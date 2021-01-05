Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это я подписывал договор о сотрудничестве и не жалею, что, согласился и работаю с ними, а Вы каким боком проверяете мои знания или незнания? Видимо, это Вы одеваете носки задом наперед. Даже своим студентам не прощаю задавать такие глупые вопросы, сразу указывая на входную дверь.
Добавляем в список еще один закон:
1. Ордера ставятся всегда в начале открытия всех баров, без исключения! (Если работаем на М1. то. ежеминутно!).
2 Стрелки - это-статус ордера-если они красного цвета-бай. зеленые - селл!
3."Сообщество" красных стрелок указывают на направление тренда!
4. Слово "флэт" и сочетане слов " Рынок стоит" должны быть исключены из лексикона трейдера!
5. Рынок не стоит никогда, а всегда идет борьба за вывод вердикта бара в настоящем (Функция Н)! (смотрите в моих теоретических изысканиях, в частности в https://www.mql5.com/ru/articles/250 )
6. Рынок формирует свое прошлое на базе не менее 4-х предыдущих баров, включая нулевой бар всего рассматриваемого периода (N) в соответствии с законом прошлого (Функция П )!
7 Рынок формирует свое будущее на базе N последующих баров, численное значение цены которых на произвольное количество баров определяет индикатор https://www.mql5.com/ru/code/10339 в соответствии с законом прошлого (Функция П )!
7.Рынок всегда находится в движении - либо вверх. либо вниз!
8. Если красных стрелок много-то. они указывают на направление тренда вверх, но если зеленых стрелок много-то. они указывают на направление тренда вниз! (слово много нужно применять всегда. когда одно-статусных ордеров больше одной штуки,иначе, иначе. признавать их сообществом ордеров. указывающими на направление тренда, за пределами бара)
9. Если зеленая стрелка всего одна среди красных стрелок. то, этот факт указывает на то, что, направление тренда вверх, сменился вниз по итогам торгов предыдущего бара, но если красная стрелка всего одна среди зеленых стрелок. то, этот факт указывает на то, что, направление тренда вниз, сменился вверх по итогам торгов предыдущего бара!
https://charts.mql5.com/27/207/eurusd-m1-forex-club-international-youako.png
Юсуф, как вы можете называть этот список "законами"?...
Мне этот список видится скорее как "инструкция по эксплуатации".
Юсуф, вы ли это??? Мне кажется, что это кто-то другой выдаёт такое нагора...
когда вариантов больше нет, спасает только соломинка
Юсуф, как вы можете называть этот список "законами"?...
Мне этот список видится скорее как "инструкция по эксплуатации".
Юсуф, вы ли это??? Мне кажется, что это кто-то другой выдаёт такое нагора... Привет, Олег. Конечно, это я, не сомневайтесь. Как вы - признанный знаток законов логики,, мог сомневаться в том, что, это я, в действительности, могу вести подобные рассуждения по поводу процесса торговли, как частного случая деятельности человека разумного? Чего стоят буквосочетание пнб, содержащее глубокий философский смысл, понятыц только вами на земле, хотя, я пытался знакомить всех землян. Великие наши предки, включая Ньютона, Эйнштейна и многих других знаменитостей, не смогли, в полной мере, разобраться с феноменом врнмя, которое входит в пнб как один из трех параметров, что побудило меня признать пнб основным законом ее величества природы!
Можно называть и инструкцией, но, сами посудите, все таки, мне кажется, более чем, инструкция.
Когда требовпния инструкции должны выполнять все, то, они превращаются в законы.
вкратце, без картинок. откуда берутся алгоритмы Султонова а-ля комплекс из средних или многочлен (что одно и то-же)
у средних есть такое свойство - они для любых данных (подчёркнуто и выделено) самоподобны.
Средняя величина SMA X на N назад имеет прямое отношение к производным текущей средней.
Они функционально связаны по способу вычисления. А средние в пределах к 1 стремятся к самой величине. Это не я, это заметил и заэксплуатировал ещё старик Тейлор ;-)
Вычисление отдельных средних (и от них области искомой величины) можно заменить степенными рядами сиречь многочленами или матрицей (см. ранее про старика), а из неё удалить многие столбцы и строки (см.Чебышев). Можно не морочится с выявлением узлов интерполяций и тупо взять коэффиценты. Такое-же в немного другой системе координат делается с Фурье, и тем-же итоговом успехом.
Визуально смотрится довольно красиво и вызывает чуство "ой молодца, нашёл грааль" :-) Можно имеющимися средствами терминала разметить график так чтобы визуализировать производные на довольно отдалённое будущее: "если через 4 часа цена придёт сюда, то 2-я производная средней будет X а треья иметь знак Z". Подобное будет работать на любых данных, ни в коей мере не предсказывая конкретных величин и вероятностей.
вкратце, без картинок. откуда берутся алгоритмы Султонова а-ля комплекс из средних или многочлен (что одно и то-же)
у средних есть такое свойство - они для любых данных (подчёркнуто и выделено) самоподобны.
Средняя величина SMA X на N назад имеет прямое отношение к производным текущей средней.
Они функционально связаны по способу вычисления. А средние в пределах к 1 стремятся к самой величине. Это не я, это заметил и заэксплуатировал ещё старик Тейлор ;-)
Вычисление отдельных средних (и от них области искомой величины) можно заменить степенными рядами сиречь многочленами или матрицей (см. ранее про старика), а из неё удалить многие столбцы и строки (см.Чебышев). Можно не морочится с выявлением узлов интерполяций и тупо взять коэффиценты. Такое-же в немного другой системе координат делается с Фурье, и тем-же итоговом успехом.
Визуально смотрится довольно красиво и вызывает чуство "ой молодца, нашёл грааль" :-) Можно имеющимися средствами терминала разметить график так чтобы визуализировать производные на довольно отдалённое будущее: "если через 4 часа цена придёт сюда, то 2-я производная средней будет X а треья иметь знак Z". Подобное будет работать на любых данных, ни в коей мере не предсказывая конкретных величин и вероятностей.
мало того, у индикаторов, которые построены на них то же самое
вкратце, без картинок. откуда берутся алгоритмы Султонова а-ля комплекс из средних или многочлен (что одно и то-же)
у средних есть такое свойство - они для любых данных (подчёркнуто и выделено) самоподобны.
Средняя величина SMA X на N назад имеет прямое отношение к производным текущей средней.
Они функционально связаны по способу вычисления. А средние в пределах к 1 стремятся к самой величине. Это не я, это заметил и заэксплуатировал ещё старик Тейлор ;-)
Вычисление отдельных средних (и от них области искомой величины) можно заменить степенными рядами сиречь многочленами или матрицей (см. ранее про старика), а из неё удалить многие столбцы и строки (см.Чебышев). Можно не морочится с выявлением узлов интерполяций и тупо взять коэффиценты. Такое-же в немного другой системе координат делается с Фурье, и тем-же итоговом успехом.
Визуально смотрится довольно красиво и вызывает чуство "ой молодца, нашёл грааль" :-) Можно имеющимися средствами терминала разметить график так чтобы визуализировать производные на довольно отдалённое будущее: "если через 4 часа цена придёт сюда, то 2-я производная средней будет X а треья иметь знак Z". Подобное будет работать на любых данных, ни в коей мере не предсказывая конкретных величин и вероятностей.