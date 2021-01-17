Шо, опять? - страница 8

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TheXpert:

маркет в основном завален откровенным шлаком. рандом по сути означает что топовая выдача показывает откровенный шлак, это продукты всзятые непогятно где или написанные непонятно как и выкинутые в маркет тупо в расчете на халявное бабло.

раз в месяц-два приходят предложения, чтобы я переделал дизайн своих программ и отдал, чтобы их продавали под другим именем. 

А таких предложений очень много....

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Vladislav Andruschenko:

Были затрачены силы на все это! Очень большие силы.

И ? Как заработать покупателю при помощи этих чудесных программ?


TheXpert:
   

маркет в основном завален откровенным шлаком.

Чем не шлак значительно лучше шлака, как он поможет? В чём их отличие, по результату работы? Кто вынесет окончательный вердикт шлаку?

 
TheXpert:

во-первых уже все устаканилось

во-вторых идет AB-тестинг, это значит что ваша выдача в маркете может отличаться от моей.

маркет в основном завален откровенным шлаком. рандом по сути означает что топовая выдача показывает откровенный шлак, это продукты всзятые непогятно где или написанные непонятно как и выкинутые в маркет тупо в расчете на халявное бабло.

любой рейтинг позволяет уменьшить долю откровенного шлака, хотя он всегда будет

Я же не говорю за рандом.

Маркет потому и завален шлаком, люди любыми путями пытаются втиснутся в эту монополию одних и тех же. Со своими чудо продуктами, которые зачастую хуже тех, которые бесплатно. 

Они не видят пути "шлифовать" свой продукт, делать лучше, потому что со временем, он просто опустится вниз и его все равно никто не скачает, даже если что-то путевое выйдет. 

Есть советники у людей, год и больше на мониторинге, хороший результат, ноль подписок, ноль продаж.

Я не знаю точного ответа, как лучше. Ну я рад изменениям, то что сейчас в макете мне не нравится.

 
Aleksei Stepanenko:

Чем не шлак значительно лучше шлака, как он поможет?

как нибудь? наторгует в плюс, сделает торговлю удобнее, сделает анализ удобнее, предоставит дополнительные данные ...

В чём их отличие, по результату работы? Кто вынесет окончательный вердикт шлаку?

в результате работы. пользователь. что сказать-то хотите?

 
Aleksei Stepanenko:

И ? Как заработать покупателю при помощи этих чудесных программ?




Как минимум платный переводчик помог индивидуальному пользователю и его языку речи понять значения параметров и правильно понять логику программы, которую он покупает. Хотя там тоже есть свои нюансы перевода. 

Еще раз - в маркете много видов программ. И процент пользователей, которые "верят в баблокосы" ничтожно мал. 

Основная масса - это думающие люди, которые разумно тратят свои деньги. 

Но это уже совершенно другая история.... 

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TheXpert:
что сказать-то хотите?

Ну..., форекс почти случайный рынок, мы все приходим с надеждами, но со временем понимаем, что здесь заработать крайне сложно. После осознания этого, кто-то уходит, кто-то продолжает искать, другой становится финансовым консультантом или программистом. Все кто остались работать на обслуге направляют свой взор на вновь приходящих, в надежде помочь им чем? Заработать? Так они сами в своих силах не уверены. Красота программы, высокий рейтинг, рющечки, телеграмм-канал, суперТоп программы, ничего не спасает новичка от провала. Это же очевидно.

 
Aleksei Stepanenko:

Ну..., форекс почти случайный рынок, мы все приходим с надеждами, но со временем понимаем, что здесь заработать крайне сложно. После осознания этого, кто-то уходит, кто-то продолжает искать, другой становится финансовым консультантом или программистом. Все кто остались работать на обслуге направляют свой взор на вновь приходящих, в надежде помочь им чем? Заработать? Так они сами в своих силах не уверены. Красота программы, высокий рейтинг, рющечки, телеграмм-канал, ничего не спасает новичка от провала. Это же очевидно.


Если новичок кидается на рюшечки, не понимая как открывается БАЙ и СЕЛЛ (частые вопросы, чтобы понять, что перед тобой новичок: "ПОЧЕМУ СОВЕТНИК ОТКРЫЛ ПО ЦЕНЕ, которой нет на графике???")

то это его проблемы после того, как он купил. - и автору приходится еще раз цитировать описание своего же продукта, что он делает, давать ссылки на демо - которые есть в описании и повторять ся. 

Если человек в сознании - он сначала прочтет, что это за программа. Как минимум скачает тестер. 

Как максимум скачает демо версию (если автор не боится и дает демки)

Ну и еще много способов "попробовать на вкус" перед тем как купить. 


Есть свои нюансы. Конечно надо работать с каждым пользователем индивидуально. 
Сейчас поменялся дизайн маркета. И я уверен что пару новичков , просто старые инструкции по маркету будут спрашивать, что они не нашли нужной кнопки. А это опять переделывать все инструкции и видео. 
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Vladislav Andruschenko:
   

и автору приходится еще раз цитировать описание своего же продукта, что он делает, давать ссылки на демо - которые есть в описании и повторяться.

Да, Владислав, я не против. То, что Вы с любовью относитесь к своим программам и клиентам, должно увеличивать Ваши шансы на продажи. Но если говорить о рейтинге, то это не выбор лучших из всей массы, а выбор приспособившихся к работе рейтинга. Потому, что нет лучших программ для Форекса, ну нету их, нетути :)

 
Aleksei Stepanenko:

Да, Владислав, я не против. То что Вы с любовью относитесь к своим программам и клиентам, должно увеличивать Ваши шансы на продажи.  Но если говорить о рейтинге, то это не выбор лучших из всей массы, а выбор приспособившихся к работе рейтинга. Потому, что нет лучших программ для Форекса, ну нету их, нетути :)

))
Согласен, каждая программа по своему хороша. 
И у каждого продавца свои клиенты.... 
Это как тойота и бумер , мерин , ауди. А кому то не ниже бугатти 

Кто то мечется туда сюда, кто-то покупает по стадному инстинкту . А кто-то любит определённую марку и всегда выбирает её......
А лучшей то нет. ....
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Vladislav Andruschenko:

А лучшей то нет. ....

.

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