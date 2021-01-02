Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 12

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Эх, жаль что я эту ветку не прочитал когда выбирал исполнителем заказа *** Когда начались проблемы заинтересовался его профилем. 

У нас такой конфликт вышел интересный. У меня в ТЗ было написано

11. Если я удаляю выставленные ордера вручную или закрываю позицию вручную, то советник прекращает работу, Пишет сообщение «Позиция закрыта вручную, Торговля прекращена»). И ничего не делает, пока не будет открыта следующая позиция или выставлен ордер. 

Андрей понял это так - я буду удалять только выставленные вручную ордера.

Объяснить что слово "вручную" относится к удалять а не к слову "ордера" я так и не смог. После подключения арбитража он согласился исправить. 

И так каждую ошибку. Сначала пытается доказать что я ошибся, потом что это так в тз задумывалось (просто я как заказчик не совсем понял что заказал). потом просто заявляет что не хочет спорить тут). 

Короче у того кто ему одну звезду поставил просто нервы сдали с ним бодаться. Сам еле сдержался. хотелось уже как нибудь завершить. 

 

Здравствуйте!

Крайний заказ был мною выполнен в полным соответствии с требованиями заказчика, после чего я получил негативный отзыв и самую низкую оценку. Считаю, что эта оценка абсолютно не соответствует проделанной работе, а заказчик находился в неадекватном состоянии, сам не понимал чего он хочет.

Пожалуйста, если это не составит вам большого труда, прошу рассмотреть данную ситуацию. Просто действительно обидно, когда стараешься сделать все и даже лучше чем это было заявлено в Спецификации и после всего получаешь такую неблагодарность. Лучше бы он (заказчик) вообще ничего не оценивал и не комментировал и не обвинял меня в некомпетентности, в которой находится он сам.

Спасибо за понимание.

С уважением.

 
Alexander Voronkov:

Крайний заказ был мною выполнен в полным соответствии с требованиями заказчика, после чего я получил негативный отзыв и самую низкую оценку. Считаю, что эта оценка абсолютно не соответствует проделанной работе, а заказчик находился в неадекватном состоянии, сам не понимал чего он хочет.

Частое явление. Заказчик практически всегда уверен, что его тз - грааль, а на деле после тестов вылезает куча всего, что он не предусмотрел и алгоритм льёт. В итоге виноват кто?) С позиции заказчика виноват - исполнитель, хотя на деле всё не так.

Maksim Garkin:

У нас такой конфликт вышел интересный. У меня в ТЗ было написано ...

Андрей понял это так - ...

По опыту могу сказать, что письменное ТЗ в 90% случаев понимают не совсем верно. Поэтому его надо писать очень подробно и лучше каждый нюанс подкреплять кучей скринов с пометкой, что именно в этих местах в тестере должно быть 1в1.

 
Alexander Voronkov:

Здравствуйте!

Крайний заказ был мною выполнен в полным соответствии с требованиями заказчика, после чего я получил негативный отзыв и самую низкую оценку. Считаю, что эта оценка абсолютно не соответствует проделанной работе, а заказчик находился в неадекватном состоянии, сам не понимал чего он хочет.

Пожалуйста, если это не составит вам большого труда, прошу рассмотреть данную ситуацию. Просто действительно обидно, когда стараешься сделать все и даже лучше чем это было заявлено в Спецификации и после всего получаешь такую неблагодарность. Лучше бы он (заказчик) вообще ничего не оценивал и не комментировал и не обвинял меня в некомпетентности, в которой находится он сам.

Спасибо за понимание.

С уважением.

Здравствуйте, уважаемая Администрация!

Очень прошу Вас обратить внимание на данное сообщение. Оставленный отзыв действительно не заслуженный и очень обидно получать негативную оценку за правильно сделанную работу.

Спасибо и с наступающим, Вас, Новым Годом!

 
Alexander Voronkov:

Здравствуйте, уважаемая Администрация!

Очень прошу Вас обратить внимание на данное сообщение. Оставленный отзыв действительно не заслуженный и очень обидно получать негативную оценку за правильно сделанную работу.

Спасибо и с наступающим, Вас, Новым Годом!

эта часть работы, и ничего с этим не сделаешь.

никто и не говорит что заказчики все умные, и будет происходить всегда справедливая оценка. Если выполняется много работ, все исполнители получат примерно одинаковое количество неадекватов, и все находятся в равных условиях.

 
Stanislav Aksenov:

эта часть работы, и ничего с этим не сделаешь.

никто и не говорит что заказчики все умные, и будет происходить всегда справедливая оценка. Если выполняется много работ, все исполнители получат примерно одинаковое количество неадекватов, и все находятся в равных условиях.

Здравствуйте, Станислав.

Вот только не пойму, и зачем вы мне все это рассказываете?

 
Мне поставили 3 звёзды ошибочно. Заказчик хотел 5 поставить, ошибся и спрашивает как исправить. Администрация не исправляет. Тут заказчик хотел оставить негативный отзыв и оставил. Сомневаюсь, что в вашем случае правильно и возможно изменить отзыв.
 

Да ладно, я все понимаю, не исправят так не исправят, просто действительно не приятно, когда ставят несправедливую оценку твоей работе.

Всех с Новым годом!!!

 
Я считаю, что если негативный отзыв действительно незаслуженный, и этому есть явные доказательства в переписке, пишите администрации. Есть шанс что удалят. Если же всё очень спорно, не стоит даже пытаться.
 
Andrey Kaunov:
Я считаю, что если негативный отзыв действительно незаслуженный, и этому есть явные доказательства в переписке, пишите администрации. Есть шанс что удалят. Если же всё очень спорно, не стоит даже пытаться.

да писал уже.

Может не увидели.



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