Кто все еще верит что рынок Форекс подается тех анализу? - страница 10
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Ребята, те кто говорит что биржа лучше Форекс, просто не понимают всех преимуществ! Скажите, кто вас на бирже так хорошо встретит? А у нас на форе велкам-бонусы есть, много не мало, а 50 гринов не лишние. И бонусы за взнос наличными, до 100 процентов. Вот вношу я 10 долларов и получаю 20! Ну разве это не чудо? Кто нас там ждёт на бирже? Кому мы там нужны? А здесь нам всегда рады. Ну и пускай бонусы не учувствуют в просадке, но зато какие плечи! В тыщи раз, слышите, тыщи... И мувинг авирейдж здесь есть, и весь тех.анализ, всё есть. Айда к нам на фору!!!
Ты и там и там сливаешь
Ребята, те кто говорит, что биржа лучше Форекс, просто не понимают всех преимуществ! Скажите, кто вас на бирже так хорошо встретит? А у нас на форе велкам-бонусы есть, много не мало, а 50 гринов не лишние. И бонусы за взнос наличными, до 100 процентов. Вот вношу я 10 долларов и получаю 20! Ну разве это не чудо? Кто нас там ждёт на бирже? Кому мы там нужны? А здесь нам всегда рады. Ну и пускай бонусы не учувствуют в просадке, но зато какие плечи! В тыщи раз, слышите, тыщи... И мувинг авирейдж здесь есть, и весь тех.анализ, всё есть. Айда к нам на фору!!!
Простотрейдер уже выкладывал вам доказательства, вот ещё. Все торгуют на форе. Просто все.
Рады не вам, а суммам перечисленным на счет ДЦ , с момента как деньги пришли в ДЦ, под них уже зарезервированы мерседесы , подбираются путевки на лазурный берег и владелец ДЦ уже ищет на лазурном берегу очередную виллу , подбирает более мощный мотор для новой яхты.
ДЦ достаточно справедливо считает эти деньги уже своими. Причем если вы не хотите сливать сразу и быстро , вам помогут слить чуть медленней, пару звонков в центр продаж и мерседес зарезервируют и отложат.
А вот с торговлей на фондовом, вот такого сценария уже не происходит
Рады не Вам, а суммам
Ну, что Вы такой меркантильный! Не всё же изменяется деньгами. ДЦ нам как мамка родная, и побалует и жизни научит. А какие горки, вверх-вниз, вверх-вниз, аж дух захватывает! Ну что Вам жалко за такое шоу заплатить?
Ну, что Вы такой меркантильный! Не всё же изменяется деньгами. ДЦ нам как мамка родная, и побалует и жизни научит. А какие горки, вверх-вниз, вверх-вниз, аж дух захватывает! Ну что Вам жалко за такое шоу заплатить?
:-))) ну вот, пришли к выводу что для Вас это просто оплата адреналина, а для владельцев ДЦ это просто очередная путевка в Куршавель.
Сколько стоит доллар ? как оценить выше/ниже (чем раньше) и на сколько
пока для оперативной оценки ничего умнее валютной корзины в противовес не придумали.
Но с такой оценкой весь ТА становится герметичной системой и превращается в тыкву.
Рады не Вам, а суммам перечисленным на счет ДЦ , с момента как деньги пришли в ДЦ, под них уже зарезервированы мерседесы , подбираются путевки на лазурный берег и владелец ДЦ уже ищет на лазурном берегу очередную виллу , подбирает более мощный мотор для новой яхты.
ДЦ достаточно справедливо считает эти деньги уже своими. Причем если вы не хотите сливать сразу и быстро , вам помогут слить чуть медленней, пару звонков в центр продаж и мерседес зарезервируют и отложат.
А вот с торговлей на фондовом, вот такого сценария уже не происходит
Так на фондовом рынке никто не сливает, а только гребут прибыль?
Всё, бегу на фондовый. Заплатил маленькую комиссию и сиди в прибыли. А если что не так, ух, как предъявлю претензию. И на Бер-муды.
будем считать твой посыл относится к известной поговорке , пиз...ть не мешки ворочать.
очень смахивает на твой девиз )
:-))) ну вот, пришли к выводу что для Вас это просто оплата адреналина, а для владельцев ДЦ это просто очередная путевка в Куршавель.
Почему? Нас тоже звали, я сам видос видел, своими глазами, где обычный трейдер так и говорил: "Я торгую полгода и теперь я здесь. Приезжай и ты к нам на Хуршавель!". С бирже меня так никто не приглашал...
Так на фондовом рынке никто не сливает, а только гребут прибыль?
Всё, бегу на фондовый. Заплатил маленькую комиссию и сиди в прибыли. А если что не так, ух, как предъявлю претензию.
Там если вы что то теряете , оно попадает к другому реальному игроку. Брокер довольствуется комиссией. Кстати можно войти и просто держать, у меня есть сделки которым 10 лет , идут дивиденды, актив можно в любой момент вывести, либо крыть частично.
Просто гляньте на месячный график APPLE Microsoft и других стабильных компаний. Думаю Вы легко поймете о чем я.
Сургут нефтегаз , норникель и прочие дают высокий дивиденд, но только на фондовом с суммами 100$ 1000$ не особо интересно, отсчитайте например дивиденды скажем по Сургут нефтегаз на сделку 20,000,000руб , уже эта сделка позволяет воспринимать основную работу не как способ получения денег для жизни , а просто как работу от которой получаешь удовольствие.