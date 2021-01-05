Обсуждение проектов законов Султонова в сфере маргинальной торговой деятельности - страница 4
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Нужно полностью забыть от наследия исследователей рынка, включая и нейросети! Думаю, это нужно закрепить отдельным законом для нынешнего поколения трейдеров
Ну тут как подумать. Тогда выйдет как обычно 50/50, ожидание цены верх/вниз. От сюда выходит можем брать в любом направлении все равно сохранятся вероятность того что цена пойдет в нашу сторону. Не угадали, берем в обратном направлении увоенным лотом, не повезло опять еще в обратном удвоенным. И так до того пока не повезет и общая прибыль не перейдет в плюс.
Правда тут стоит учесть своп и потери на нем, да и депозит желательно иметь безрармерный. Так что в казино риска меньше тогда )))
"маргинальной торговой деятельности" :-))))
Демосчет за 23 22 20.
Юрий, как себя чувствует демосчет?жду вашего звонка!с
с четверга никаких изменений, с понедельника торги
демосчет находится на вашем впс, заходите и смотрите
я вам звоню, но вы не берете трубку
с понедельника буду звонить еще
В смысле нет изменений, как?
котировок нет
на праздники и выходные торговля отсутствует
Я забыл вас предупредить, что, на впс нельзя вести демо- торговлю.
можно
вам нужно скопировать сюда правила использования впс
там должны быть условия
Нет, это платный ресурс, оказывают бесплатные услуги только при соблюдении особых условий. Прошу перенести счет к брокеру, у которого я торгую. Ежесуточно выкладывайте скрины и отчеты. Благодарю за поддержку..
Прошу перенести счет к брокеру, у которого я торгую. Ежесуточно выкладывайте скрины и отчеты. Благодарю за поддержку..
там ваш брокер, или у вас еще есть ?
ежесуточно бесполезно, есть выходные и праздники, там торговли не будет
только торговые дни
Нет, у меня другого брокера нет. Лишь - бы не пропустили ни одной торгоой минуты
советник установлен на вашем впс
включен 24/7
Я удивлен, почему меня не забанили до сих пор! Видимо, им самим стало интересно тестировать мощности своего ресурса.