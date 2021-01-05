Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 20
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Полный перечень законов к данному моменту:
приходится дополнить "Законы" еще одним пунктом №15:
Нужно железно себе усвоить и признать доказанными математически. утверждения или проекта законов Султонова в сфере маржинальной торговой деятельности:
1. Ордера ставятся всегда в начале открытия всех баров, без исключения! (Если работаем на М1. то. ежеминутно!).
2 Стрелки - это-статус ордера-если они красного цвета-бай. зеленые - селл!
3."Сообщество" красных и зеленых стрелок указывают на направление тренда вверх или вниз!
4. Слово "флэт" и сочетане слов " Рынок стоит" должны быть исключены из лексикона трейдера!
5. Рынок не стоит никогда, а всегда идет борьба за вывод вердикта бара в Настоящем (Н)!
6. Рынок всегда помнит свое прошлое в соответствии с функцией Прошлого (П), состоящей из всех функций настоящего (Н) всех баров, входящих в выборку N исследователя!
7. Рынок всегда прогнозирует свое Будущее (Б) состояние в соответствии и с учетом своего состояния на истории (П+Н) своего состояния в Прошлом (функция П) и настоящем (функция Н). так, чтобы выполнялось условие нормировки П+Н+Б=1!
8.Рынок всегда находится в движении - либо вверх. либо вниз!
9. Если красных стрелок много-то. они указывают на направление тренда вверх, но если зеленых стрелок много-то. они указывают на направление тренда вниз! (слово много нужно применять всегда. когда одно-статусных ордеров больше одной штуки,иначе. признавать их сообществом ордеров. указывающими на направление тренда, за пределами бара, но. не может изменить направление тренда будущих баров )
10. Если зеленая стрелка всего одна среди красных стрелок. то, этот факт указывает на то, что, направление тренда вверх, сменился вниз по итогам торгов предыдущего бара, но если красная стрелка всего одна среди зеленых стрелок. то, этот факт указывает на то, что, направление тренда вниз, сменился вверх по итогам торгов предыдущего бара, но. не может изменить направление тренда будущих баров!
11. При торговле корзиной из нескольких валютных пар, на рынке возникает явление резонанса, обогащающий или сметающий любой депозит!
12. Напрочь забыть про ТА, ФА, советников и индикаторов, созданных на их базе и приступить к созданию подобных инструментов нового поколения под руководством ресурса Метаквотс!
13. Пока не освоите, что узнал участник форума Fast235 лhttps://www.mql5.com/ru/users/igann https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page16#comment_19973584 , не лезьте в пекло Форекса!
14. Закон Доу. Рынок учитывает всё!, пророненная фраза Чарльза Доу. в 19-ом веке и ставшая одним из мощных элементом ТА, являясь признанной аксиомой, https://news-hunter.pro/forex/aksiomy-tehnicheskogo-analiza-teoriya-dou-i-klyuchevye-postulaty-rynka.pro нашло свое полное математическое обоснование в моих работах и по праву, может называться, впредь, Теоремой или Законом Доу и служить трейдерам и далее, уже на законных основаниях!
15. Забудьте все, то, что, знали до сих пор о ТА и Фа!
PS: Автор этих проектов законов всегда открыт для каждого трейдера в отдельности или представителей сфере маржинальной торговой деятельности в целом, в вопросах уточнения. улучшения или иных изменений в стиля или грамматики изложения вышеприведенных проектов законов, но. рьяно вступит в беспощадную. цивилизованную борьбу в теоретическом и практическом плане с любимыми оппонентами!
прикольная штука, опять конечно же как и везде остается проблема выборки..и ее обоснованность...
прикольная штука, опять конечно же как и везде остается проблема выборки..и ее обоснованность...
Пока, только тестированием на истории, начиная от 4-х ближайших баров до охвата всей истории,рассчитывая на силу и мощь компа, пока не найдете оптимальное их количество по части поиска максимума прибыли. Это и будет решением проблемы выборки. Теоретические изыскания отстают от требований практики. Как и везде, в нашей жизни.
Пока, только тестированием на истории, начиная от 4-х ближайших баров до охвата всей истории,рассчитывая на силу и мощь компа, пока не найдете оптимальное их количество по части поиска максимума прибыли. Это и будет решением проблемы выборки. Теоретические изыскания отстают от требований практики. Как и везде, в нашей жизни.
А не будет ли это являться, говоря простым языком, подгонкой под историю?
А не будет ли это являться, говоря простым языком, подгонкой под историю?
Нет, не будет так называться, поскольку Вы только исследуете историю инструмента, не изъяв, напрямую, какую-либо информацию.Это законное право любого исследователя, вернее,и обязательное требование при введении результатов научных исследований в сферу производства или науки.