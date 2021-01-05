Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 4

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Yousufkhodja Sultonov:
Нужно полностью забыть от наследия исследователей рынка, включая и нейросети! Думаю, это нужно закрепить отдельным законом для нынешнего поколения трейдеров

Ну тут как подумать. Тогда выйдет как обычно 50/50, ожидание цены верх/вниз. От сюда выходит можем брать в любом направлении все равно сохранятся вероятность того что цена пойдет в нашу сторону. Не угадали, берем в обратном направлении увоенным лотом, не повезло опять еще в обратном удвоенным. И так до того пока не повезет и общая прибыль не перейдет в плюс.
Правда тут стоит учесть своп и потери на нем, да и депозит желательно иметь безрармерный. Так что в казино риска меньше тогда )))

 

"маргинальной торговой деятельности" :-))))

 

Демосчет за 23 22 20.                 


 
Yousufkhodja Sultonov:
Юрий, как себя чувствует демосчет?жду вашего звонка!с

с четверга никаких изменений, с понедельника торги
демосчет находится на вашем впс, заходите и смотрите
я вам звоню, но вы не берете трубку
с понедельника буду звонить еще

 
Yousufkhodja Sultonov:
В смысле нет изменений, как?

котировок нет
на праздники и выходные торговля отсутствует

 
Yousufkhodja Sultonov:
 Я забыл вас предупредить, что, на впс нельзя вести демо- торговлю.

можно
вам нужно скопировать сюда правила использования впс
там должны быть условия

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Нет, это платный ресурс, оказывают бесплатные услуги только при соблюдении особых условий. Прошу перенести счет к брокеру, у которого я торгую. Ежесуточно выкладывайте скрины и отчеты. Благодарю за поддержку..
Уровень незнания зашкаливает, VPS можно использовать на демо счетах, математик вы наш. Как вы ещё носки одеваете удивляюсь
 
Yousufkhodja Sultonov:
Прошу перенести счет к брокеру, у которого я торгую. Ежесуточно выкладывайте скрины и отчеты. Благодарю за поддержку..

там ваш брокер, или у вас еще есть ?

ежесуточно бесполезно, есть выходные и праздники, там торговли не будет
только торговые дни

 
Yousufkhodja Sultonov:
Нет, у меня другого брокера нет. Лишь - бы не пропустили ни одной торгоой минуты

советник установлен на вашем впс
включен 24/7

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Я удивлен, почему меня не забанили до сих пор! Видимо, им самим стало интересно тестировать мощности своего ресурса. 

Да, действительно странно
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