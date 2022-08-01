Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5 - страница 4
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Добрый день. Помогите не работает трейлинг стоп, до этого работал.
Этот код не мог работать - нельзя сравнивать котлеты и квадратное:
Ошибка два:
зачем каждый раз создавать объект торгового класса CTrade? В области глобальных программных переменных создайте переменную m_trade. Не нужно на каждой итерации бессмысленно создавать и уничтожать объекты.
Ошибка два:
зачем каждый раз создавать объект торгового класса CTrade? В области глобальных программных переменных создайте переменную m_trade. Не нужно на каждой итерации бессмысленно создавать и уничтожать объекты.
спасибоВопрос на панели управления поля для ввода данных (стоплосс, тейкпрофит, ...) сделаны через чартс, и когда вводиш данные дергается - сильно раздражает. Использую ON_EVENT(ON_END_EDIT,Trailing,TrailingEndEdit), как уменьшить или убрать дерганье. Или заменить id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG?
спасибо
Справка:
OrdersTotal
Возвращает количество действующих ордеров.
Примечание
PositionsTotal
То есть Вам нужен цикл по позициям.
спасибоВопрос на панели управления поля для ввода данных (стоплосс, тейкпрофит, ...) сделаны через чартс, и когда вводиш данные дергается - сильно раздражает. Использую ON_EVENT(ON_END_EDIT,Trailing,TrailingEndEdit), как уменьшить или убрать дерганье. Или заменить id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG?
Проверьте пример из справки CEdit - у меня плавно работает.
Проверьте пример из справки CEdit - у меня плавно работает.
Спасибо - protected: - немного уменьшает дерганье и хоть видно что пишеш
Добрый день. Помогите панель работает минут 5-10 и выбивает
Что пишется при этом во вкладках "Эксперты" и "Журнал"?
Что пишется при этом во вкладках "Эксперты" и "Журнал"?
2020.09.04 20:27:45.003 Voron (EURUSD,M12) Stack overflow
2020.09.04 20:27:45.003 Voron (EURUSD,M12) Stack overflow
Пока не исправите все предупреждения:
смотреть код бессмысленно.