Шо, опять? - страница 5
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если создавать рандом, то необходимо добавить еще один раздел, лидо переименовать раздел "Популярные". Ибо в популярных должны быть популярные продукты. И не соглашусь, что теперь в топе закрепятся другие продукты. Они тут возможно побудут, но недолго. Большинство топовых продуктов вернутся на свои места, надо лишь время. Если продукт не в топе, значит он не привлекает пользователей, а если он не привлекает пользователей то он никому и не нужен, а, следовательно, быстро опустится на свое место.
Ещё раз о "популярности"
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Шо, опять?
Vitaly Muzichenko, 2020.10.21 19:24
Да ничего там не было лучше.
Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.
Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.
Вот и вся "популярность"
Нужно два топа. Один, который с продуктами имеющими большую базу отзывов.
И второй топ "Набирающие популярность". Это продукты, которые часто скачивают и часто оценивают, но они не старше 3-х месяцев.
Вот бы знать, как всё это ещё ранжировать правильно.
Но смысл такой. Отделить топ старичков и топ новичков. Или дать им по две строки и добавить переход.
И чем интереснее сборки и разнообразнее направления сборок, тем больше будет продаж
Нужно два топа. Один, который с продуктами имеющими большую базу отзывов.
И второй топ "Набирающие популярность". Это продукты, которые часто скачивают и часто оценивают, но они не старше 3-х месяцев.
Вот бы знать, как всё это ещё ранжировать правильно.
Но смысл такой. Отделить топ старичков и топ новичков. Или дать им по две строки и добавить переход.
И чем интереснее сборки и разнообразнее направления сборок, тем больше будет продаж
Невозможно оценить не купив продукт.
Скачивание никаким боком не подходит: Скачали 50 раз за день фуфел и сразу-же удалили - это не есть "популярность", даже мнимая.
Срок в 3 месяца? Ну так начнут все постоянно обновлять свои тестерные граали, а смысл от этого не меняется. Как была для тестера, такой и останется. У продавана даже нет демо-сигнала, потому что показать нечего. Зато вроде как мнимо "популярен".
Отзывы так-же не сильно корректно применять, у меня поставили 3 звезды от того, что чел не понял зачем купил программу и что с ней дальше делать, хотя описание куда более. Так и осталось 3 звезды с одним отзывом, а отзыв примерно такой: "Купил офигенно клёвую программу, а что с ней делать - не знаю, ставлю 3 звезды" :)
Мы активно меняем выдачу маркета и тестируем разные варианты.Одна из решаемых задач - это подмешивание в топ новых продуктов, чтобы его не монополизировали.
Еще в течение пары недель будем проводить A/B тесты и проверять результаты.
Мы активно меняем выдачу маркета и тестируем разные варианты.Одна из решаемых задач - это подмешивание в топ новых продуктов, чтобы его не монополизировали.
Еще в течение пары недель будем проводить A/B тесты и проверять результаты.
А как на счет тактики "поставьте мне 5 звезд и я вам подарю другой свой продукт"? Будете как-то бороться?
Еще недавно топ был забит именно такими продуктами.
Мы активно меняем выдачу маркета
Чистый рандом вне зависимости от скачиваний и отзывов - лучший вариант. Ведь что такое учёт оценки в рейтинге на этом сайте:
- оценка продукта для работы с финансовыми рынками - это полностью эмоциональный отзыв человека, потому, что придёт время, и этот продукт перестанет работать, практически гарантировано,
- оценка - это повод к манипуляциям, просьбам к покупателям сделать отзыв за печеньки,
- иногда это даже откровенный подлог, когда группа единомышленников фиктивно покупает продукт, или покупает и отменяет, или покупает дешевле под покровом ночи:) и создаёт при этом массу восторженных отзывов,
- и это потворство стадному инстинкту масс (опять же на финансовых рынках!)
А так, рандом - одинаковый шанс у каждого. И поводов для обмана не возникает.
Если вообще говорить "по-чесноку", то реальная польза для покупателя любого здесь продукта, не сильно лучше или хуже других, и она.... минимальна.
Чистый рандом вне зависимости от скачиваний и отзывов - лучший вариант. Ведь что такое учёт оценки в рейтинге на этом сайте:
- оценка продукта для работы с финансовыми рынками - это полностью эмоциональный отзыв человека, потому, что придёт время, и этот продукт перестанет работать, практически гарантировано,
- оценка - это повод к манипуляциям, просьбам к покупателям сделать отзыв за печеньки,
- иногда это даже откровенный подлог, когда группа единомышленников фиктивно покупает продукт, или покупает и отменяет, или покупает дешевле под покровом ночи:) и создаёт при этом массу восторженных отзывов,
- и это потворство стадному инстинкту масс (опять же на финансовых рынках!)
А так, рандом - одинаковый шанс у каждого. И поводов для обмана не возникает.
Классика выдачи Топ, Новинки, Рандом из середины и в первых 2-х дюжина фильтров. А вот фильтры в первой выдаче могут применяться рандомно. И тогда не меняя основу можно тестить фильтры выдачи.
Слетела вся статистика - оценки, отзывы, скачки, покупки
Какая мелочь, захожу я как то в свой личный кабинет ФНС , после камеральной проверки, а мне налоговая сообщает что я недоплатил в Бюджет и стоит 6 значная сумма , а главное срок уплаты стоит с просрочкой. Через сутки захожу и уже вижу вменяемую картину милую для сердца и души , оказывается не я в должен в бюджет, а бюджет должен мне.