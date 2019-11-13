Клиенты не знают как производить покупки в Маркете.
Alexey Viktorov:Как оказалось этого мало. Если бы не сталкивались постоянно с этой проблемой, не начинал бы эту тему...
Просто слов приличных нет...
Кстати это видео есть на странице продукта если покупать через ПК. Но некоторые пользователи смотрят и оплачивают продукт через телефон.
Такое регулярно!
Проще подключиться к монитору покупателя и самому все сделать.
Добрый вечер! Это обращение к админам сайта mql5.com. Надеюсь Вы увидите его. У меня вопрос предложение: можно ли на странице оплаты продукта поставить ссылку на инструкцию по активации продукта которая по адресу https://www.mql5.com/ru/articles/498 ?
Объяснение: систематически сталкиваемся с проблемой, особенно от новых пользователей сайта, что после оплаты продукта они не знают как его получить. 90% не знают, что есть инструкция по активации. Перед покупкой они ее не читают. Потом, после оплаты, они пишут на email и прочие средства связи грозные сообщения, что мы их кинули на деньги. Вроде как деньги списали, а продукта нет. Им приходится давать ссылку на инструкцию по активации. Дальше приходится долго объяснять как это делается. А если человек не знает английского языка, то сделать это крайне сложно. Для того, чтобы упростить процесс покупки, было бы логично разместить эту ссылку прямо на странице оплаты, чтобы каждый кто хочет купить продукт с ней ознакомился и возможно даже попросить от клиента подтверждение, что он ознакомился с процессом покупки и активации. Многих потенциальных клиентов пугает сам процесс покупки из за незнания как он проходит. Они обращаются к нам с просьбой объяснить им как они получат продукт после оплаты. Очевидно, что это влияет на количество продаж в Маркете.
Спасибо!