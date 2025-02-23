Индикаторы: Цвета Дней
Так. Нашёл пару нюансов.
1. Если включить функцию разделять недели, то при скролинге графика цвета переворачиваются.
2. Если сделать максимальный масштаб свечей, то сужение/расширения графика происходит с заметным замедлением.
Ну и названия в настройках на русском языке, хотя обычно всё везде EN, но это на вкус и цвет
Так. Нашёл пару нюансов.
Спасибо большое. Очень рад.
1. Если включить функцию разделять недели, то при скролинге графика цвета переворачиваются.
Так и было задумано. Можно сделать привязку к дню года. Нужно использовать функцию TimeDayOfYear или вообще пересчитывать дни с начала исчисления. Вариантов может быть много.
***
2. Если сделать максимальный масштаб свечей, то сужение/расширения графика происходит с заметным замедлением.
Ресурс индикатор кушает хорошо. Такое может быть. У себя такого не замечал.
Ну и названия в настройках на русском языке, хотя обычно всё везде EN, но это на вкус и цвет
Верно, но больше ориентировался на своих. Поэтому на Русском.
Был очень рад услышать Ваше мнение.
На мой взгляд код немного великоват и я бы, нверное, немного по-другому такой индюк написал. Но уже есть твой вариант и я ценю - поставил 5!
Хорошо. А как Вы думаете где лишнее в коде? Что по Вашему мнению можно укоротить или оптимизировать?
Буду рад любым Вашим предложениям. Спасибо.
Во всей этой технологии есть недостаток. Например, невозможно использовать этот индикатор и торговую панель, любые кнопки.
Даже если сначала накинуть индикатор, а потом всё остальное, то при изменении размера окна, картинка пересоздаётся и снова блокирует кнопки.
С картинкой в bmp тоже самое. Сделал для себя отдельно background gradient код. Но вот использовать можно не со всеми графическими индикаторами. Увы(
В любом случае, спасибо автору за прекрасную идею!
На мой взгляд код немного великоват и я бы, нверное, немного по-другому такой индюк написал. Но уже есть твой вариант и я ценю - поставил 5!
Перезалил код. Выкинул строчек 50 с лишним. Осталось 175 против 230. Вполне приемлемо. Если доступ к массивам был бы интересней реализован, можно было бы ещё поджать.
Во всей этой технологии есть недостаток. Например, невозможно использовать этот индикатор и торговую панель, любые кнопки.
Даже если сначала накинуть индикатор, а потом всё остальное, то при изменении размера окна, картинка пересоздаётся и снова блокирует кнопки.
С картинкой в bmp тоже самое. Сделал для себя отдельно background gradient код. Но вот использовать можно не со всеми графическими индикаторами. Увы(
В любом случае, спасибо автору за прекрасную идею!
Странно, но у меня всё работает. Вот скрин с индикаторами и советником. Все элементы видны. Если бы можно было глянуть что за советник, можно подумать что не так. Но сам проверял много раз на предмет совместимости. Пока работало хорошо.
Перезалил код. Выкинул строчек 50 с лишним. Осталось 175 против 230. Вполне приемлемо. Если доступ к массивам был бы интересней реализован, можно было бы ещё поджать.
И так все нормально! Просто я бы сам алгоритм построил скорее всего по-другому, но это нужно с нуля писать - не вижу смысла.
И так все нормально! Просто я бы сам алгоритм построил скорее всего по-другому, но это нужно с нуля писать - не вижу смысла.
Очень Вас понимаю. Честно сказать индикатор писал ради спортивного интереса. Вряд ли буду его применять. Писать заново нет смысла. Но в качестве обмена опытом и совершенствования навыков программирования очень надеюсь что у Вас будет свободное время и Вы поделитесь. :) Как работающему в этом направлении, очень интересно разбирать разные версии алгоритмов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Цвета Дней:
Добавление цветов по дням недели
Автор: ROMAN KIVERIN