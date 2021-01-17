Шо, опять? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И еще в мобильном приложении МТ5 для IOS слетела таблица символов и появился дубликат реального счета.
Кстати, ребят, проверьте - у кого-нибудь еще тоже пропала установка отступа справа при долгом нажатии на график в приложении?
Ещё о звездах.
На многих продуктах звезды "потускнели".
Что это означает?
Слетела вся статистика - оценки, отзывы, скачки, покупки
Отображение статистики и отзывов восстановлено.
Приносим извинения за неудобства.
Чёрный вторник.
На EN форуме тоже есть темы с такими вопросами.
Пока что известно, что внедряется какая-то система с отзывами. Думаю разработчики всё исправят и введут в курс дела.
Пока что известно, что звёзды аннулируются при переводе продукта с free на платную версию. Это и правда логично, чтобы не было накруток.
Но если ещё что есть, то тоже желательно знать. Поскольку терять отзывы из-за скажем смены цены со 100 на 99 было бы вообще нелогично. Разъяснения нужны, хотя бы в кратко допустимом варианте, чего можно, а чего нельзя.
Отображение статистики и отзывов восстановлено.
Приносим извинения за неудобства.
НЕ восстановлено...
Отображение статистики и отзывов восстановлено.
Приносим извинения за неудобства.
А как так получается, что топовые продукты из вкладки Популярные в Маркете, практически никогда не появляются в списках бестселлеров в Хронике сайта и в письмах от МКЛ?
А как так получается, что топовые продукты из вкладки Популярные в Маркете, практически никогда не появляются в списках бестселлеров в Хронике сайта и в письмах от МКЛ?
это случилось еще пару дней назад. Либо сбой какой- то, либо такова была задумка.
это случилось еще пару дней назад. Либо сбой какой- то, либо такова была задумка.
Такое всегда было. Просто раньше топовые чаще были в письмах и в хронике
Отображение статистики и отзывов восстановлено.
Приносим извинения за неудобства.
Спасибо за работу и пояснения!
К сожалению, после восстановления отзывов, звезды не восстановились.
Звезды, которые влияют на рейтинг продуктов в поиске, остались белыми.
Спасибо за работу и пояснения!
К сожалению, после восстановления отзывов, звезды не восстановились.
Звезды, которые влияют на рейтинг продуктов в поиске, остались белыми.