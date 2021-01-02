Незаслуженный негативный комментарий и оскорбления от заказчика. Что делать? - страница 4
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Вы будете заказывать работу у исполнителя с таким отзывом? Отзыв на скрине.
Здравствуйте.
Помогите рассудить следующую ситуацию. Сделал работу в полном соответствии с техническим заданием. Заказчик принял работу. Затем написал, что не работает алерт. Я ему ответил, что работает и сделал скрин с разъяснением.
После чего он меня оскорбил, даже в нецензурной форме, оставил негативный комментарий. Первый негативный за всю карьеру на сайте. К репутации отношусь серьезно, а здесь такое пятно. Если было бы по делу, но в данной ситуации просто не за что. Напоследок нагадил, я так это понимаю.
В арбитраж не могу обратиться, так как работа завершена.
Что делать? Кто может подсказать.
Перестать заниматься делом, которое приносит столько негатива даже после того, как инцидент исчерпан.
Этих "пятен" у любого предостаточно. Что ж из-за каждого огорчаться ?
Три пересечения - сигнал. Три пересечения не анализируются на одной свече, как вы показали.
На скрине видно, что есть три пересечения, далее индикатор обнуляет значения, и ждет три новых пересечения.
Как по мне -- сигнал формируется не правильно -- вот ваш скрин сигнала с моими двумя пояснениями (фиолетовыми линиями)
Посмотрел переписку. Заказчик общается нормально. Спокойно на все ваши вопросы отвечает. Хотя вы ему задаёте вопросы по совершенно банальным моментам, которые человек с опытом работ задавать не будет. Это как вы принесли башмаки к сапожнику, а он вас стал выспрашивать, мол, согласны ли вы с технологией прибивания каблука.
ТЗ понятно и без вопросов. Отзыв заказчика обоснован, хоть и эмоционально поспешен (судя по его матерной реакции в переписке).
Как по мне -- сигнал формируется не правильно -- вот ваш скрин сигнала с моими двумя пояснениями (фиолетовыми линиями)
Посмотрел переписку. Заказчик общается нормально. Спокойно на все ваши вопросы отвечает. Хотя вы ему задаёте вопросы по совершенно банальным моментам, которые человек с опытом работ задавать не будет. Это как вы принесли башмаки к сапожнику, а он вас стал выспрашивать, мол, согласны ли вы с технологией прибивания каблука.
ТЗ понятно и без вопросов. Отзыв заказчика обоснован, хоть и эмоционален.
Я полагаю вам все равно как с вами общаются и какие отзывы вам оставляют.
Меня не устраивают когда мне грубят не обоснованно.
Если вы читали ТЗ, то там написано: "если два младших МА пересекают старший МА сверху вниз, и стохастик пересекает уровень 40 сверху вниз то появляется сигнал на продажу
красный столбик гистограммы." В переписке видно, что задавал вопрос о приоритете пересечений, ответ: приоритет не важен.
Я не увидел в ТЗ, что если есть пересечение снизу вверх, то нужно обнулять значения пересечений, которые были сверху вниз.Если бы я это сделал, то заказчик мог написать сделал отсебятину, плохой исполнитель.
Разве я не следовал ТЗ?
Три пересечения - сигнал. Три пересечения не анализируются на одной свече, как вы показали.
На скрине видно, что есть три пересечения, далее индикатор обнуляет значения, и ждет три новых пересечения.
я как заказчик, не много внимания обращаю на негативные отзывы. То есть я понимаю, что они будут, если человек работает с клиентами. Странно, когда их нет. Но я читаю, что в них написано, чтобы понять степень адекватности того, кто оставил отзыв. Для меня намного важнее, как разработчик общается, если проблемы начинаются сразу, до начала работы, на этапе обсуждения, то 100% положительных отзывов на 5 звезд не помогут. И уже только после работы с исполнителем, можно понять, насколько он подходит. Это фриланс и ждать что найдешь разраба уровня гугл, который тебе напишет за 100$ кучу кода...)) Может и найдешь, есть тут такие отличные спецы, но значит время будет адекватно цене). Поэтому 5 звезд у вас или 4, лично для меня не так будет важно при выборе. Но естественно если у исполнителя много негативных отзывов, это будет отталкивать (например общий отзыв 2 звезды). Но опять же, может спец отличный, просто общаться не умеет, нужен индивидуальный подход. Выбор исполнителя это не просто чек лист с галочками. Это вам мнение с другой стороны.
Я полагаю вам все равно как с вами общаются и какие отзывы вам оставляют.
Меня не устраивают когда мне грубят не обоснованно.
...
В данном случае -- грубость заказчика имеет обоснования. Да, это недопустимо и плохо.
...
Разве я не следовал ТЗ?
Да, вы ТЗ не выполнили.
В данном случае -- грубость заказчика имеет обоснования. Да, это недопустимо и плохо.
Да, вы ТЗ не выполнили.
С вами не согласен. Программа работает ровно так как написано в ТЗ, и обсуждено в переписке.
С вами не согласен. Программа работает ровно так как написано в ТЗ, и обсуждено в переписке.
Andrey F. Zelinsky прав, там не по ТЗ сделано.
Так что, это еще не плохо, что 30$ получили. Могли бы потерять время, получить плохой отзыв, и 0 $ :)
А грубить, да, не хорошо.
С вами не согласен. Программа работает ровно так как написано в ТЗ, и обсуждено в переписке.
ну, вот и заказчик не стал с вами долго "бодаться" -- послал вас и написал вам в отзыве, что о вас думает.