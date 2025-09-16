Напишу советник бесплатно - страница 88
На каких инструментах он будет работать? Если на ФОРТС, включая обработку тиковой истории, то интересен.
Да с тиковой и на фортс
Да с тиковой и на фортс
Конечно интересен, пишите, с радостью испытаем.
В данное время я наблюдаю объемы через QScalp, можете почерпнуть дополнительные идеи оттуда.
Доброго времени суток.
Идея советника для МТ4 такова:
Входить в сделки по пробитию Хая/Лоу предыдущей свечи. Т.е. если текущая свеча пробила Хай предыдущей свечи то входим в лонг, если пробила Лоу предыдущей свечи то входим в шорт. Отложенные ордера на вход должны автоматически проставляться по закрытию свечи( с истечением срока конечно же)
входные параметры:
Лот = 0.01
стоп лосс = длина предыдущей свечи (если 0 то без стоплоса, если например цифра то в цифрах
тейк профит =100 (если 0 то без тейкпрофита( хотелось бы что бы трейлинг стоп включался)
истечение срока= таймфрейм на котором установлен ордер( например поставили на Н4 то 4 часа).
очень заманчивый советник, но я не знаю языка. Мб поможет кто нибудь собрать такое чудо)
Спасибо за внимание, буду рад вашим ответам.
Доброе время суток, есть один советник, очень неплохой в работе, на демо и на реале показал неплохие результаты, нужно доработать, к сожалению открытого кода нет, автор советника давно не отвечает и на контакт не выходит.
Тот кто не отвечает случаем не Юрий зовут?
Нет, не Юрий, его зовут Ilya Severskiy
Может ли кто-нибудь заменить стохастический индикатор на macd и добавить ma в советнике 2sides_5.0c1
Возьмите дневную свечу, на которой есть минимум и максимум цены за день, и, как правило, разница между этими двумя значениями довольно велика. Открывать позиции вслед за ценой. Например, цена проходит десять пунктов вверх, и мы открываем позицию вверх (с установленными ордерами стоп-лосс и тейк-профит по 10 пунктов). Далее если цена продолжает свое движение, то наша позиция закрывается с профитом в 10 пунктов, и мы открываем следующую длинную позицию. В итоге пока цена идет вверх она сопровождается длинными позициями, закрывающимися в профите. Когда же цена развернется вниз, то очередная наша длинная позиция закроется по стоп-лосс с небольшим убытком. И т.к. цена пошла вниз, мы вслед за ней таким же образом начинаем открывать короткие позиции, получая теперь профит с них.
И все было бы хорошо, если бы не волатильность цен. Постоянные «ложные» колебания цены могут по многу раз инициировать открытие позиций и закрывать их с убытком прежде чем цена продолжит свое движение в определенном направлении. В этом случае суммарный убыток существенно перекрывает всю потенциальную прибыль, и игра попросту не стоит свеч.
Для того, чтобы попытаться нивелировать воздействие этих «ложных» колебаний я применил простой фильтр. Этот фильтр отслеживает последнюю цену покупки и последнюю цену продажи. Суть этого фильтра сводится к тому, чтобы не давать позиции открыться по цене ниже предыдущей для покупки и по цене выше предыдущей для продажи. Из-за этого фильтра короткие позиции открываются все ниже и ниже, а длинные – все выше и выше от начальной точки. А все колебания между ценой открытия последней длинной и последней короткой позиции попросту не учитываютсяЭтого робота лучше использовать в течении ограниченного временного периода (например одного торгового дня). Каждый следующий период его необходимо перезапускать. Это следует из специфики алгоритма программы
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ПРОГРАММИСТЫ прошу вашей помощи подправить данный советник.
1.Открытие ордеров автоматически.
2.При достижении + открывает ордер в туже сторону с начальным лотом.
3.При достижении - переворачивает ордер (открывает ордер в сторону в которую был получен - ).
Помогите усовершенствовать робота
Основное:
нужно «ПРИКРУТИТЬ» к стандартному советнику MACD sample «мартингейл»(для мт4 и мт5)
p.s
желательно:
+ торговля в определенные дни недели =>>> (часы (минуты)) / пример: четверг с 01:15 по 14:11. или интервал =>>> понедельник с 05:10 по 11:59 , 13:00 по 14:03, 19:30 по 23:50/
Фриланс.
Ибо Ваших трудов не видно, а значит это не "помогите сделать", а "сделайте за меня".