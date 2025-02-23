Индикаторы: Цвета Дней - страница 2
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Странно, но у меня всё работает. Вот скрин с индикаторами и советником. Все элементы видны. Если бы можно было глянуть что за советник, можно подумать что не так. Но сам проверял много раз на предмет совместимости. Пока работало хорошо.
Я много разных вариантов перепробовал. И я не хочу сказать, что с кодом что-то не так. Но когда на всём экране используется графика, то она будет на каком либо слое.
И вот если накинуть сначала индикатор, а потом любые другие, то самый задний фон - градиент. Но если окно сделать шире/уже, то индикатор уже не на самом последнем слое.
У меня не пашут кнопки (хоть и видны), когда я меняю размер окна (что происходит в этот момент уже описал). Некоторые индикаторы и вовсе полностью остаются за градиентом. Будет очень странно, что если только я столкнулся с такой проблемой, ведь тестировал я не только свои разработки.
Вот симуляция бага. Накидываем любой объект, который рисуется как фон. Потом накидываем индикатор и объект за градиентом. С индикаторами тоже самое.
Ну и такой ещё нюансик. Если удалить индикатор с графика, то он не удаляет за собой то, что нарисовал
Не знаю почему, но уже на полном автомате могу в любом продукте (даже в самом топовом) нарыть кучу нюансов) годы тестирований и разработок)
Вот симуляция бага. Накидываем любой объект, который рисуется как фон. Потом накидываем индикатор и объект за градиентом. С индикаторами тоже самое.
Ну и такой ещё нюансик. Если удалить индикатор с графика, то он не удаляет за собой то, что нарисовал
Не знаю почему, но уже на полном автомате могу в любом продукте (даже в самом топовом) нарыть кучу нюансов) годы тестирований и разработок)
Вот симуляция бага. Накидываем любой объект, который рисуется как фон. Потом накидываем индикатор и объект за градиентом. С индикаторами тоже самое. <- Это уже скорее не со мне, а к разработчикам ресурса. Терминале нет определения какие объекты в каком порядке выводятся. Следовательно Ваш вопрос вываливается за рамки MT4. Хотя, конечно, сам по себе вопрос порядка вывода объектов актуальный. Следует обходить недостатки MT4.
Что касается постановки задачи и так ясно что если жёлтый квадрат не создавать заново он просто не будет виден. Но этот недочёт упирается в возможности терминала.
Ну и такой ещё нюансик. Если удалить индикатор с графика, то он не удаляет за собой то, что нарисовал <- И так понятно. Там не написано чтобы он удалял разметку. Если честно, то я не могу заранее представить что хочет каждый отдельный пользователь. Более того даже не стараюсь угадывать кто чего хочет. Пишу только то что вижу интересным. Поэтому результат получается такой какой задуман.
Не знаю почему, но уже на полном автомате могу в любом продукте (даже в самом топовом) нарыть кучу нюансов) годы тестирований и разработок) <- А Вы за годы тестирования не задумывались что эти нюансы актуальны только Вам?
А Вы за годы тестирования не задумывались что эти нюансы актуальны только Вам?
Ах если бы. Бывает пишешь продукт, исправляешь под сотню багов, раздаёшь. Потом находят ещё с десяток в самых неожиданных местах) Приходится править. Не писать же им, что их баги - их проблемы.
Там не написано чтобы он удалял разметку.
Этого и не должно быть написано. Любой индикатор или советник при удалении с графика должен удалять все объекты, что он создал.
Но ладно, я же писал, что идея рисования мне понравилась. Сам индикатор дней мне не интересен, он Ваш, делайте с ним что хотите.
Разделение отключено:
Разделение включено:
Функция разделения недель работает скорее всего не так, как задумывалось.
Уважаемый Илья! Если Вы уже заметили что в месяце около 4 недель, то, надеюсь, Вы в состоянии понять что 2 недели это пол месяца. Теперь если напрячься мозгом, то, я также надеюсь, можно заметить, что на второй картинки расцветка чередуется как раз через 2 недели.
Итак, если Вы ещё не устали, дочитав до этого места, Вы можете заметить что последовательность из двух недель чётко определена. Не знаю, на сколько трудно теперь догадаться, что две последовательности будут около месяца.
Если Вам это трудно понять, или как-то Вас сильно напрягает, то можете дальше не читать.
Ну, а, теперь, самое сложное. Будьте внимательны чтобы не закипел мозг и как следствие не стало плохо. Если накинуть индикатор на старший ТФ, то можно различать не только недели, но и месяцы. Если Вы дочитали до сюда и Вам сложно понять, что в месяце 4 недели(2 пары), или может вообще трудно представить такой разброс времени, то тогда я Вас просто могу упокоить и Вам стоит принять на веру что сделано как раз то что надо.
То есть что задумано, то и сделано. Извините, что пришлось Вас разочаровать. Индикатор полностью соответствует той идее, которая в него вкладывалась.
Надеюсь, со временем Вы это поймёте.
Но даже если это пока у Вас не укладывается в голове и трудно это представить, то лучше не включайте разделители недель.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Помните что работа может быть сопряжена с потерями превышающими капитал.
Всего Вам доброго.
Уважаемый Илья! Если Вы уже заметили что в месяце около 4 недель, то, надеюсь, Вы в состоянии понять что 2 недели это пол месяца. Теперь если напрячься мозгом, то, я также надеюсь, можно заметить, что на второй картинки расцветка чередуется как раз через 2 недели.
Итак, если Вы ещё не устали, дочитав до этого места, Вы можете заметить что последовательность из двух недель чётко определена. Не знаю, на сколько трудно теперь догадаться, что две последовательности будут около месяца.
