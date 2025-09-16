Напишу советник бесплатно - страница 198
Есть простая идея для автоматизации торговли. В основе пробой предидущей свечи. Может ли кто-то написать для МТ5?
Напишите более подробнее условия открытия позиций.
С уважением, Владимир.
С открытием новой свечи выставляется два ордера по максимуму и минимуму предыдущей свечи, соотв. бай и стоп. При срабатывании одного, другой отменяется. Это основное, и несколько ньюансов по дальнейшему функционированию. Полностью все не хотел бы описывать. Это уже сделаю с человеком, который возьмется. Еще есть условие, что советник не должен будет передаваться или продаваться третьим лицам.
Посмотрите мой советник в CodeBase. Это примерно то, что Вы хотите? Акцентирую - примерно!
С уважением, Владимир.
Да, это очень похоже.
Здравствуйте.
Я инвалид и ограничен в средствах. Помогите написать советник на одном индикаторе (прилагается). Пожалуйста.
Если ограничены в средствах так сильно, то лучше сохраните деньги, что имеете. Тут не зарабатывают систематически деньги, это как казино, только рулетку ещё и подкручивают постоянно.
Даже если советник будет красивый график баланса показывать на истории, то это не значит, что он не потеряет на новых данных все деньги.
нужны переменные с которых можно снять данные на выходе этого советника, и их трактовка. а у вас ex4 компилированный файл
Кроме ех4 ничего более не нужно.
Можете помочь:
0 буфер = покупка
1 буфер = продажа
У этого индикатора не совпадают сигналы на истории и в тестере. Совпадают примерно только 40%. Советую поставить этот индюк на M1 ( или M5) на живой график, записать даты сигналов, а потом сравнить с тем же на том же в тестере. Если даты сигналов совпадут, тогда с индикатором можно работать, только придется прогонять в тестере на большом историческом отрезке и смотреть, насколько эта картина вас порадует или нет ( она будет сильно отличаться от того, что сейчас на графике).. Если же не совпадут сигналы с M1 живого графика и сигнала с М1 в тестере, то выкидывайте этот индюк...
Парни выручайте,тот самый момент ,когда без соли пища не вкусная)))Так у меня,для здоровской статистике нехватает трейлинг стоп,тот что есть в мт очень неудобен,куча манипуляцтй для установки. В идеале или чтобы в одно нажатие ствился,или автоматически с открытием сделки