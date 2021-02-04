Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 8

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prostotrader:

А формулировать нечего, - все просто - Теханализ - это попытки сформировать будущую цену из прошлого!


БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!

Теханализ дает ОЦЕНКУ ТЕКУЩЕМУ состоянию рынка...  И все...

Все остальные моменты - это игра Вашего разума!

Пример:

Вы купили лотерейный билет - это ТЕКУЩЕЕ состояние реальности...

Что будет дальше: выигрывает этот билет или нет - никому не известно...  

Но текущее состояние рынка Трейдер может оценить ОЧЕНЬ ТОЧНО..., и как распорядится этой информацией Трейдер - опыт и творчество самого Трейдера...

 
Serqey Nikitin:

БОЛЬШОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!

Не понятно у кого :)

[Удален]  
Andrei Trukhanovich:

Нет, Юра, тебя сложно с кем-то перепутать. Мало кто устраивает клоунаду с таким же апломбом

Это точно, Юра тут давал жару одно время
 

Основы ТА в одной картинке :

изображена Цена, Волны Эллиота, Фигуры Гана, Средняя, Тиковый объём 

и каждый день это повторяется с нюансами :-) Когда рынок "жидкий" (нет крупных деятелей и шикарных новостей) соответствие в точности

 
Maxim Kuznetsov:

Основы ТА в одной картинке :

изображена Цена, Волны Эллиота, Фигуры Гана, Средняя, Тиковый объём 

и каждый день это повторяется с нюансами :-) Когда рынок "жидкий" (нет крупных деятелей и шикарных новостей) соответствие в точности

Я же говорил, что дойдет до купленных математиков!

Юрий! Здесь, на форуме, биржевиков в 1000 раз меньше.

Щас навалятся и закидают именами купленных математиков от ФОРЕКСа!

Добавлено


 
Maxim Kuznetsov:

Основы ТА в одной картинке :

Эротично.  :)

 
Maxim Kuznetsov:

Основы ТА в одной картинке :

изображена Цена, Волны Эллиота, Фигуры Гана, Средняя, Тиковый объём 

и каждый день это повторяется с нюансами :-) Когда рынок "жидкий" (нет крупных деятелей и шикарных новостей) соответствие в точности

следует дополнить

так будет с одинаковым периодом

то есть временнАя точка переворота сигнала совпадет

проверяется следующим образом:

1)

- берутся настройки с хитровые..нного индикатора и задаются в МА

- строится еще одна МА по настройкам второй сигнальной линии

2)

- сигнал индикатора гласит - бай!, при этом хаи выше сигнальной линии

---

имеем счастье - можно бухнуть и помянуть бесполезно потраченное время/годы

 

годы идут, ничего не меняется на форуме))

в заголовке темы - "поддается" через две буквы "д", а в остальном согласен

 

А причём здесь ДЦ к ТА?

Если ТС заточена на каждый чих то виноват ДЦ? Ох, тут профи все.

Хотелось бы посмотреть на тот ДЦ у которого котировки будут отличаться на 10 пунктов.)

Вы хоть в стакан загляните и посмотрите как быстро выставляются отложки и быстро убираются без активации ордеров. 

Кто вам даст дармовых 10.

 

Опоздал, конечно, на срач... Но, скажу. 


Я не просто "верю", я это вижу. 

Очень даже поддается. Просто работающие принципы постоянно меняются - соответственно, и принципы анализа надо постоянно менять. И все будет нормально.

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