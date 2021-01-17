Шо, опять? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
маркет в основном завален откровенным шлаком. рандом по сути означает что топовая выдача показывает откровенный шлак, это продукты всзятые непогятно где или написанные непонятно как и выкинутые в маркет тупо в расчете на халявное бабло.
раз в месяц-два приходят предложения, чтобы я переделал дизайн своих программ и отдал, чтобы их продавали под другим именем.
А таких предложений очень много....
Были затрачены силы на все это! Очень большие силы.
И ? Как заработать покупателю при помощи этих чудесных программ?
маркет в основном завален откровенным шлаком.
Чем не шлак значительно лучше шлака, как он поможет? В чём их отличие, по результату работы? Кто вынесет окончательный вердикт шлаку?
во-первых уже все устаканилось
во-вторых идет AB-тестинг, это значит что ваша выдача в маркете может отличаться от моей.
маркет в основном завален откровенным шлаком. рандом по сути означает что топовая выдача показывает откровенный шлак, это продукты всзятые непогятно где или написанные непонятно как и выкинутые в маркет тупо в расчете на халявное бабло.
любой рейтинг позволяет уменьшить долю откровенного шлака, хотя он всегда будет
Я же не говорю за рандом.
Маркет потому и завален шлаком, люди любыми путями пытаются втиснутся в эту монополию одних и тех же. Со своими чудо продуктами, которые зачастую хуже тех, которые бесплатно.
Они не видят пути "шлифовать" свой продукт, делать лучше, потому что со временем, он просто опустится вниз и его все равно никто не скачает, даже если что-то путевое выйдет.
Есть советники у людей, год и больше на мониторинге, хороший результат, ноль подписок, ноль продаж.
Я не знаю точного ответа, как лучше. Ну я рад изменениям, то что сейчас в макете мне не нравится.
Чем не шлак значительно лучше шлака, как он поможет?
как нибудь? наторгует в плюс, сделает торговлю удобнее, сделает анализ удобнее, предоставит дополнительные данные ...
В чём их отличие, по результату работы? Кто вынесет окончательный вердикт шлаку?
в результате работы. пользователь. что сказать-то хотите?
И ? Как заработать покупателю при помощи этих чудесных программ?
Как минимум платный переводчик помог индивидуальному пользователю и его языку речи понять значения параметров и правильно понять логику программы, которую он покупает. Хотя там тоже есть свои нюансы перевода.
Еще раз - в маркете много видов программ. И процент пользователей, которые "верят в баблокосы" ничтожно мал.
Основная масса - это думающие люди, которые разумно тратят свои деньги.
Но это уже совершенно другая история....
что сказать-то хотите?
Ну..., форекс почти случайный рынок, мы все приходим с надеждами, но со временем понимаем, что здесь заработать крайне сложно. После осознания этого, кто-то уходит, кто-то продолжает искать, другой становится финансовым консультантом или программистом. Все кто остались работать на обслуге направляют свой взор на вновь приходящих, в надежде помочь им чем? Заработать? Так они сами в своих силах не уверены. Красота программы, высокий рейтинг, рющечки, телеграмм-канал, суперТоп программы, ничего не спасает новичка от провала. Это же очевидно.
Ну..., форекс почти случайный рынок, мы все приходим с надеждами, но со временем понимаем, что здесь заработать крайне сложно. После осознания этого, кто-то уходит, кто-то продолжает искать, другой становится финансовым консультантом или программистом. Все кто остались работать на обслуге направляют свой взор на вновь приходящих, в надежде помочь им чем? Заработать? Так они сами в своих силах не уверены. Красота программы, высокий рейтинг, рющечки, телеграмм-канал, ничего не спасает новичка от провала. Это же очевидно.
Если новичок кидается на рюшечки, не понимая как открывается БАЙ и СЕЛЛ (частые вопросы, чтобы понять, что перед тобой новичок: "ПОЧЕМУ СОВЕТНИК ОТКРЫЛ ПО ЦЕНЕ, которой нет на графике???")
то это его проблемы после того, как он купил. - и автору приходится еще раз цитировать описание своего же продукта, что он делает, давать ссылки на демо - которые есть в описании и повторять ся.
Если человек в сознании - он сначала прочтет, что это за программа. Как минимум скачает тестер.
Как максимум скачает демо версию (если автор не боится и дает демки)
Ну и еще много способов "попробовать на вкус" перед тем как купить.
и автору приходится еще раз цитировать описание своего же продукта, что он делает, давать ссылки на демо - которые есть в описании и повторяться.
Да, Владислав, я не против. То, что Вы с любовью относитесь к своим программам и клиентам, должно увеличивать Ваши шансы на продажи. Но если говорить о рейтинге, то это не выбор лучших из всей массы, а выбор приспособившихся к работе рейтинга. Потому, что нет лучших программ для Форекса, ну нету их, нетути :)
Да, Владислав, я не против. То что Вы с любовью относитесь к своим программам и клиентам, должно увеличивать Ваши шансы на продажи. Но если говорить о рейтинге, то это не выбор лучших из всей массы, а выбор приспособившихся к работе рейтинга. Потому, что нет лучших программ для Форекса, ну нету их, нетути :)
.