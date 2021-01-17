Шо, опять? - страница 4

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Авторы стали сильно зависимы от попадания в топ. А ведь каждый день публикуются по несколько десятков новых продуктов. Каждый день! // хотя там 90% код базы под другим названием за деньги.

Пришло время создавать сайты, делать каналы, генерировать трафик вне маркета. А маркет использовать лишь способ удобной привязки и автоматической оплаты/раздачи.

Иначе можно выпустить 100 крутых продуктов, 100 крутых мониторингов и никогда не попасть в топ.

[Удален]  
До недавнего времени в разделе "популярные" были хотя бы действительно популярные продукты, которые скачивали, покупали и пользовались спросом у пользователей. Сейчас же в разделе "популярные" популярных практически и нету. Много давно забытых продуктов. Попасть в топ было не просто, но возможно, а сейчас топ и топом назвать не получается.
 
Vladimir Karputov:

На рейтинг повлияло? 

Здравствуйте. Еще как повлияло. Все мои программы которые не один месяц шли в топе или по крайней мере на первой странице маркета, теперь куда-то делись.

Можно все вернуть как это было раньше?

 
Vitaliy Kuznetsov:

Авторы стали сильно зависимы от попадания в топ. А ведь каждый день публикуются по несколько десятков новых продуктов. Каждый день! // хотя там 90% код базы под другим названием за деньги.

Пришло время создавать сайты, делать каналы, генерировать трафик вне маркета. А маркет использовать лишь способ удобной привязки и автоматической оплаты/раздачи.

Иначе можно выпустить 100 крутых продуктов, 100 крутых мониторингов и никогда не попасть в топ.

Volha Loyeva:
До недавнего времени в разделе "популярные" были хотя бы действительно популярные продукты, которые скачивали, покупали и пользовались спросом у пользователей. Сейчас же в разделе "популярные" популярных практически и нету. Много давно забытых продуктов. Попасть в топ было не просто, но возможно, а сейчас топ и топом назвать не получается.

В маркете не будет никакого толку ни для продавцов, ни тем более для покупателей, потому что они будут очень разочарованы тем списком что сейчас твориться. "Голосование рублем" и количеством продаж за месяц хоть как-то организовывало покупателей в каком направлении двигаться.

А для продавцов был четкий ориентир к чему стремиться.

Сейчас,я понимаю, совсем все без рейтинга стало? Тогда по какому принципу прогри попадают в том сейчас?

Не лучше ли удалять программы, которые засоряют маркет и не пользуются спросом через определенный срок и продвигать по отзывам и по прибыли для маркета (вроде как-то так и было раньше). А так ни маркет ни авторы не заработают и народ действительно разойдется кто-куда

 
Похоже всё вернулось на свои круги
[Удален]  
Evgenii Aksenov:

Здравствуйте. Еще как повлияло. Все мои программы которые не один месяц шли в топе или по крайней мере на первой странице маркета, теперь куда-то делись.

Можно все вернуть как это было раньше?

да, еще даже пару дней назад действительно было гораздо лучше. Все на своем месте

 
Volha Loyeva:

да, еще даже пару дней назад действительно было гораздо лучше. Все на своем месте

Да ничего там не было лучше.

Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.

Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.

 
Vitaly Muzichenko:

Да ничего там не было лучше.

Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.

Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.

Но тогда вкладка Популярные потеряет свой смысл. И предложите другой способ ориентироваться новичкам для покупки начального ПО для работы в МетаТрейдере

P.S. Сегодня популярные все которые начинаются на Z и так по всем вкладкам ))


 
Pavel Kozlov:
Завтра все придёт в норму. 
Если нет, обратитесь в сервисдеск, будем решать вопрос в индивидуальном порядке.

Обратился. Жду помощи ;)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Да ничего там не было лучше.

Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.

Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.

если создавать рандом, то необходимо добавить еще один раздел, лидо переименовать раздел "Популярные". Ибо в популярных должны быть популярные продукты. И не соглашусь, что теперь в топе закрепятся другие продукты. Они тут возможно побудут, но недолго. Большинство топовых продуктов вернутся на свои места, надо лишь время. Если продукт не в топе, значит он не привлекает пользователей, а если он не привлекает пользователей то он никому и не нужен, а, следовательно, быстро опустится на свое место.

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