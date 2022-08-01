Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5 - страница 2

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Vladimir Karputov:

Отправить файл  AV.mq5 к телепатам. К сожаления штатный телепат в отпуске.

Извените

Файлы:
AV.mq5  34 kb
 
Александр Савенко:

Извените

Ваш код:

      lprice = NormalizeDouble(ObjectGetDouble(0, High, OBJPROP_PRICE),_Digits);


а вот справка по  ObjectGetDouble

double  ObjectGetDouble(
   long                            chart_id,          // идентификатор графика
   string                          name,              // имя объекта
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE     prop_id,           // идентификатор свойства
   int                             prop_modifier=0    // модификатор свойства, если требуется
   );


а теперь сравните типы данных в справке с тем, что Вы туда пытаетесь прописать ...

Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectGetDouble
Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectGetDouble
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2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром. [in]  Модификатор указанного свойства. Для первого варианта по умолчанию значение модификатора равно 0. Большинство свойств не требуют модификатора...
 
Vladimir Karputov:

Ваш код:


а вот справка по  ObjectGetDouble


а теперь сравните типы данных в справке с тем, что Вы туда пытаетесь прописать ...

Я создал горизонтальную линию с именем High, при первом запуске устанавливается от линии BID на переменную otstup. Далее в ObjectGetDouble я указываю (График = 0, имя объекта - High, мне надо цена - OBJPROP_PRICE, модификатор если требуется.

     string lname = High.Name();
     string lchart = High.ChartId();
      lprice = ObjectGetDouble(lchart, lname, OBJPROP_PRICE);  
      Comment(lname,"   ",lchart,"   ",lprice);

Выдает 0,0

 
Александр Савенко:

Я создал горизонтальную линию с именем High, при первом запуске устанавливается от линии BID на переменную otstup. Далее в ObjectGetDouble я указываю (График = 0, имя объекта - High, мне надо цена - OBJPROP_PRICE, модификатор если требуется.

Выдает 0,0

Проверьте ещё раз, внимательно, что именно Вы передаёте вместо

   string                          name,              // имя объекта
 
Александр Савенко:

Я создал горизонтальную линию с именем High, при первом запуске устанавливается от линии BID на переменную otstup. Далее в ObjectGetDouble я указываю (График = 0, имя объекта - High, мне надо цена - OBJPROP_PRICE, модификатор если требуется.

Выдает 0,0

Вопрос что не правильно?

 
Александр Савенко:

Вопрос что не правильно?

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Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5

Vladimir Karputov, 2020.07.13 12:40

Проверьте ещё раз, внимательно, что именно Вы передаёте вместо

   string                          name,              // имя объекта

 
Vladimir Karputov:

Проверьте ещё раз, внимательно, что именно Вы передаёте вместо

HLine0

 
Александр Савенко:

HLine0

Это не ответ.

Смотрите в справку:

 string                          name,              // имя объекта

необходимо передать имя объекта (переменная с типом string).


А теперь проверьте ЧТО И КОГО Вы передаёте ВМЕСТО string.

 
Александр, стоит изучить раздел программирования - функции, аргументы функций,  вызов функций. Прежде чем пытаться делать панель. Извините.
 
Vladimir Karputov:

Это не ответ.

Смотрите в справку:

необходимо передать имя объекта (переменная с типом string).


А теперь проверьте ЧТО И КОГО Вы передаёте ВМЕСТО string.

Извините - это имена объектов - линий

 

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