Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 7

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Andrey Minaev:

Я за конструктивный диалог.

Ну и отлично
 
Aleksei Mikhanoshin:

Вы правы. И в то же время, на этом ресурсе достаточное количество программистов-фрилансеров, у которых все отзывы (>100) положительные. И совершенно заслуженно

Вы тоже правы. Но мне вот ещё кажется важным кол-во отзывов по сравнению  с кол-вом работ. Если их мало - настораживает по понятным причинам.

А если близится к 100%, тогда как было сказано 20% (условная цифра, у кого-то лимит 5%) негативных эт нормально.

главное что почти каждый заказчик оставил отзыв, значит заказ был доведён до логического завершения. А если 100% пятёрок, но отзывов менее 50% от работ, значит странно.

Особенно учитывая рассказы на форуме, что заказчики за "скидку" и/или мольбы исполнителей не ставят негативные отзывы.

 
Andrey Minaev:

С кем не общаться? Этого заказчика забанили.

Почему не могут удалить этот комментарий, он подрывает репутацию, и может повлиять на решение потенциальных заказчиков.

Где справедливость?

НЕ обрашай внимание дебилов хватает--я лично заказывал у тебя советника и всем доволен--думаю многие тоже-- тем более не забывай что конкуренты не дремлют--- мог быть и заказной вариант чтоб тебе подосрать статистику.Тебе удачи --есть пару идеек позже снова к тебе обращусь.

 
Andrey Minaev:

Исходный код.

А вот за такое пожизненный бан. 

Прийдите в сознание - вы же только что совершили акт воровства. Код с правами принадлежит заказчику. 
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yuriy kovalchuk:

Тебе удачи --есть пару идеек позже снова к тебе обращусь.

Ну вот, Андрей, жизнь то налаживается...

 
Быть хорошим для всех и всем нравится 0 бесполезно. -Andrey Minaev:

Исходный код.

Если убрать проверку inp_signal_range, то индикатор будет сигналить во всех случаях, когда две быстрые МА за самой медленной и стохастик за уровнем. То есть будут лишние алерты. 

А вот как сделать правильно, что бы лишних алертов не было... То есть, как сделать правильно дополнительную проверку - из задания не понятно. Тут тот случай, когда к заданию нужно подходить индивидуально, конкретно выяснять, что имеет ввиду заказчик. 

Тот случай, когда заказчику нельзя сказать, как достал меня исполнитель своими вопросами. Если не о всех случаях надо сигналить, то совершенно непонятно, как правильно отсеивать правильные случаи от неправильных. Однако проверка на количество баров - это однозначно неверный подход (и даже не потому, что количество баров считается через время). Заказчик представляет какую-то другую исходную точку от которой начинается ожидание пересечения. А вот какую - неизвестно.

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А посмотрел обсуждение, именно так заказчик и просит - проверять количество баров. Тогда, если ошибок в реализации алгоритма нет, то все верно выполнено. 

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А вот когда у меня бывают подобные заказы, и я выясняю, чего хочет заказчик, выяснятся что он сам не очень этого осознают, поэтому в итоге делается без дополнительных проверок.

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А что делать? Однажды на ютубе почитал коменты к какому-то очередному клипу Ольги Бузовой)) Поэтому - забить и все. Быть хорошим для всех и всем нравится - невозможно.

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Dmitry Fedoseev:
       

Поэтому - забить и все. Быть хорошим для всех и всем нравится - невозможно.

Золотые слова.

 
Maxim Kuznetsov:
А вот за такое пожизненный бан. 

Прийдите в сознание - вы же только что совершили акт воровства. Код с правами принадлежит заказчику. 

Добро пожаловать в суд, только суд может выносить обвинительный приговор.

 
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении вопросы.
 
yuriy kovalchuk:

НЕ обрашай внимание дебилов хватает--я лично заказывал у тебя советника и всем доволен--думаю многие тоже-- тем более не забывай что конкуренты не дремлют--- мог быть и заказной вариант чтоб тебе подосрать статистику.Тебе удачи --есть пару идеек позже снова к тебе обращусь.

Блиииин. Очень смешно )  Нефтяные Фриланс Магнаты бьются за золотую жилу, не щадя конкурентов и не выбирая методы. Через лет сто снимут фильм "ФРИЛАНС" про первые шаги будущих хозяев мира ))

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