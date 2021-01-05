Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 10
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Тут надо сначала понять какая алгебра, разобраться с аксиоматикой, выяснить не стоят ли за отрицанием отрицания карающие органы, а уж потом давать ответ )):
Ну да, про карающие органы - это и есть самоё суть диалектического материализма)
Так-то это выдержка вроде бы из "Антидюринга" и там говорится, что отрицание отрицания - это Х^2, поскольку это уже новый уровень по сравнению с просто отрицанием)
В те времена железно действовал закон отрицания частной собственности на средства производства. Теперь действует отрицание отрицания прежнего закона. Что это за наука, если её законы меняются со сменой политического устройства общества?)
Нужно подходить к этому диалектически и колебаться строго в соответствии с линией партии) Это позволит понять, например, почему завотдела журнала "Коммунист" может вдруг стать олицетворением демократии)
сегодня пришел к такому выводу
форекс - это настолько простой и гарантированный вид заработка что слов не хватит, если вспомнить про все мучения, которые выстрадал
можно делать 100% в день легко и не принужденно
никаких законов не надо. главное разобраться до точки
и ...
выдумывать заумные стратегии - это не более чем заморочки, оттягивающие старт начала зарабатывания бабосов и угрюмо бьющие по кармануриск такой - (100% минус расходы на спред) от депо
Только не спеши радоваться. Если ты нашёл лёгкий способ зарабатывания денег, значит дошёл до цели, к которой шёл много лет. Теперь можешь потерять смысл существования. А это может привести к плохим последствиям. Фишер после того как стал чемпионом мира покатился по наклонной, а кое-кто так вообще покончили с собой. Так что, для тебя теперь главной жизненной задачей должен стать поиск новой цели. Предлагаю сделать новой целью передачу своих знаний другим, т.е. стать просветителем. Можешь начать с меня.)
... т.е. стать просветителем. Можешь начать с меня.)
Займу очередь за вами.
Ну да, про карающие органы - это и есть самоё суть диалектического материализма)
Так-то это выдержка вроде бы из "Антидюринга" и там говорится, что отрицание отрицания - это Х^2, поскольку это уже новый уровень по сравнению с просто отрицанием)
Из Фридриха я внимательно читал только семью, частную собственность и государство. Остальное как то прошло мимо.
Только не спеши радоваться. Если ты нашёл лёгкий способ зарабатывания денег, значит дошёл до цели, к которой шёл много лет. Теперь можешь потерять смысл существования. А это может привести к плохим последствиям. Фишер после того как стал чемпионом мира покатился по наклонной, а кое-кто так вообще покончили с собой. Так что, для тебя теперь главной жизненной задачей должен стать поиск новой цели. Предлагаю сделать новой целью передачу своих знаний другим, т.е. стать просветителем. Можешь начать с меня.)
Займу очередь за вами.
счет на 10к открыт в начале торгов
риск уменьшен в 5 раз (сейчас примерно 20%)
результат на текущий момент
причем максимальная просадка примерно в 6 раз меньше профита
а это значит что все наоборот
система перевернута, чего невозможно достичь сменой алгоритма в советнике с бая на селл и наоборот
Из Фридриха я внимательно читал только семью, частную собственность и государство. Остальное как то прошло мимо.
Ну да, про карающие органы - это и есть самоё суть диалектического материализма)
Так-то это выдержка вроде бы из "Антидюринга" и там говорится, что отрицание отрицания - это Х^2, поскольку это уже новый уровень по сравнению с просто отрицанием)
Ну как бы отрицание отрицанию рознь, как и истины из разных уст (источников).)))
Всё же, Антидюринг всегда был основным источником по всей этой квазифилософской галиматье) Ну, или как называл её Витгенштейн - "полный бред")
После вершин философии достигнутых Кантом, все эти "диалектики" - это какой-то испанский стыд и позор человечества)
Всё же, Антидюринг всегда был основным источником по всей этой квазифилософской галиматье) Ну, или как называл её Витгенштейн - "полный бред")
После вершин философии достигнутых Кантом, все эти "диалектики" - это какой-то испанский стыд и позор человечества)