Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 7
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Я за конструктивный диалог.
Вы правы. И в то же время, на этом ресурсе достаточное количество программистов-фрилансеров, у которых все отзывы (>100) положительные. И совершенно заслуженно
Вы тоже правы. Но мне вот ещё кажется важным кол-во отзывов по сравнению с кол-вом работ. Если их мало - настораживает по понятным причинам.
А если близится к 100%, тогда как было сказано 20% (условная цифра, у кого-то лимит 5%) негативных эт нормально.
главное что почти каждый заказчик оставил отзыв, значит заказ был доведён до логического завершения. А если 100% пятёрок, но отзывов менее 50% от работ, значит странно.
Особенно учитывая рассказы на форуме, что заказчики за "скидку" и/или мольбы исполнителей не ставят негативные отзывы.
С кем не общаться? Этого заказчика забанили.
Почему не могут удалить этот комментарий, он подрывает репутацию, и может повлиять на решение потенциальных заказчиков.
Где справедливость?
НЕ обрашай внимание дебилов хватает--я лично заказывал у тебя советника и всем доволен--думаю многие тоже-- тем более не забывай что конкуренты не дремлют--- мог быть и заказной вариант чтоб тебе подосрать статистику.Тебе удачи --есть пару идеек позже снова к тебе обращусь.
Исходный код.
Тебе удачи --есть пару идеек позже снова к тебе обращусь.
Ну вот, Андрей, жизнь то налаживается...
Исходный код.
Если убрать проверку inp_signal_range, то индикатор будет сигналить во всех случаях, когда две быстрые МА за самой медленной и стохастик за уровнем. То есть будут лишние алерты.
А вот как сделать правильно, что бы лишних алертов не было... То есть, как сделать правильно дополнительную проверку - из задания не понятно. Тут тот случай, когда к заданию нужно подходить индивидуально, конкретно выяснять, что имеет ввиду заказчик.
Тот случай, когда заказчику нельзя сказать, как достал меня исполнитель своими вопросами. Если не о всех случаях надо сигналить, то совершенно непонятно, как правильно отсеивать правильные случаи от неправильных. Однако проверка на количество баров - это однозначно неверный подход (и даже не потому, что количество баров считается через время). Заказчик представляет какую-то другую исходную точку от которой начинается ожидание пересечения. А вот какую - неизвестно.
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А посмотрел обсуждение, именно так заказчик и просит - проверять количество баров. Тогда, если ошибок в реализации алгоритма нет, то все верно выполнено.
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А вот когда у меня бывают подобные заказы, и я выясняю, чего хочет заказчик, выяснятся что он сам не очень этого осознают, поэтому в итоге делается без дополнительных проверок.
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А что делать? Однажды на ютубе почитал коменты к какому-то очередному клипу Ольги Бузовой)) Поэтому - забить и все. Быть хорошим для всех и всем нравится - невозможно.
Поэтому - забить и все. Быть хорошим для всех и всем нравится - невозможно.
Золотые слова.
А вот за такое пожизненный бан.
Добро пожаловать в суд, только суд может выносить обвинительный приговор.
НЕ обрашай внимание дебилов хватает--я лично заказывал у тебя советника и всем доволен--думаю многие тоже-- тем более не забывай что конкуренты не дремлют--- мог быть и заказной вариант чтоб тебе подосрать статистику.Тебе удачи --есть пару идеек позже снова к тебе обращусь.
Блиииин. Очень смешно ) Нефтяные Фриланс Магнаты бьются за золотую жилу, не щадя конкурентов и не выбирая методы. Через лет сто снимут фильм "ФРИЛАНС" про первые шаги будущих хозяев мира ))