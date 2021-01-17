Шо, опять? - страница 5

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Volha Loyeva:

если создавать рандом, то необходимо добавить еще один раздел, лидо переименовать раздел "Популярные". Ибо в популярных должны быть популярные продукты. И не соглашусь, что теперь в топе закрепятся другие продукты. Они тут возможно побудут, но недолго. Большинство топовых продуктов вернутся на свои места, надо лишь время. Если продукт не в топе, значит он не привлекает пользователей, а если он не привлекает пользователей то он никому и не нужен, а, следовательно, быстро опустится на свое место.

Ещё раз о "популярности"

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Шо, опять?

Vitaly Muzichenko, 2020.10.21 19:24

Да ничего там не было лучше.

Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.

Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.


Вот и вся "популярность"

 

Нужно два топа. Один, который с продуктами имеющими большую базу отзывов.

И второй топ "Набирающие популярность". Это продукты, которые часто скачивают и часто оценивают, но они не старше 3-х месяцев.

Вот бы знать, как всё это ещё ранжировать правильно.

Но смысл такой. Отделить топ старичков и топ новичков. Или дать им по две строки и добавить переход.

И чем интереснее  сборки и разнообразнее направления сборок, тем больше будет продаж

 
Vitaliy Kuznetsov:

Нужно два топа. Один, который с продуктами имеющими большую базу отзывов.

И второй топ "Набирающие популярность". Это продукты, которые часто скачивают и часто оценивают, но они не старше 3-х месяцев.

Вот бы знать, как всё это ещё ранжировать правильно.

Но смысл такой. Отделить топ старичков и топ новичков. Или дать им по две строки и добавить переход.

И чем интереснее  сборки и разнообразнее направления сборок, тем больше будет продаж

Невозможно оценить не купив продукт.

Скачивание никаким боком не подходит: Скачали 50 раз за день фуфел и сразу-же удалили - это не есть "популярность", даже мнимая. 

Срок в 3 месяца? Ну так начнут все постоянно обновлять свои тестерные граали, а смысл от этого не меняется. Как была для тестера, такой и останется. У продавана даже нет демо-сигнала, потому что показать нечего. Зато вроде как мнимо "популярен".

Отзывы так-же не сильно корректно применять, у меня поставили 3 звезды от того, что чел не понял зачем купил программу и что с ней дальше делать, хотя описание куда более. Так и осталось 3 звезды с одним отзывом, а отзыв примерно такой: "Купил офигенно клёвую программу, а что с ней делать - не знаю, ставлю 3 звезды" :)

 

Мы активно меняем выдачу маркета и тестируем разные варианты.Одна из решаемых задач - это подмешивание в топ новых продуктов, чтобы его не монополизировали.

Еще в течение пары недель будем проводить A/B тесты и проверять результаты.

 
Renat Fatkhullin:

Мы активно меняем выдачу маркета и тестируем разные варианты.Одна из решаемых задач - это подмешивание в топ новых продуктов, чтобы его не монополизировали.

Еще в течение пары недель будем проводить A/B тесты и проверять результаты.

А как на счет тактики "поставьте мне 5 звезд и я вам подарю другой свой продукт"? Будете как-то бороться?

Еще недавно топ был забит именно такими продуктами.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Мы активно меняем выдачу маркета

Чистый рандом вне зависимости от скачиваний и отзывов - лучший вариант. Ведь что такое учёт оценки в рейтинге на этом сайте:

- оценка продукта для работы с финансовыми рынками - это полностью эмоциональный отзыв человека, потому, что придёт время, и этот продукт перестанет работать, практически гарантировано,

- оценка - это повод к манипуляциям, просьбам к покупателям сделать отзыв за печеньки,

- иногда это даже откровенный подлог, когда группа единомышленников фиктивно покупает продукт, или покупает и отменяет, или покупает дешевле под покровом ночи:) и создаёт при этом массу восторженных отзывов,

- и это потворство стадному инстинкту масс (опять же на финансовых рынках!)


А так, рандом - одинаковый шанс у каждого. И поводов для обмана не возникает.


Если вообще говорить "по-чесноку", то реальная польза для покупателя любого здесь продукта, не сильно лучше или хуже других, и она.... минимальна.

 
Aleksei Stepanenko:

Чистый рандом вне зависимости от скачиваний и отзывов - лучший вариант. Ведь что такое учёт оценки в рейтинге на этом сайте:

- оценка продукта для работы с финансовыми рынками - это полностью эмоциональный отзыв человека, потому, что придёт время, и этот продукт перестанет работать, практически гарантировано,

- оценка - это повод к манипуляциям, просьбам к покупателям сделать отзыв за печеньки,

- иногда это даже откровенный подлог, когда группа единомышленников фиктивно покупает продукт, или покупает и отменяет, или покупает дешевле под покровом ночи:) и создаёт при этом массу восторженных отзывов,

- и это потворство стадному инстинкту масс (опять же на финансовых рынках!)


А так, рандом - одинаковый шанс у каждого. И поводов для обмана не возникает.

Классика выдачи Топ, Новинки, Рандом из середины и в первых 2-х дюжина фильтров. А вот фильтры в первой выдаче могут применяться рандомно. И тогда не меняя основу можно тестить фильтры выдачи.

[Удален]  
Да Валерий, лучше создать хорошие фильтры по техническим особенностям продуктов: по каким принципам построены, какие действия выполняют, какие вопросы клиентов решают.
 
TheXpert:

Слетела вся статистика - оценки, отзывы, скачки, покупки


Какая мелочь,  захожу я как то в свой личный кабинет ФНС , после камеральной проверки, а мне налоговая сообщает что я недоплатил в Бюджет и стоит 6 значная сумма , а главное срок уплаты стоит с просрочкой. Через сутки захожу и уже вижу вменяемую картину милую для сердца и души ,  оказывается не я в должен в бюджет, а бюджет должен мне.

[Удален]  
Если не будет учитываться рейтинг, то маркет превратится в свалку барахла. Те, кто были в топе, не просто создали продукт и забыли про него, они работали над ним постоянно, работали над всякими группами телеграмм и т. д. Да, пользователи не особо горят желанием оставлять хорошие отзывы. Приходится просить, предлагать бесплатно продукты  и т. д., что многие делали из топа. Но если продукт "дно", то и предлагая "дно" взамен, хороший отзыв не получишь. Продавцы работали над своими продуктами.
Если убрать рейтинг, то начнут просто работать не над качеством, а над количеством. Ведь шанс, что твой 1 продукт  "вылезет" среди такого количечтва очень мал, а что на него обратят внимание шанс и того меньше. Проще будет сделать 100 продуктов и увеличить эти шансы (свалка) 
Грамотно построенный рейтинг нужен, без него никуда. Фильтры есть и сейчас - пользуйтесь. 
Поставьте себя на место покупателя. Будет ли у вас желание "рыться" в 100 продуктах, чтобы найти хоть что- то? 
От этого проиграют все. Цифра слева (11 000 продаж) явно снизится в разы. 

Лучший вариант - это вернуть как было (можно с НЕБОЛЬШИМИ изменениями). Работая над своим продуктом попасть в топ было возможно. А если просто создать его и разместить в маркете и ожидать горы продаж - то нет, так это не работает. 
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