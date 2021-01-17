Шо, опять? - страница 2

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И еще в мобильном приложении МТ5 для IOS слетела таблица символов и появился дубликат реального счета.

Кстати, ребят, проверьте - у кого-нибудь еще тоже пропала установка отступа справа при долгом нажатии на график в приложении?

 

Ещё о звездах.

На многих продуктах звезды "потускнели".

Что это означает?

звезды

 
TheXpert:

Слетела вся статистика - оценки, отзывы, скачки, покупки


Отображение статистики и отзывов восстановлено.

Приносим извинения за неудобства.

 

Чёрный вторник.

На EN форуме тоже есть темы с такими вопросами. 

Пока что известно, что внедряется какая-то система с отзывами. Думаю разработчики всё исправят и введут в курс дела.

Пока что известно, что звёзды аннулируются при переводе продукта с free на платную версию. Это и правда логично, чтобы не было накруток.

Но если ещё что есть, то тоже желательно знать. Поскольку терять отзывы из-за скажем смены цены со 100 на 99 было бы вообще нелогично. Разъяснения нужны, хотя бы в кратко допустимом варианте, чего можно, а чего нельзя.

 
Pavel Kozlov:

Отображение статистики и отзывов восстановлено.

Приносим извинения за неудобства.

НЕ восстановлено...

 
Pavel Kozlov:

Отображение статистики и отзывов восстановлено.

Приносим извинения за неудобства.

А как так получается, что топовые продукты из вкладки Популярные в Маркете, практически никогда не появляются в списках бестселлеров в Хронике сайта и в письмах от МКЛ?

[Удален]  
Andrey Barinov:

А как так получается, что топовые продукты из вкладки Популярные в Маркете, практически никогда не появляются в списках бестселлеров в Хронике сайта и в письмах от МКЛ?

это случилось еще пару дней назад. Либо сбой какой- то, либо такова была задумка.

 
Volha Loyeva:

это случилось еще пару дней назад. Либо сбой какой- то, либо такова была задумка.

Такое всегда было. Просто раньше топовые чаще были в письмах и в хронике

 
Pavel Kozlov:

Отображение статистики и отзывов восстановлено.

Приносим извинения за неудобства.

Спасибо за работу и пояснения!

К сожалению, после восстановления отзывов, звезды не восстановились.

Звезды, которые влияют на рейтинг продуктов в поиске, остались белыми.

звезды

 
Vadim Zotov:

Спасибо за работу и пояснения!

К сожалению, после восстановления отзывов, звезды не восстановились.

Звезды, которые влияют на рейтинг продуктов в поиске, остались белыми.


Завтра все придёт в норму. 
Если нет, обратитесь в сервисдеск, будем решать вопрос в индивидуальном порядке.
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