота, Фигуры Гана, Средняя, Тиковый объём
и каждый день это повторяется с нюансами :-) Когда рынок "жидкий" (нет крупных деятелей и шикарных новостей) соответствие в точности
Я же говорил, что дойдет до купленных математиков!
Юрий! Здесь, на форуме, биржевиков в 1000 раз меньше. Щас навалятся и закидают именами купленных математиков от ФОРЕКСа!
Добавлено
Основы ТА в одной картинке :
Эротично. :)
Основы ТА в одной картинке :
изображена Цена, Волны Эллиота, Фигуры Гана, Средняя, Тиковый объём
и каждый день это повторяется с нюансами :-) Когда рынок "жидкий" (нет крупных деятелей и шикарных новостей) соответствие в точности
следует дополнить
так будет с одинаковым периодом
то есть временнАя точка переворота сигнала совпадет
проверяется следующим образом:
1)
- берутся настройки с хитровые..нного индикатора и задаются в МА
- строится еще одна МА по настройкам второй сигнальной линии
2)
- сигнал индикатора гласит - бай!, при этом хаи выше сигнальной линии
---
имеем счастье - можно бухнуть и помянуть бесполезно потраченное время/годы
годы идут, ничего не меняется на форуме))
в заголовке темы - "поддается" через две буквы "д", а в остальном согласен
А причём здесь ДЦ к ТА?
Если ТС заточена на каждый чих то виноват ДЦ? Ох, тут профи все.
Хотелось бы посмотреть на тот ДЦ у которого котировки будут отличаться на 10 пунктов.)
Вы хоть в стакан загляните и посмотрите как быстро выставляются отложки и быстро убираются без активации ордеров.
Кто вам даст дармовых 10.
Опоздал, конечно, на срач... Но, скажу.
Я не просто "верю", я это вижу.
Очень даже поддается. Просто работающие принципы постоянно меняются - соответственно, и принципы анализа надо постоянно менять. И все будет нормально.