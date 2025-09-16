Напишу советник бесплатно - страница 198

Новый комментарий
 
Amazing Grace #:
Есть простая идея для автоматизации торговли. В основе пробой предидущей свечи.  Может ли кто-то написать для МТ5?

Напишите более подробнее условия открытия позиций.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Напишите более подробнее условия открытия позиций.

С уважением, Владимир.

С открытием новой свечи выставляется два ордера по максимуму и минимуму предыдущей свечи, соотв. бай и стоп. При срабатывании одного, другой отменяется. Это основное, и несколько ньюансов по дальнейшему функционированию. Полностью все не хотел бы описывать. Это уже сделаю с человеком, который возьмется. Еще есть условие, что советник не должен будет передаваться или продаваться третьим лицам.

 
Amazing Grace #:

С открытием новой свечи выставляется два ордера по максимуму и минимуму предыдущей свечи, соотв. бай и стоп. При срабатывании одного, другой отменяется. Это основное, и несколько ньюансов по дальнейшему функционированию. Полностью все не хотел бы описывать. Это уже сделаю с человеком, который возьмется. Еще есть условие, что советник не должен будет передаваться или продаваться третьим лицам.

Посмотрите мой советник в CodeBase. Это примерно то, что Вы хотите? Акцентирую - примерно!

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Посмотрите мой советник в CodeBase. Это примерно то, что Вы хотите? Акцентирую - примерно!

С уважением, Владимир.

Да, это очень похоже.

 

Здравствуйте.

Я инвалид и ограничен в средствах. Помогите написать советник на одном индикаторе (прилагается). Пожалуйста.

Файлы:
Beast_Super_Signal_.ex4  52 kb
 
krampe87 #:

Здравствуйте.

Я инвалид и ограничен в средствах. Помогите написать советник на одном индикаторе (прилагается). Пожалуйста.

Если ограничены в средствах так сильно, то лучше сохраните деньги, что имеете. Тут не зарабатывают систематически деньги, это как казино, только рулетку ещё и подкручивают постоянно.

Даже если советник будет красивый график баланса показывать на истории, то это не значит, что он не потеряет на новых данных все деньги.

 
krampe87 #:

Здравствуйте.

Я инвалид и ограничен в средствах. Помогите написать советник на одном индикаторе (прилагается). Пожалуйста.

нужны переменные с которых можно снять данные на выходе этого советника, и их трактовка. а у вас ex4 компилированный файл
 
new2025fx #:
нужны переменные с которых можно снять данные на выходе этого советника, и их трактовка. а у вас ex4 компилированный файл

Кроме ех4 ничего более не нужно.

Можете помочь:

0 буфер = покупка

1 буфер = продажа

 
krampe87 #:

Здравствуйте.

Я инвалид и ограничен в средствах. Помогите написать советник на одном индикаторе (прилагается). Пожалуйста.

У этого индикатора не совпадают сигналы на истории и в тестере. Совпадают примерно только 40%. Советую поставить этот индюк на M1 ( или M5) на живой график, записать даты сигналов, а потом сравнить с тем же на том же  в тестере. Если даты сигналов совпадут, тогда с индикатором можно работать, только придется прогонять в тестере на большом историческом отрезке и смотреть, насколько эта картина вас порадует или нет ( она будет сильно отличаться от того, что сейчас на графике).. Если же не совпадут сигналы с M1 живого графика и сигнала с М1  в тестере, то выкидывайте этот индюк...

 

Парни выручайте,тот самый момент ,когда без соли пища не вкусная)))Так у меня,для здоровской статистике нехватает трейлинг стоп,тот что есть в мт очень неудобен,куча манипуляцтй для установки. В идеале или чтобы в одно нажатие ствился,или автоматически с открытием сделки

1...191192193194195196197198199
Новый комментарий