Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 6

Новый комментарий
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
Тема - наглядное самоубийство фрилансера.   

Да не, Максим. Всё будет хорошо.

 

Я ничего не уничтожил.

Меня оскорбили не за что, а я должен это проглотить?

Работу сделал в полном соответствии с ТЗ.

Andrey F. Zelinsky - попозже сделаю демонстрацию лог-файла, где можно будет увидеть когда были пересечения и когда сигнал. На скирне это не увидишь, он даже подписывает скрин: где-то здесь пересечение вверх. И судит о корректности работы.

Я посмотрел на ваши отзывы Maxim Kuznetsov, теперь понимаю почему вы так пишите.

[Удален]  
Andrey Minaev:

Меня оскорбили не за что, а я должен это проглотить?

Андрей, не обижайся. Именно, согласится, что неправ. Сразу полегчает.

 

Так я не понял, лопату11 забанили за матерщину в адрес Андрея Минаева?

Вот, а кто-то говорит, что сервис-деск ни за чем не следит

 

Имя перечеркнуто, не знаю что это означает

Потому что еще есть имена без ссылки


 

ТЗ в виде картинки и ни одного слова.  

А вот это вот: "все разжевывать,даже элементарные вещи,после передачи работы ничем не помогает" - есть такие люди, которые думают, что все думают так же как они и не имеют ни малейшего представления о многообразии мира. И вот когда задаешь им вопросы, чтобы выяснить, что они имеют ввиду, им кажется что ты полный идиот - такие элементарные вещи спрашиваешь. И вот это желание, что бы им потом еще помогали - тоже знакомо, некоторые считают что должен до скончания веков.

 
Посмотреть бы на результат работы - на исходник индикатора.
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:
 некоторые считают что должен до скончания веков.    
Да конечно, контрагент может быть любой. Но проще для себя, сделать как хочет, переделать как хочет, извиниться и больше не встречаться. И думать о хорошем. Например, о девушках. А что, хорошая тема!
 
Aleksei Stepanenko:
Да конечно, контрагент может быть любой. Но проще для себя, сделать как хочет, переделать как хочет, извинится и больше не встречаться. И думать о хорошем. Например, о девушках. А что, хорошая тема!

Я за конструктивный диалог.

 
Dmitry Fedoseev:
Посмотреть бы на результат работы - на исходник индикатора.

Исходный код.

Файлы:
Ind_20200610_1_v.1.0.mq4  30 kb
123456789101112
Новый комментарий