Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5 - страница 2
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Отправить файл AV.mq5 к телепатам. К сожаления штатный телепат в отпуске.
Извените
Извените
Ваш код:
а вот справка по ObjectGetDouble
а теперь сравните типы данных в справке с тем, что Вы туда пытаетесь прописать ...
Ваш код:
а вот справка по ObjectGetDouble
а теперь сравните типы данных в справке с тем, что Вы туда пытаетесь прописать ...
Я создал горизонтальную линию с именем High, при первом запуске устанавливается от линии BID на переменную otstup. Далее в ObjectGetDouble я указываю (График = 0, имя объекта - High, мне надо цена - OBJPROP_PRICE, модификатор если требуется.
Выдает 0,0
Я создал горизонтальную линию с именем High, при первом запуске устанавливается от линии BID на переменную otstup. Далее в ObjectGetDouble я указываю (График = 0, имя объекта - High, мне надо цена - OBJPROP_PRICE, модификатор если требуется.
Выдает 0,0
Проверьте ещё раз, внимательно, что именно Вы передаёте вместо
Я создал горизонтальную линию с именем High, при первом запуске устанавливается от линии BID на переменную otstup. Далее в ObjectGetDouble я указываю (График = 0, имя объекта - High, мне надо цена - OBJPROP_PRICE, модификатор если требуется.
Выдает 0,0
Вопрос что не правильно?
Вопрос что не правильно?
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Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5
Vladimir Karputov, 2020.07.13 12:40
Проверьте ещё раз, внимательно, что именно Вы передаёте вместо
Проверьте ещё раз, внимательно, что именно Вы передаёте вместо
HLine0
HLine0
Это не ответ.
Смотрите в справку:
необходимо передать имя объекта (переменная с типом string).
А теперь проверьте ЧТО И КОГО Вы передаёте ВМЕСТО string.
Это не ответ.
Смотрите в справку:
необходимо передать имя объекта (переменная с типом string).
А теперь проверьте ЧТО И КОГО Вы передаёте ВМЕСТО string.
Извините - это имена объектов - линий