Если Вам это трудно понять, или как-то Вас сильно напрягает, то можете дальше не читать.
Ну, а, теперь, самое сложное. Будьте внимательны чтобы не закипел мозг и как следствие не стало плохо. Если накинуть индикатор на старший ТФ, то можно различать не только недели, но и месяцы. Если Вы дочитали до сюда и Вам сложно понять, что в месяце 4 недели(2 пары), или может вообще трудно представить такой разброс времени, то тогда я Вас просто могу упокоить и Вам стоит принять на веру что сделано как раз то что надо.
То есть что задумано, то и сделано. Извините, что пришлось Вас разочаровать. Индикатор полностью соответствует той идее, которая в него вкладывалась.
Надеюсь, со временем Вы это поймёте.
Но даже если это пока у Вас не укладывается в голове и трудно это представить, то лучше не включайте разделители недель.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Помните что работа может быть сопряжена с потерями превышающими капитал.
Всего Вам доброго.
Хорошо, смысл переворачивания исходной раскраски через день теперь мне понятен. Про разделение месяцев не понимаю зачем надо было упоминать, разделяются с переменным успехом. Как видите, не все могут догадаться об особенностях использования продукта без хи описания. В ваших разъяснениях я заметил некоторое высокомерие, это выглядит не очень красиво.
Хорошо, смысл переворачивания исходной раскраски через день теперь мне понятен. Про разделение месяцев не понимаю зачем надо было упоминать, разделяются с переменным успехом. Как видите, не все могут догадаться об особенностях использования продукта без хи описания. В ваших разъяснениях я заметил некоторое высокомерие, это выглядит не очень красиво.
Как видите, не все могут догадаться об особенностях использования продукта без хи описания. <- Почему то огромная проблема с сайтом. Не могу загрузить что хотелось бы. Описание тем более сложно вставить.
В ваших разъяснениях я заметил некоторое высокомерие, это выглядит не очень красиво. <- Спасибо. Не могли бы Вы точней уточнить где Вы видите что я не корректно написал. Подобные посты типа Вашего(Функция разделения недель работает скорее всего не так, как задумывалось.), пока расцениваются мной как написанные человеком, который либо обкурился либо обкололся. Либо пишет телепат, который умеет читать мысли. Но откуда у телепата такой бред? Поэтому изложил подробно ответ для человека первой категории. Хотя по-моему и так понятно зачем так сделано.
Ещё раз спасибо за Ваши замечания. Буду работать над собой. Большое спасибо. Если что заметите пишите. Кстати, лучше было бы Ваше утверждение уточнить вопросом? Например, почему так рисует. Но это Вы уже сами смотрите.
Ещё раз спасибо. :) Если подскажите что Вам не понравилось и в чём Вы увидели высокомерие буду Вам признателен. Спасибо.
Как видите, не все могут догадаться об особенностях использования продукта без хи описания. <- Почему то огромная проблема с сайтом. Не могу загрузить что хотелось бы. Описание тем более сложно вставить.
В ваших разъяснениях я заметил некоторое высокомерие, это выглядит не очень красиво. <- Спасибо. Не могли бы Вы точней уточнить где Вы видите что я не корректно написал. Подобные посты типа Вашего(Функция разделения недель работает скорее всего не так, как задумывалось.), пока расцениваются мной как написанные человеком, который либо обкурился либо обкололся. Либо пишет телепат, который умеет читать мысли. Но откуда у телепата такой бред? Поэтому изложил подробно ответ для человека первой категории. Хотя по-моему и так понятно зачем так сделано.
Ещё раз спасибо за Ваши замечания. Буду работать над собой. Большое спасибо. Если что заметите пишите. Кстати, лучше было бы Ваше утверждение уточнить вопросом? Например, почему так рисует. Но это Вы уже сами смотрите.
Ещё раз спасибо. :) Если подскажите что Вам не понравилось и в чём Вы увидели высокомерие буду Вам признателен. Спасибо.
Вы набросились на человека только потому что не выполнили работу под ключ! Обвинив его в том, что он не понял почему ваш индикатор дорисовывает временные интервалы до предыдущего дня. А можно было проще написать. Вы просто не слишком дотошно отнеслись к своей работе. И оскорблять человека в том, что он о Вас думал лучше это не правильно! Вас псевдо-программистов тут много и каждый специалист.! Каждый учит как надо, а сами работу выполняют на половину и ее выкладывают на обсуждение. Тогда мой Вам совет: Или выполняйте работу полностью, что бы не было вопросов, или готовьтесь к не удобным вопросам.
Переформулирую вопрос Ильм, почему ваш индикатор рисует границы не по нулевому, текущий бар?
Сам ваш индикатор посмотрел, код равносильно строчке "Print" с его возможными сочетаниями. А нарисовать вертикальную радугу, ну это уже больше чем "Print" тут уже вы показали что знаете итерации, большой вам плюс.
Если вы начнете привязываться к текущему бару ваш алгоритм будет подвешивать компьютер трейдера. Что скажется на скорости прорисовки тиков, если вы конечно знаете об этом что-то. Так что ваш индикатор можно было просто выполнить в вертикальных линиях которыми обозначить временные периоды, что уже давно сделано в терминале. Так зачем ваш индикатор трейдеру который будет нагружать терминал, я не знаю.
Если его доводить до ума, то он вырастит в 10 раз наверно и более. Но вам это и не понять. Так как вы делите людей на обкуренных и еще кого. Тем самым пряча свою не опытность за нападением на собеседника.
Если вы заделались автором, то будьте любезны сдерживать себя или вообще нечего не выкладывайте!!! Может так вам в первую очередь станет лучше!