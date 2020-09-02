Минимальная цена продукта или как выдать пользователям обновление с привязкой
Уточню вопрос. Можно ли в первый день запуска сделать цену у продукта в 10$ чтобы у маркета не было претензий по поводу нарушения пункта о минимальной цене.
Касается только первого дня нового продукта.
Уточню вопрос. Можно ли в первый день запуска сделать цену у продукта в 10$ чтобы у маркета не было претензий по поводу нарушения пункта о минимальной цене.
Касается только первого дня нового продукта.
Можно. Цена 100 баксов, скидка первому купившему 90%.
Уточню вопрос.
Минимальная цена в маркете 10$, по секрету.
О как, по рублю покупать запретили.
Да, по рублю не получится, а 10 проходит.
Но, как в анекдоте: "Есть где, есть с кем, а зачем?" Не понятен смысл маркета. Для продавца копейки, для покупателя отсутствие пользы, а там где большие объёмы продаж - обман, ну или мягко сказать военная хитрость, что и есть обман.
Да, по рублю не получится, а 10 проходит.
Но, как в анекдоте: "Есть где, есть с кем, а зачем?" Не понятен смысл маркета. Для продавца копейки, для покупателя отсутствие пользы, а там где хорошие объёмы - полуобман.
И?
Кризис- время стартапов. Непонятен смысл маркета - сделай понятный.
Прихожу к выводу, что мне это не надо.
Прихожу к выводу, что мне это не надо.
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Добрый день. Если есть модераторы и знающие люди, подскажите.
Гипотетически. Был продукт, распространялся, но сливы в паблик автора не устраивали. И автор решил развивать продукт на маркете, т.к. активации - удобный инструмент.
Минимальная цена на маркете - 30$. Но для старых пользователей платить такую сумму не хочется, т.к. у них есть продукт старой версии.
Возможно ли сделать на короткое время (24 часа) цену ниже рекомендуемой, например 10$ ? В честь запуска продукта первый день по скромной цене.
Делать же продукт бесплатным на короткий промежуток не рассматривается, ввиду того, что непонятно, как это можно использовать и нет кол-ва активаций. А если при скачивании бесплатной версии происходит лишь активация к текущему железу, то так тоже невыгодно пользователю, когда продукт станет платным и через какое-то время потребуется активация на новом железе, снова покупать.
Помогите разобраться с этим вопросом.