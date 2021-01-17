Шо, опять? - страница 10
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Валерий, мне кажется рейтинг здесь лишний. Отзывы да нужны, много людей смотрят отзывы перед покупкой. Но, тоже можно подумать как их делать. Как пример, возможность поставить отзыв не ранее чем через неделю, и приходит оповещение от маркета с просьбой оставить отзыв. Причём в виде ответов на вопросы маркета: что понравилось, что не понравилось, какие недочёты, что хотели бы изменить. Тогда отзыв будет более информативен.
А по фильтрам, только технические параметры, без рейтинга и эмоций. Например несколько вариантов для советников:
Тип сигнала для открытия сделок:
-зигзаго-подобные индикаторы,
-использование экстремумов,
-использование уровней,
-Фибоначчи,
-усреднение цен,
-..........
Использование стопа:
-ползунок устанавливающий предел от и до.
Использование тейка
-тоже ползунок
Использование усреднения:
-сколько усредняющих сделок,
- направление,
-...
Безубыток, трейлингстоп, и многое, многое....
Повторюсь про кассу эвотор. Триггеров входа в гребанную кассу где триггеров сломалась, обновление день рождение 2000 триггеров. И выбрать 12 кульных фильтров рейтинга это решаемая задача. а результат покажет себя лучше одного варианта рейтинга априори.
А что за тема с кассой Эвотор? Посмотрел сайт, но не въехал в тему... Можно подробнее, что там?
А что за тема с кассой Эвотор? Посмотрел сайт, но не въехал в тему... Можно подробнее, что там?
Однажды) рекламнаа компания в инете эвотора была признана лучшей. эвотор это касса. сколько триггеров на показ рекламы можно придумать. смена кассы. поломка. обновление ПО ну из пальца в лоб десять двадцать. их было сгенерировано 2000. Заявление владельца на одном из собраний сейшенов. и я склонен этому верить. Вариантов поведения цены нужно рассматривать от 1000. тогда возможно эффект будет не то что виден, но хотя бы заметен.
Однажды) рекламнаа компания в инете эвотора была признана лучшей. эвотор это касса. сколько триггеров на показ рекламы можно придумать. смена кассы. поломка. обновление ПО ну из пальца в лоб десять двадцать. их было сгенерировано 2000. Заявление владельца на одном из собраний сейшенов. и я склонен этому верить. Вариантов поведения цены нужно рассматривать от 1000. тогда возможно эффект будет не то что виден, но хотя бы заметен.
Но это не в тему топика извиняюсь. Считаю нужны разные рейтинги. это по сути тот же рандом с большим количеством призеров. И это хотя бы как то решит проблему не сменяемости лидеров.
Отображение статистики и отзывов восстановлено.
Приносим извинения за неудобства.
У меня количество отзывов в минус уходит :)
У меня количество отзывов в минус уходит :)
так много отзывов что переполнил тип что ли? :)хотя не, тогда было бы намного меньше
Доброго времени суток, коллеги и поддержка. Позвольте свои 5 копеек...
По отзывам:
Многие отзывы последнее время встречаются заказные, оставленные явно аккаунтом однодневкой
Лично мне приходило только за последнее время несколько предложений "помогать" в борьбе с конкурентами. В одном из них подробно рассказывалось о том, как некоторые топы платят за покупку одним-двумя фэковыми аккаунтами программ конкурентов с тем, чтобы дать максимально негативный отзыв. Тем более, если эти голоса могут значительно испортить рейтинг.
Другая ситуация, когда отзыв оставляют негатив на следующий день после покупки советника с претензией, " а где мой миллион баксов". Такое часть встречается именно от новых аккаунтов.
Мое предложение, в связи с этим, ограничить новые аккаунты правом оставлять любые отзывы минимум 1-3 месяца после регистрации, тк нет уверенности что это не фейковый аккаунт и что человек вообще в теме, чем он занимается.
А второй момент, как было предложено ранее, разрешить оставлять отзыв через определенное время, например через неделю или месяц после покупки.
Ну а про рейтинг на маркете, вообще нет слов.
Это давно устарело. Эти 5 звездочек давно надо отменить и сделать прогрессивную шкалу полезности продукта. А пользователь при выставлении рейтинга должен определить приоритет базовых качеств продукта, например:
- Профитность (для программ имеющих отношение непосредственно к торговле: эксперты, индикаторы, некоторые утилиты)
- Стабильность работы софта (безотказность)
- Оформление и удобство использования
- Наличие реального сигнала (опционально для советников)
В конце, общий итог: стоит своих денег или нет (или рекомендуете или нет)
И по мере знакомства с программой покупатель будет дополнять или изменять свое мнение о продукте
Доброго времени суток, коллеги и поддержка. Позвольте свои 5 копеек...
По отзывам:
Многие отзывы последнее время встречаются заказные, оставленные явно аккаунтом однодневкой
Лично мне приходило только за последнее время несколько предложений "помогать" в борьбе с конкурентами. В одном из них подробно рассказывалось о том, как некоторые топы платят за покупку одним-двумя фэковыми аккаунтами программ конкурентов с тем, чтобы дать максимально негативный отзыв. Тем более, если эти голоса могут значительно испортить рейтинг.
Другая ситуация, когда отзыв оставляют негатив на следующий день после покупки советника с претензией, " а где мой миллион баксов". Такое часть встречается именно от новых аккаунтов.
Мое предложение, в связи с этим, ограничить новые аккаунты правом оставлять любые отзывы минимум 1-3 месяца после регистрации, тк нет уверенности что это не фейковый аккаунт и что человек вообще в теме, чем он занимается.
А второй момент, как было предложено ранее, разрешить оставлять отзыв через определенное время, например через неделю или месяц после покупки.
Ну а про рейтинг на маркете, вообще нет слов.
Это давно устарело. Эти 5 звездочек давно надо отменить и сделать прогрессивную шкалу полезности продукта. А пользователь при выставлении рейтинга должен определить приоритет базовых качеств продукта, например:
- Профитность (для программ имеющих отношение непосредственно к торговле: эксперты, индикаторы, некоторые утилиты)
- Стабильность работы софта (безотказность)
- Оформление и удобство использования
- Наличие реального сигнала (опционально для советников)
В конце, общий итог: стоит своих денег или нет (или рекомендуете или нет)
И по мере знакомства с программой покупатель будет дополнять или изменять свое мнение о продукте