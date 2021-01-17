Шо, опять?
Да, есть такое.
Как же наверное обидно топовым авторам потерять пару тысяч отзывов
Единственно что осталось - обсуждения продуктов. Все остальное - как корова языком
На рейтинг повлияло?
На рейтинг повлияло?
Вроде нет пока
На рейтинг повлияло?
вроде нет, но рейтинг обновляется не сразу, так что будем посмотреть.
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UPD: в достижениях все показывается как надо и по скачкам и по продажам. есть надежда что просто отвалилась база из-за обновления маркета и все вернется как было
Друзья, ну правда, нехорошо это всё.
Люди работали много лет, а тут всё оказалось стёрто - и отзывы, и звёзды. Со звездами уже давно проблему наблюдали, и пытались обратить на неё внимание, например здесь. Никакого ответа так и не последовало.
Уже нет надежды на то, что здесь происходят технические ошибки. Похоже на целенаправленное вредительство. Как это донести до сведения руководства - не знаю. Может быть, модераторы помогут?
На рейтинг повлияло?
уже, видимо, повлияло
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