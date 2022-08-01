Панель управления для торговли. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ MQL5 - страница 3

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Александр Савенко:

Извините - это имена объектов - линий

 

На скриншоте Вы показали имена линий, а своём коде вместо переменной string Вы отправляете ОБЪЕКТ. Исправьте свой код.

 
Vladimir Karputov:

На скриншоте Вы показали имена линий, а своём коде вместо переменной string Вы отправляете ОБЪЕКТ. Исправьте свой код.

Извините, я не могу понять. lname  тип string и все равно выдает  0,00000. Может есть ещё инфа. Спасибо ещё раз извените.


     
     const string lname = High.Name();
     
     double lprice;
 
        ObjectGetDouble(0,lname, OBJPROP_PRICE,0,lprice); 
        string hprice = DoubleToString(lprice,5); 
     Comment(lname,"  - ",hprice);


Файлы:
AV.mq5  35 kb
 
Александр Савенко:

Извините, я не могу понять. lname  тип string и все равно выдает  0,00000. Может есть ещё инфа. Спасибо ещё раз извените.



Используйте отладку кода ( )

и Вы увидите, что Вы создаёте линию с ценой 0.0


поэтому, когда сразу опрашиваете линию - Вам возвращает 0.0

 
Vladimir Karputov:

Используйте отладку кода ( )

и Вы увидите, что Вы создаёте линию с ценой 0.0


поэтому, когда сразу опрашиваете линию - Вам возвращает 0.0

Спасибо очень большое.

 
Добрый вечер. Помогите с инфой по трейлинг стопу, возможно ли сразу передать с ордером уровень
 
Добрый день как протестировать панель в визуальном графике тестирования . Что бы возможно было перетягивать линии, нажимать кнопки и менять лоты, профиты. Требуется для дальнейшего набора программы. Файл во вложении
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Файлы:
AV.mq5  102 kb
 
Александр Савенко:
Добрый день как протестировать панель в визуальном графике тестирования . Что бы возможно было перетягивать линии, нажимать кнопки и менять лоты, профиты. Требуется для дальнейшего набора программы. Файл во вложении

Подскажите как применить https://www.mql5.com/ru/forum/217379#comment_5905077. Хоть на одной кнопке из моего файла выше.

string GetProperties( const string Name )
{
  static const ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER Property[] = {OBJPROP_COLOR, OBJPROP_STYLE, OBJPROP_WIDTH, OBJPROP_BACK, OBJPROP_ZORDER, OBJPROP_HIDDEN,
                                                          OBJPROP_SELECTED, OBJPROP_READONLY, OBJPROP_TYPE, OBJPROP_TIME, OBJPROP_SELECTABLE, OBJPROP_CREATETIME,
                                                          OBJPROP_LEVELS, OBJPROP_LEVELCOLOR, OBJPROP_LEVELSTYLE, OBJPROP_LEVELWIDTH, OBJPROP_ALIGN,
                                                          OBJPROP_FONTSIZE, OBJPROP_RAY_RIGHT, OBJPROP_ELLIPSE, OBJPROP_ARROWCODE, OBJPROP_TIMEFRAMES,
                                                          OBJPROP_ANCHOR, OBJPROP_XDISTANCE, OBJPROP_YDISTANCE, OBJPROP_STATE, OBJPROP_XSIZE, OBJPROP_YSIZE,
                                                          OBJPROP_XOFFSET, OBJPROP_YOFFSET, OBJPROP_BGCOLOR, OBJPROP_CORNER, OBJPROP_BORDER_TYPE, OBJPROP_BORDER_COLOR};
  
  string Str = NULL;
  
  for (int i = 0; i < ArraySize(Property); i++)
    Str += EnumToString(Property[i]) + " = " + (string)ObjectGetInteger(0, Name, Property[i]) + "\n";
    
  return(Str);
}

void OnTick()
{
  static const bool Init = ObjectCreate(0, __FILE__, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0);
  
  Comment(GetProperties(__FILE__));
}
Нюансы обработки событий в Тестере стратегий
Нюансы обработки событий в Тестере стратегий
  • 2017.10.12
  • www.mql5.com
Добрый день, форумчане. Есть ли какая-нибудь возможность создать рабочие кнопки и обрабатывать ими события OnChartEvent...
 
Александр Савенко:

Подскажите как применить https://www.mql5.com/ru/forum/217379#comment_5905077. Хоть на одной кнопке из моего файла выше.

Вопрос снят мне помог этот коммент с исходниками


https://www.mql5.com/ru/forum/336418#comment_15755726

Событие нажатия кнопки на панели не работает в тестере стратегий MT5
Событие нажатия кнопки на панели не работает в тестере стратегий MT5
  • 2020.04.01
  • www.mql5.com
Вот мой код: Событие нажатия кнопки не работает в тестере стратегий MT5. Тот же код работает в MT4 Strategy Tester...
 
Добрый вечер помогите реализовать событие перемещение горизонтальной линии в визуальном тестере стратегий MT5.
 
Добрый день. Помогите не работает трейлинг стоп, до этого работал. 
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
     ulong OrderTicket=OrderGetTicket(i);
if(OrderTicket>0 && PositionSelectByTicket(OrderTicket))
  {
  
  // Stop long позиции------------------------------------------
   if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)
      {
		int cur_tr; //трейлинг
                double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
                double newSl = ask - cur_tr*_Point;
         	
                double positionSl = PositionGetDouble(POSITION_SL);
                double positionTP = PositionGetDouble(POSITION_TP);

         if(newSl > positionSl || positionSl == 0)
           {
           CTrade trade;
            trade.PositionModify(OrderTicket,newSl,positionTP);
           }
      }
  }
}
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