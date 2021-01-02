Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 12
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Эх, жаль что я эту ветку не прочитал когда выбирал исполнителем заказа *** Когда начались проблемы заинтересовался его профилем.
У нас такой конфликт вышел интересный. У меня в ТЗ было написано
11. Если я удаляю выставленные ордера вручную или закрываю позицию вручную, то советник прекращает работу, Пишет сообщение «Позиция закрыта вручную, Торговля прекращена»). И ничего не делает, пока не будет открыта следующая позиция или выставлен ордер.
Андрей понял это так - я буду удалять только выставленные вручную ордера.
Объяснить что слово "вручную" относится к удалять а не к слову "ордера" я так и не смог. После подключения арбитража он согласился исправить.
И так каждую ошибку. Сначала пытается доказать что я ошибся, потом что это так в тз задумывалось (просто я как заказчик не совсем понял что заказал). потом просто заявляет что не хочет спорить тут).
Короче у того кто ему одну звезду поставил просто нервы сдали с ним бодаться. Сам еле сдержался. хотелось уже как нибудь завершить.
Здравствуйте!
Крайний заказ был мною выполнен в полным соответствии с требованиями заказчика, после чего я получил негативный отзыв и самую низкую оценку. Считаю, что эта оценка абсолютно не соответствует проделанной работе, а заказчик находился в неадекватном состоянии, сам не понимал чего он хочет.
Пожалуйста, если это не составит вам большого труда, прошу рассмотреть данную ситуацию. Просто действительно обидно, когда стараешься сделать все и даже лучше чем это было заявлено в Спецификации и после всего получаешь такую неблагодарность. Лучше бы он (заказчик) вообще ничего не оценивал и не комментировал и не обвинял меня в некомпетентности, в которой находится он сам.
Спасибо за понимание.
С уважением.
Крайний заказ был мною выполнен в полным соответствии с требованиями заказчика, после чего я получил негативный отзыв и самую низкую оценку. Считаю, что эта оценка абсолютно не соответствует проделанной работе, а заказчик находился в неадекватном состоянии, сам не понимал чего он хочет.
Частое явление. Заказчик практически всегда уверен, что его тз - грааль, а на деле после тестов вылезает куча всего, что он не предусмотрел и алгоритм льёт. В итоге виноват кто?) С позиции заказчика виноват - исполнитель, хотя на деле всё не так.
У нас такой конфликт вышел интересный. У меня в ТЗ было написано ...
Андрей понял это так - ...
По опыту могу сказать, что письменное ТЗ в 90% случаев понимают не совсем верно. Поэтому его надо писать очень подробно и лучше каждый нюанс подкреплять кучей скринов с пометкой, что именно в этих местах в тестере должно быть 1в1.
Здравствуйте!
Крайний заказ был мною выполнен в полным соответствии с требованиями заказчика, после чего я получил негативный отзыв и самую низкую оценку. Считаю, что эта оценка абсолютно не соответствует проделанной работе, а заказчик находился в неадекватном состоянии, сам не понимал чего он хочет.
Пожалуйста, если это не составит вам большого труда, прошу рассмотреть данную ситуацию. Просто действительно обидно, когда стараешься сделать все и даже лучше чем это было заявлено в Спецификации и после всего получаешь такую неблагодарность. Лучше бы он (заказчик) вообще ничего не оценивал и не комментировал и не обвинял меня в некомпетентности, в которой находится он сам.
Спасибо за понимание.
С уважением.
Здравствуйте, уважаемая Администрация!
Очень прошу Вас обратить внимание на данное сообщение. Оставленный отзыв действительно не заслуженный и очень обидно получать негативную оценку за правильно сделанную работу.
Спасибо и с наступающим, Вас, Новым Годом!
Здравствуйте, уважаемая Администрация!
Очень прошу Вас обратить внимание на данное сообщение. Оставленный отзыв действительно не заслуженный и очень обидно получать негативную оценку за правильно сделанную работу.
Спасибо и с наступающим, Вас, Новым Годом!
эта часть работы, и ничего с этим не сделаешь.
никто и не говорит что заказчики все умные, и будет происходить всегда справедливая оценка. Если выполняется много работ, все исполнители получат примерно одинаковое количество неадекватов, и все находятся в равных условиях.
эта часть работы, и ничего с этим не сделаешь.
никто и не говорит что заказчики все умные, и будет происходить всегда справедливая оценка. Если выполняется много работ, все исполнители получат примерно одинаковое количество неадекватов, и все находятся в равных условиях.
Здравствуйте, Станислав.
Вот только не пойму, и зачем вы мне все это рассказываете?
Да ладно, я все понимаю, не исправят так не исправят, просто действительно не приятно, когда ставят несправедливую оценку твоей работе.
Всех с Новым годом!!!
Я считаю, что если негативный отзыв действительно незаслуженный, и этому есть явные доказательства в переписке, пишите администрации. Есть шанс что удалят. Если же всё очень спорно, не стоит даже пытаться.
да писал уже.
Может не увидели.
https://www.mql5.com/ru/job/135973