Шо, опять?

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Слетела вся статистика - оценки, отзывы, скачки, покупки


 
Единственно что осталось - обсуждения продуктов. Все остальное - как корова языком
 

Да, есть такое.


 

Как же наверное обидно топовым авторам потерять пару тысяч отзывов


 
TheXpert:
Единственно что осталось - обсуждения продуктов. Все остальное - как корова языком

На рейтинг повлияло? 

 
Vladimir Karputov:

На рейтинг повлияло? 

Вроде нет пока

 
Vladimir Karputov:

На рейтинг повлияло? 

вроде нет, но рейтинг обновляется не сразу, так что будем посмотреть.

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UPD: в достижениях все показывается как надо и по скачкам и по продажам. есть надежда что просто отвалилась база из-за обновления маркета и все вернется как было

 
Там и с друзьями какая-то лажа....
[Удален]  
На рейтинг продуктов пока не повлияло, но повлияли недавние изменения (пару дней назад). Либо сильно изменили систему подсчета рейтинга, либо просто обнулили все. В топе почти все новые продукты.
 

Друзья, ну правда, нехорошо это всё.

Люди работали много лет, а тут всё оказалось стёрто - и отзывы, и звёзды. Со звездами уже давно проблему наблюдали, и пытались обратить на неё внимание, например здесь. Никакого ответа так и не последовало.

Уже нет надежды на то, что здесь происходят технические ошибки. Похоже на целенаправленное вредительство. Как это донести до сведения руководства - не знаю. Может быть, модераторы помогут?

[Удален]  
Vladimir Karputov:

На рейтинг повлияло? 

уже, видимо, повлияло

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