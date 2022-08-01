Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5 - страница 3
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Извините - это имена объектов - линий
На скриншоте Вы показали имена линий, а своём коде вместо переменной string Вы отправляете ОБЪЕКТ. Исправьте свой код.
На скриншоте Вы показали имена линий, а своём коде вместо переменной string Вы отправляете ОБЪЕКТ. Исправьте свой код.
Извините, я не могу понять. lname тип string и все равно выдает 0,00000. Может есть ещё инфа. Спасибо ещё раз извените.
Извините, я не могу понять. lname тип string и все равно выдает 0,00000. Может есть ещё инфа. Спасибо ещё раз извените.
Используйте отладку кода ( )
и Вы увидите, что Вы создаёте линию с ценой 0.0
поэтому, когда сразу опрашиваете линию - Вам возвращает 0.0
Используйте отладку кода ( )
и Вы увидите, что Вы создаёте линию с ценой 0.0
поэтому, когда сразу опрашиваете линию - Вам возвращает 0.0
Спасибо очень большое.
Добрый день как протестировать панель в визуальном графике тестирования . Что бы возможно было перетягивать линии, нажимать кнопки и менять лоты, профиты. Требуется для дальнейшего набора программы. Файл во вложении
Подскажите как применить https://www.mql5.com/ru/forum/217379#comment_5905077. Хоть на одной кнопке из моего файла выше.
Подскажите как применить https://www.mql5.com/ru/forum/217379#comment_5905077. Хоть на одной кнопке из моего файла выше.
Вопрос снят мне помог этот коммент с исходниками
https://www.mql5.com/ru/forum/336418#comment_15755726