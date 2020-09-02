Минимальная цена продукта или как выдать пользователям обновление с привязкой

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Добрый день. Если есть модераторы и знающие люди, подскажите.

Гипотетически. Был продукт, распространялся, но сливы в паблик автора не устраивали. И автор решил развивать продукт на маркете, т.к. активации - удобный инструмент.

Минимальная цена на маркете - 30$. Но для старых пользователей платить такую сумму не хочется, т.к. у них есть продукт старой версии.

Возможно ли сделать на короткое время (24 часа) цену ниже рекомендуемой, например 10$ ? В честь запуска продукта первый день по скромной цене.

Делать же продукт бесплатным на короткий промежуток не рассматривается, ввиду того, что непонятно, как это можно использовать и нет кол-ва активаций. А если при скачивании бесплатной версии происходит лишь активация к текущему железу, то так тоже невыгодно пользователю, когда продукт станет платным и через какое-то время потребуется активация на новом железе, снова покупать.

Помогите разобраться с этим вопросом.

 

Уточню вопрос. Можно ли в первый день запуска сделать цену у продукта в 10$ чтобы у маркета не было претензий по поводу нарушения пункта о минимальной цене.

Касается только первого дня нового продукта.

 
Vitaliy Kuznetsov:

Уточню вопрос. Можно ли в первый день запуска сделать цену у продукта в 10$ чтобы у маркета не было претензий по поводу нарушения пункта о минимальной цене.

Касается только первого дня нового продукта.

Можно. Цена 100 баксов, скидка первому купившему 90%. 

[Удален]  
Vitaliy Kuznetsov:

Уточню вопрос.

Минимальная цена в маркете 10$, по секрету.
 
Aleksei Stepanenko:
Минимальная цена в маркете 10$, по секрету.

О как, по рублю покупать запретили. 

[Удален]  

Да, по рублю не получится, а 10 проходит.


Но, как в анекдоте: "Есть где, есть с кем, а зачем?" Не понятен смысл маркета. Для продавца копейки, для покупателя отсутствие пользы, а там где большие объёмы продаж - обман, ну или мягко сказать военная хитрость, что и есть обман.

 
Aleksei Stepanenko:

Да, по рублю не получится, а 10 проходит.


Но, как в анекдоте: "Есть где, есть с кем, а зачем?" Не понятен смысл маркета. Для продавца копейки, для покупателя отсутствие пользы, а там где хорошие объёмы - полуобман.

И? 

Кризис- время стартапов. Непонятен смысл маркета - сделай понятный. 

[Удален]  

Прихожу к выводу, что мне это не надо.

 
Aleksei Stepanenko:

Прихожу к выводу, что мне это не надо.

Уже? 

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Ну как уже, давно думаю. Суета всё это.
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Количество скачиваний бесплатного индикатора

в октябре, ноябре снимал с публикации, поэтому дырка

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