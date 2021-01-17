Шо, опять? - страница 4
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Авторы стали сильно зависимы от попадания в топ. А ведь каждый день публикуются по несколько десятков новых продуктов. Каждый день! // хотя там 90% код базы под другим названием за деньги.
Пришло время создавать сайты, делать каналы, генерировать трафик вне маркета. А маркет использовать лишь способ удобной привязки и автоматической оплаты/раздачи.
Иначе можно выпустить 100 крутых продуктов, 100 крутых мониторингов и никогда не попасть в топ.
На рейтинг повлияло?
Здравствуйте. Еще как повлияло. Все мои программы которые не один месяц шли в топе или по крайней мере на первой странице маркета, теперь куда-то делись.
Можно все вернуть как это было раньше?
Авторы стали сильно зависимы от попадания в топ. А ведь каждый день публикуются по несколько десятков новых продуктов. Каждый день! // хотя там 90% код базы под другим названием за деньги.
Пришло время создавать сайты, делать каналы, генерировать трафик вне маркета. А маркет использовать лишь способ удобной привязки и автоматической оплаты/раздачи.
Иначе можно выпустить 100 крутых продуктов, 100 крутых мониторингов и никогда не попасть в топ.
До недавнего времени в разделе "популярные" были хотя бы действительно популярные продукты, которые скачивали, покупали и пользовались спросом у пользователей. Сейчас же в разделе "популярные" популярных практически и нету. Много давно забытых продуктов. Попасть в топ было не просто, но возможно, а сейчас топ и топом назвать не получается.
В маркете не будет никакого толку ни для продавцов, ни тем более для покупателей, потому что они будут очень разочарованы тем списком что сейчас твориться. "Голосование рублем" и количеством продаж за месяц хоть как-то организовывало покупателей в каком направлении двигаться.
А для продавцов был четкий ориентир к чему стремиться.
Сейчас,я понимаю, совсем все без рейтинга стало? Тогда по какому принципу прогри попадают в том сейчас?
Не лучше ли удалять программы, которые засоряют маркет и не пользуются спросом через определенный срок и продвигать по отзывам и по прибыли для маркета (вроде как-то так и было раньше). А так ни маркет ни авторы не заработают и народ действительно разойдется кто-куда
Здравствуйте. Еще как повлияло. Все мои программы которые не один месяц шли в топе или по крайней мере на первой странице маркета, теперь куда-то делись.
Можно все вернуть как это было раньше?
да, еще даже пару дней назад действительно было гораздо лучше. Все на своем месте
да, еще даже пару дней назад действительно было гораздо лучше. Все на своем месте
Да ничего там не было лучше.
Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.
Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.
Да ничего там не было лучше.
Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.
Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.
Но тогда вкладка Популярные потеряет свой смысл. И предложите другой способ ориентироваться новичкам для покупки начального ПО для работы в МетаТрейдере
P.S. Сегодня популярные все которые начинаются на Z и так по всем вкладкам ))
Завтра все придёт в норму.
Обратился. Жду помощи ;)
Да ничего там не было лучше.
Теперь будет так-же как и было, только другие программы в рейтинге. Обычный стадный инстинкт: "покупают все - куплю и я". По такому принципу и строиться топ. Так можно любой продукт вывести в топ.
Нужен вообще чистый рандом, 100 раз обновил страницу - 100 раз увидел разные продукты.
если создавать рандом, то необходимо добавить еще один раздел, лидо переименовать раздел "Популярные". Ибо в популярных должны быть популярные продукты. И не соглашусь, что теперь в топе закрепятся другие продукты. Они тут возможно побудут, но недолго. Большинство топовых продуктов вернутся на свои места, надо лишь время. Если продукт не в топе, значит он не привлекает пользователей, а если он не привлекает пользователей то он никому и не нужен, а, следовательно, быстро опустится на свое место.