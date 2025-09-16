Напишу советник бесплатно - страница 91
2 этап не понятен. если мы выставили бай-стоп на 1,13700, то он конечно сработает. это имеется в виду под встречной сделкой? в целом как потом выходить из ситуации с двумя противоположными сделками?
Да. Бай - стоп на 1,13700 это и есть встречная сделка. А по закрытию сделок пока подразумеваю так: По первоначальной сделке автоматически выставляется стоп-лосс на уровне -650 п. от открытия ( то есть на уровне 1,14050).
А по встречной сделке удвоенным лотом тейк - профит ставиться на уровне +350 п. (на уровне 1,14050). Примерно так.
Здравствуйте. Нужен скрипт/советник или совет :) как реализовать следующую логику(проблема в том что при исполнение на одном тике не успеет от модифицироваться в районе 60-70 процентов ордеров).
Интересует многопоточная модификация в пределах одного терминала - у мт4 есть возмодност отправлять в 8 потоков... но никак не могу найти как. :)
Дано:
открыто 400 ордеров
в среднем 150 из них одновременно модифицируется (логика приведена ниже)
нужно сделать так чтобы модификация происходила наиболее быстрым методом потому как если один за одним то до некоторых не доходит.
Логика модификации такова - открытие Sell 1.5000 -> установка SL 1.5050 для этого ордера -> цена ушла к 1.4995 -> SL этого ордера модифицируется к 1.5045 (модификация ордера) при этом параллельно существуют ордера открытые по 1.6000/1.5992/1.5626 и тд. у всех SL 50п. Цена двигается только вниз и нужно подтягивать стоп лос у всех на 50 п от рыночной цены. То-есть у всех этих 4 ордеров SL, будет одинаковым когда цена будет, к примеру 1.3000.
Спасибо!
Нужен индикатор для МТ4 по алгоритму :
- Белая свеча (OPEN < CLOSE).
Если длина верхней тени свечи (HIGH - CLOSE) деленная на тело свечи (CLOSE - OPEN) больше 25% (параметр А) и (H – L) свечи больше 20pips (параметр В) , то выдается графический сигнал на продажу. Параметры А и В могут изменятся.
if (Open < Close) & ((High - Close) / (Close - Open )) > A = 0.25 & (High - Low) > B = 0.0020 сигнал sell ;
- Черная свеча (OPEN > CLOSE).
if (Open > Close) & ((Close - Low) / (Open - Close )) > A = 0.25 & (High - Low) > B = 0.0020 сигнал buy ;
Очень прошу Вас помочь. ***
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ПРОГРАММИСТЫ прошу вашей помощи подправить данный советник.
1.Открытие ордеров автоматически.
2.При достижении + открывает ордер в туже сторону с начальным лотом.
3.При достижении - переворачивает ордер (открывает ордер в сторону в которую был получен - ).
Есть толковые програмеры, нужно разработать, я так думаю несложного бота для форы всего на одном простом индюке Fibo
Если нужно - тогда выкладывайте в ветку описание. Если не хотите выкладывать - тогда Вам в сервис Фриланс.
Всех с наступающим, помогите исправить сову, не открываеться на 5-знаках
sl, tp на 10 умножь
Здравствуйте всех с Наступивщим Новым Годом!
Нужен робот с двумя ЕМА,Rsioma,Solar.
Если нужно - тогда выкладывайте в ветку описание. Если не хотите выкладывать - тогда Вам в сервис Фриланс.
МТ4/МТ5
После того как фибо растянется цена пойдет верх и свеча(чи) зафиксируется между уровнями 23.6 - 38.2 появляется стрелка на покупку.
4. Стрелки на продажу и покупку и сетка фибо должны быть разных цветов к примеру на продажу красная, на покупку зеленая (настраиваемые по цвету).
5. Предыдущее фибо исчезает, стрелка остается.
6. Алерты, стрелки, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон.
7. Уровни FIBO
После тестирование возможно будут дополнения и изменения.