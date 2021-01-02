Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 6
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Тема - наглядное самоубийство фрилансера.
Да не, Максим. Всё будет хорошо.
Я ничего не уничтожил.
Меня оскорбили не за что, а я должен это проглотить?
Работу сделал в полном соответствии с ТЗ.
Andrey F. Zelinsky - попозже сделаю демонстрацию лог-файла, где можно будет увидеть когда были пересечения и когда сигнал. На скирне это не увидишь, он даже подписывает скрин: где-то здесь пересечение вверх. И судит о корректности работы.
Я посмотрел на ваши отзывы Maxim Kuznetsov, теперь понимаю почему вы так пишите.
Меня оскорбили не за что, а я должен это проглотить?
Андрей, не обижайся. Именно, согласится, что неправ. Сразу полегчает.
Так я не понял, лопату11 забанили за матерщину в адрес Андрея Минаева?
Вот, а кто-то говорит, что сервис-деск ни за чем не следит
Имя перечеркнуто, не знаю что это означает
Потому что еще есть имена без ссылки
ТЗ в виде картинки и ни одного слова.
А вот это вот: "все разжевывать,даже элементарные вещи,после передачи работы ничем не помогает" - есть такие люди, которые думают, что все думают так же как они и не имеют ни малейшего представления о многообразии мира. И вот когда задаешь им вопросы, чтобы выяснить, что они имеют ввиду, им кажется что ты полный идиот - такие элементарные вещи спрашиваешь. И вот это желание, что бы им потом еще помогали - тоже знакомо, некоторые считают что должен до скончания веков.
некоторые считают что должен до скончания веков.
Да конечно, контрагент может быть любой. Но проще для себя, сделать как хочет, переделать как хочет, извинится и больше не встречаться. И думать о хорошем. Например, о девушках. А что, хорошая тема!
Я за конструктивный диалог.
Посмотреть бы на результат работы - на исходник индикатора.
Исходный код.