Maksim Sovenko:

2 этап не понятен. если мы выставили бай-стоп на 1,13700, то он конечно сработает. это имеется в виду под встречной сделкой? в целом как потом выходить из ситуации с двумя противоположными сделками?

Да. Бай - стоп на 1,13700 это и есть встречная сделка. А по закрытию сделок пока подразумеваю так: По первоначальной сделке автоматически выставляется стоп-лосс на уровне -650 п. от открытия ( то есть на уровне 1,14050).

А по встречной сделке удвоенным лотом тейк - профит ставиться на уровне +350 п. (на уровне 1,14050). Примерно так.

 

Здравствуйте. Нужен скрипт/советник или совет :) как реализовать следующую логику(проблема в том что при исполнение на одном тике не успеет от модифицироваться в районе 60-70 процентов ордеров).

Интересует многопоточная модификация в пределах одного терминала - у мт4 есть возмодност отправлять в 8 потоков... но никак не могу найти как. :)

Дано:

открыто 400 ордеров
в среднем 150 из них одновременно модифицируется (логика приведена ниже)
нужно сделать так чтобы модификация происходила наиболее быстрым методом потому как если один за одним то до некоторых не доходит.

Логика модификации такова - открытие Sell 1.5000 -> установка SL 1.5050 для этого ордера -> цена ушла к 1.4995 -> SL этого ордера модифицируется к 1.5045 (модификация ордера) при этом параллельно существуют ордера открытые по 1.6000/1.5992/1.5626 и тд. у всех SL 50п. Цена двигается только вниз и нужно подтягивать стоп лос у всех на 50 п от рыночной цены. То-есть у всех этих 4 ордеров SL, будет одинаковым когда цена будет, к примеру 1.3000.


Спасибо!

 


 Нужен индикатор для МТ4 по алгоритму :

       -  Белая  свеча  (OPEN < CLOSE).  

Если  длина  верхней  тени  свечи (HIGH - CLOSE)  деленная на  тело свечи  (CLOSE - OPEN) больше  25% (параметр А)  и  (H L) свечи  больше  20pips (параметр В) , то выдается  графический  сигнал  на  продажу.  Параметры  А и В могут изменятся.

  if  (Open < Close)  & ((High - Close) / (Close - Open )) > A = 0.25  & (High - Low) > B = 0.0020             сигнал  sell ;

      -  Черная  свеча  (OPEN > CLOSE).

    if  (Open > Close)  &  ((Close - Low) / (Open  -  Close )) > A = 0.25  & (High - Low) > B = 0.0020              сигнал  buy ;

   Очень прошу Вас помочь. ***
 

Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ПРОГРАММИСТЫ прошу вашей помощи подправить данный советник.

1.Открытие ордеров автоматически. 
2.При достижении + открывает ордер в туже сторону с начальным лотом.
3.При достижении - переворачивает ордер (открывает ордер в сторону в которую был получен - ).

Файлы:
Nevalyashka_MartinGeil.mq4  4 kb
 
Есть толковые програмеры, нужно разработать, я так думаю несложного бота для форы всего на одном простом индюке Fibo 
 
btc.mmd:
Есть толковые програмеры, нужно разработать, я так думаю несложного бота для форы всего на одном простом индюке Fibo 

Если нужно - тогда выкладывайте в ветку описание. Если не хотите выкладывать - тогда Вам в сервис Фриланс.

 

Всех с наступающим, помогите исправить сову, не открываеться на 5-знаках

Файлы:
Nevalyashka_MartinGeil_.mq4  8 kb
 
Bawenko:

Всех с наступающим, помогите исправить сову, не открываеться на 5-знаках

sl, tp на 10 умножь

 

Здравствуйте всех с Наступивщим Новым Годом!

Нужен робот с двумя ЕМА,Rsioma,Solar.

 
Vladimir Karputov:

Если нужно - тогда выкладывайте в ветку описание. Если не хотите выкладывать - тогда Вам в сервис Фриланс.

Выладываю

ТЗ.

МТ4/МТ5

Индюк - FiboВТС 

ПРАВИЛА ВХОДА 

1. Используем индикатор:
— Fibo

2. Стрелка вниз на продажу.
FiboBTC-сканирует пару по всем таймфреймам (от M1 до D1 (W1?) или на определенном таймфрейме ищет последнюю минимальную L цену 
индюк рисует сетку фибо и растягивает ее до тех пор пока не определит максимальную цену Н. Как определяется индюком цена L и H (патерн указан на скрине).



После того как фибо растянется цена пойдет вниз и свеча(чи) зафиксируется между уровнями 23.6 - 38.2 появляется стрелка на продажу. 


3. Стрелка вверх на покупку.
FiboBTC-сканирует пару по всем таймфреймам (от M1 до D1 (W1?) или на определеном таймфрейме ищет последнюю максимальную H цену 
индюк рисует сетку фибо и растягивает ее до тех пор пока не определит минимальную цену L. Как определяется индюком цена L и H (патерн указан на скрине).



После того как фибо растянется цена пойдет верх и свеча(чи) зафиксируется между уровнями 23.6 - 38.2 появляется стрелка на покупку. 

ФИЛЬТРЫ. - Пока не нужны, дальше будем посмотреть.

  Инфомационное табло.
  (еще не придумал) может и не надо....
  
  НАСТРОЙКИ ИНДЮКА - указываем вручную
1. Отключать включать таймфреймы от М1 до D1 (W1) для сканирования.  
2. Включать, отключать фибо сетки ( стрелки остаются) 
3. Включать, отключать индюка на сел и  (или) бай.  
4. Включать, выключать Инфотабло.
5. Перемещать Инфотабло.
 
 Другие условия.
 1. Стрелки на SELL и BAY не перерисовываются.
 2. Название индюка FiboBTC.
 3. В коде прописаны идея автора - ФИО, Разработчика - ФИО. 

 4. Стрелки на продажу и покупку и сетка фибо должны быть разных цветов к примеру на продажу красная, на покупку зеленая (настраиваемые по цвету).
 5. Предыдущее фибо исчезает, стрелка остается.
 6. Алерты, стрелки, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон.  
 7. Уровни FIBO 


 

 После тестирование возможно будут дополнения и изменения.


